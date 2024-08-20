В чем секрет популярности Geely Emgrand на белорусском рынке

За новый автомобиль со 122-сильным 1,5-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механической коробкой дилеры просят 57 600 местных рублей — это 1 728 000 российских. (Для справки, в России аналогичная машина стоит от 1 914 990 ₽.) А секрет популярности китайского «бюджетника» — в специальных кредитных программах.

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У наших соседей на Geely Emgrand действуют интересные предложения: первоначальный взнос составляет всего 10%, а кредитная ставка равняется 5,98% годовых. После 36 месяцев ставка возрастет, так что есть смысл закрыть долг за этот срок.

При таких вводных становится выгоднее купить новый автомобиль, чем поддерживать старый, отмечает портал «АвтоВзгляд». Поэтому «Эмгранды» стали настоящим хитом белорусского рынка: их покупают и частники, и таксисты, и юрлица.

Добавим, что производство седанов Geely Emgrand организовал белорусский завод «Белджи». Как стало известно редакции Quto, новую модели начали делать около двух месяцев назад. Машины изготавливают методом крупноузловой сборки.

Между тем, Geely открыла российские продажи большого седана Preface: новинка может заменить россиянам привычную Toyota Camry. С учётом специальных условий новинку можно приобрести за 2 699 990 рублей.