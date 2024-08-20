$90.69+1.15100.20+1.27
Войти в почту

Стало известно, почему российские авто продаются по цене иномарок

Российские автомобили продаются по цене иномарок из-за отсутствия стратегии развития отечественного автопрома. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдин.

Автоэксперт рассказал, почему российские авто продаются по цене иномарок
© Газета.Ru
«Меры, которые правительство предпринимает сейчас, – это латание дырок. А беда в том, что нет настоящей детально прописанной стратегии развития. Та, что есть сейчас, не работает. Говорят, производителям нужно собирать автомобили здесь, но спрашивается: из чего? Где компоненты, как наращивать локализацию?» — заявил он.

Эксперт добавил, что в России сначала надо было создавать компонентную базу и только потом организовывать производство машин.

До этого сообщалось, что в России сервисы каршеринга и проката машин поднимут стоимость своих услуг на 10–20% к концу 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).

«С приходом санкций ситуация ухудшилась: обслуживать авто стало дороже, цены на все подскочили, а новые машины по старым условиям дилеры уже не дают. Итог ощутим уже сейчас: у непопулярных сервисов убытки/прибыль примерно совпадают. Сколько принесли пользователи, столько же потратили на обслуживание», — заявили эксперты Национального автомобильного союза (НАС).

В НАС предупредили, что после повышения утилизационного сбора самые популярные машины с двухлитровыми двигателями подорожают более чем на 300 тыс. рублей. В связи с этим обновлять парк станет дороже, и сервисы окажутся вынуждены поднимать цены на услуги.

Автоэксперт
Алексей Подщеколдин
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры"