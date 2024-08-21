Этот уродливый автомобиль сейчас мог бы стать популярным
Один из самых некрасивых автомобилей слишком опередил своё время. Pontiac Aztek появился в 2001 году как концепт внедорожника, ориентированный на водителей среднего возраста. Его основным конкурентом на рынке был надёжный и именитый Honda CR-V. Производитель General Motors надеялся продавать по 75 тыс. автомобилей ежегодно, но к концу 2002 года продажи не дотянули даже до 28 тыс. единиц. Покупателей отпугивала странная внешность, благодаря которой автомобиль неоднократно попадал в список самых уродливых и странных творений автомобилестроения. Сегодня этот внедорожник практически забыт, если не считать его эпизодической роли в сериале Breaking Bad в качестве кроссовера Уолтера Уайта. Но на самом деле Pontiac Aztek просто опередил время.
Pontiac Aztek предсказал эру кроссоверов
До сих пор нет единого мнения, какой автомобиль стал первым в мире кроссовером. Одни считают, что это был Lada Niva в 70-х гг., другие отдают эту роль AMC Eagle или Jeep Cherokee XJ. Ещё в числе лидеров — Jeep Wrangler. Первым кроссовером в нашем современном понимании считается Toyota RAV4 середины 90-х годов. Pontiac Aztek появился в начале 2000-х гг., когда тип перехэтчбека, но недовнедорожника был ещё не очень понятен покупателям. Точнее, GM называла Aztek кросс-вэном: высокий и узкий минивэн на переднеприводной платформе. Но, по сути, Aztek был одним из первопроходцев в сегменте кроссоверов.
В начале 00-х годов в топ-10 самых популярных автомобилей входил всего лишь один внедорожник, это был Ford Explorer. В начале 2000-х годов популярностью пользовались седаны и пикапы. Большие, широкие, громоздкие внедорожники с кузовом на раме только начинали входить в моду в 2001 году. В то время кроссоверы, с их маленькой, цельной конструкцией и легковой управляемостью ещё не были так распространены, как сейчас. Pontiac Aztek пытался возглавить сегмент, который в то время едва существовал. А прекратил он своё существование как раз перед тем, как кроссоверы захватили автострады.
Pontiac Aztek продержался до 2005 года. А в 2008 году громоздкие внедорожники вроде Ford Explorer уже не входили в десятку лидеров продаж, а небольшие кроссоверы с меньшим расходом топлива начали пробивать себе путь наверх. Более эффективный перезапуск второго поколения мог бы сохранить Aztek, если бы первоначальная модель не оказалась настолько провальной.
Pontiac Aztek стал одним из первых автомобилей для путешественников
Внедорожники появились гораздо раньше, чем мы думаем, ещё в 40-х гг. Сейчас сегмент кроссоверов и внедорожников переживает свой расцвет. Автомобили получают длинный список опций, которые позволяют оборудовать автомобиль всем необходимым от походного снаряжения и холодильников до сидений, которые складываются в кровать. Сейчас этим едва ли можно кого-то удивить.
Pontiac Aztek был одним из первых автомобилей, который предлагал своему владельцу не только езду. Вместе с ним продавались аксессуары для кемпинга, включая съёмный кулер и кемпинговую палатку, которую можно было установить, открыв багажник. Съёмная палатка была относительной новинкой в начале 2000-х годов. А сейчас масса производителей от китайских до премиальных европейских брендов предлагают нечто подобное.
По словам автопроизводителя, Aztek был создан с расчётом на активный образ жизни. Он создавался для автомобилистов, которые не были заинтересованы в специализированном внедорожнике, который им посчастливилось бы брать с собой два раза в год, поэтому оснащение Aztek аксессуарами для кемпинга было способом превратить повседневный автомобиль в приключенческий транспорт.
Сомнительный дизайн в духе современного времени
Есть несколько причин, по которым Aztek потерпел неудачу. Его странная внешность стала одной из них. Облик автомобиля с мешаниной из гладких краёв и жёстких углов и передней частью, похожей на инопланетного паука, не смог привлечь внимание во времена, когда автомобили выглядели более консервативно. Но если бы Aztek появился в 2024 году, он считался интересной моделью с необычной внешностью и нашёл своих поклонников.
Дизайном занимался Том Питерс, на счету которого потрясающий Chevrolet Corvette C7 и прототип Pontiac Banshee. Приборная панель предоставлена компанией Johnson Controls, подрядчиком, известным своей работой с NASA. Дизайн Aztek был смелым и дерзким. Но дико непопулярным для того времени. Взгляните на Cybertruck. Он выглядит так, будто Илон Маск скрестил Aztek и DeLorean. Современные покупатели уже не избегают уродливых и необычных автомобилей. Наоборот, многим это даже нравится. Возьмём, к примеру, BMW XM с его странным скоплением фар и вентиляционных отверстий. Это дико уродливый автомобиль, которым многим нравится.
Pontiac Aztek должен был появиться в 2024 году
Закономерность идей, которые опередили своё время, заключается в том, что как только рынок догоняет первопроходца, схожих идей становится настолько много, что революционные идеи уже не кажутся чем-то особенным.
Кроссоверы уже вошли в моду. Палатки и дополнительное оборудование для путешествий предлагают множество брендов. Сейчас Aztek смотрелся бы вполне уместно на парковке рядом с Hyundai, Tesla, BMW и Kia. Сегодня в продаже уже есть автомобили, похожие на Aztek: странные, дикие автомобили, которые предлагают неожиданные вещи. Например, пуленепробиваемые стёкла у Tesla Cybercruck, походная кухня в Rivian R1T, режим яхты в YangWang U8, спальное место в кузове пикапа Polar Stone. Все эти казавшиеся когда-то странными опции не только становятся всё более распространёнными, но и получают похвалу за инновационность. Возможно, дело в том, что общество стало более открытым для новых идей. Покупатели автомобилей 25 лет назад просто не были готовы к нестандартным решениям.