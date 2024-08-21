Этот уродливый автомобиль сейчас мог бы стать популярным

Один из самых некрасивых автомобилей слишком опередил своё время. Pontiac Aztek появился в 2001 году как концепт внедорожника, ориентированный на водителей среднего возраста. Его основным конкурентом на рынке был надёжный и именитый Honda CR-V. Производитель General Motors надеялся продавать по 75 тыс. автомобилей ежегодно, но к концу 2002 года продажи не дотянули даже до 28 тыс. единиц. Покупателей отпугивала странная внешность, благодаря которой автомобиль неоднократно попадал в список самых уродливых и странных творений автомобилестроения. Сегодня этот внедорожник практически забыт, если не считать его эпизодической роли в сериале Breaking Bad в качестве кроссовера Уолтера Уайта. Но на самом деле Pontiac Aztek просто опередил время.

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Pontiac Aztek предсказал эру кроссоверов

До сих пор нет единого мнения, какой автомобиль стал первым в мире кроссовером. Одни считают, что это был Lada Niva в 70-х гг., другие отдают эту роль AMC Eagle или Jeep Cherokee XJ. Ещё в числе лидеров — Jeep Wrangler. Первым кроссовером в нашем современном понимании считается Toyota RAV4 середины 90-х годов. Pontiac Aztek появился в начале 2000-х гг., когда тип перехэтчбека, но недовнедорожника был ещё не очень понятен покупателям. Точнее, GM называла Aztek кросс-вэном: высокий и узкий минивэн на переднеприводной платформе. Но, по сути, Aztek был одним из первопроходцев в сегменте кроссоверов.

В начале 00-х годов в топ-10 самых популярных автомобилей входил всего лишь один внедорожник, это был Ford Explorer. В начале 2000-х годов популярностью пользовались седаны и пикапы. Большие, широкие, громоздкие внедорожники с кузовом на раме только начинали входить в моду в 2001 году. В то время кроссоверы, с их маленькой, цельной конструкцией и легковой управляемостью ещё не были так распространены, как сейчас. Pontiac Aztek пытался возглавить сегмент, который в то время едва существовал. А прекратил он своё существование как раз перед тем, как кроссоверы захватили автострады.

Pontiac Aztek продержался до 2005 года. А в 2008 году громоздкие внедорожники вроде Ford Explorer уже не входили в десятку лидеров продаж, а небольшие кроссоверы с меньшим расходом топлива начали пробивать себе путь наверх. Более эффективный перезапуск второго поколения мог бы сохранить Aztek, если бы первоначальная модель не оказалась настолько провальной.

© Pontiac

Pontiac Aztek стал одним из первых автомобилей для путешественников

Внедорожники появились гораздо раньше, чем мы думаем, ещё в 40-х гг. Сейчас сегмент кроссоверов и внедорожников переживает свой расцвет. Автомобили получают длинный список опций, которые позволяют оборудовать автомобиль всем необходимым от походного снаряжения и холодильников до сидений, которые складываются в кровать. Сейчас этим едва ли можно кого-то удивить.

Pontiac Aztek был одним из первых автомобилей, который предлагал своему владельцу не только езду. Вместе с ним продавались аксессуары для кемпинга, включая съёмный кулер и кемпинговую палатку, которую можно было установить, открыв багажник. Съёмная палатка была относительной новинкой в начале 2000-х годов. А сейчас масса производителей от китайских до премиальных европейских брендов предлагают нечто подобное.

По словам автопроизводителя, Aztek был создан с расчётом на активный образ жизни. Он создавался для автомобилистов, которые не были заинтересованы в специализированном внедорожнике, который им посчастливилось бы брать с собой два раза в год, поэтому оснащение Aztek аксессуарами для кемпинга было способом превратить повседневный автомобиль в приключенческий транспорт.

© Pontiac

Сомнительный дизайн в духе современного времени

Есть несколько причин, по которым Aztek потерпел неудачу. Его странная внешность стала одной из них. Облик автомобиля с мешаниной из гладких краёв и жёстких углов и передней частью, похожей на инопланетного паука, не смог привлечь внимание во времена, когда автомобили выглядели более консервативно. Но если бы Aztek появился в 2024 году, он считался интересной моделью с необычной внешностью и нашёл своих поклонников.

Дизайном занимался Том Питерс, на счету которого потрясающий Chevrolet Corvette C7 и прототип Pontiac Banshee. Приборная панель предоставлена компанией Johnson Controls, подрядчиком, известным своей работой с NASA. Дизайн Aztek был смелым и дерзким. Но дико непопулярным для того времени. Взгляните на Cybertruck. Он выглядит так, будто Илон Маск скрестил Aztek и DeLorean. Современные покупатели уже не избегают уродливых и необычных автомобилей. Наоборот, многим это даже нравится. Возьмём, к примеру, BMW XM с его странным скоплением фар и вентиляционных отверстий. Это дико уродливый автомобиль, которым многим нравится.

© Pontiac

Pontiac Aztek должен был появиться в 2024 году

Закономерность идей, которые опередили своё время, заключается в том, что как только рынок догоняет первопроходца, схожих идей становится настолько много, что революционные идеи уже не кажутся чем-то особенным.

Кроссоверы уже вошли в моду. Палатки и дополнительное оборудование для путешествий предлагают множество брендов. Сейчас Aztek смотрелся бы вполне уместно на парковке рядом с Hyundai, Tesla, BMW и Kia. Сегодня в продаже уже есть автомобили, похожие на Aztek: странные, дикие автомобили, которые предлагают неожиданные вещи. Например, пуленепробиваемые стёкла у Tesla Cybercruck, походная кухня в Rivian R1T, режим яхты в YangWang U8, спальное место в кузове пикапа Polar Stone. Все эти казавшиеся когда-то странными опции не только становятся всё более распространёнными, но и получают похвалу за инновационность. Возможно, дело в том, что общество стало более открытым для новых идей. Покупатели автомобилей 25 лет назад просто не были готовы к нестандартным решениям.