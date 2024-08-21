Большой тест-драйв Exeed TXL на 3500 км

Кроссоверы марки Exeed — не самые дешёвые представители своего сегмента, но нельзя сказать, что они не пользуются популярностью на нашем рынке: за прошлый год все четыре модели вошли в топ-25 самых продаваемых автомобилей России. Вторая по спросу — среднеразмерный вседорожник TXL, который недавно пережил рестайлинг. Мы взяли его в дальнее путешествие, чтобы детально разобраться в его достоинствах и недостатках.

© Motor.ru

Правильный автомобиль для приятного путешествия на дальние расстояния не должен напрягать ни водителя, ни пассажиров: его главное достоинство — баланс комфорта, практичности, асфальтовых качеств, а также достаточно запаса мощности для безопасных обгонов и экономичности, чтобы не разориться на заправках. Полный привод тоже не помешает: кто знает, какие места захочется исследовать — часто многие интересные достопримечательности расположены вдалеке от туристических троп и ровных дорог.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Первый тест обновлённого Exeed TXL показал, что он вполне может соответствовать этим требованиям, но почти 3500 километров пути — это отличный шанс разобраться с машиной подробнее. Начнём с первого пункта — комфорта.

После обновления у кроссовера полностью изменился интерьер: новый руль, центральная консоль и тоннель, другие дверные карты и ещё куча мелочей — от флагманского RX модели достались даже подрулевые переключатели и кнопки стеклоподъёмников. Руль с хватким толстым ободом и «псевдосенсорными» клавишами регулируется по углу наклона и вылету, а за его правой спицей теперь располагается рычажок селектора коробки передач.

Как показала практика — это самое удобное решение, к которому настолько быстро привыкаешь, что потом, пересаживаясь на другие автомобили, по привычке тянешься к нему и в итоге включаешь дворники вместо «драйва».

© Вячеслав Крылов

К диапазонам регулировок нет вопросов: по крайней мере, у людей ростом 175–180 сантиметров остаётся ещё достаточный запас, чтобы без проблем подобрать удобную посадку. Сами кресла плотные и с широко расставленными валиками боковой поддержки — субъективно в дальней дороге хотелось бы иметь более «обнимающую» посадку, подушку на пару-тройку сантиметров подлиннее, а её набивку помягче.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

С другой стороны, профиль спинки удачный (поясничный подпор можно отрегулировать), поэтому даже спустя тысячу километров «в одно лицо» спина и поясница не устаёт даже у людей, у которых с ними есть проблемы.

Наличие подогрева, вентиляции и массажа с несколькими программами работы тоже можно записать в плюсы, которые могут слегка перекрыть все другие недостатки. Правда, чтобы, скажем, включить массаж, придётся закапываться в мультимедийную систему, отрывая спину от сиденья тянуться к экрану и сделать как минимум четыре клика, отвлекаясь от дороги.

При наличии адаптивного круиз-контроля с удержанием в полосе — это, возможно, не так страшно, но физические клавиши или хотя бы настраиваемые блоки с быстрым доступом к часто используемым функциям, получить было бы неплохо.

© Вячеслав Крылов

Передний пассажир тоже вряд ли пожалуется на комфорт: всё те же функции массажа и вентиляции, а вдобавок — выдвижная оттоманка, поддерживающая ноги. Можно принять полулежачее положение, разложив сиденье практически в кровать, и поспать в дороге. Прекрасное решение, проверенное за всё путешествие неоднократно.

На втором ряду — куча бонусов. Прежде всего, тут просторно: при 2880-миллиметровой колёсной базе можно спокойно устроиться, вытянув ноги и задевая головой потолок. А при необходимости можно даже чуть отклонить спинку, правда, на небольшой угол, но принять чуть более расслабленную, не такую вертикальную, посадку он позволяет. Что тоже может быть немаловажно в дальней дороге.

© Вячеслав Крылов

Для пассажиров предусмотрены индивидуальные лампы освещения, подстаканники в подлокотнике, подбутыльники в дверных карманах, карманы на спинках передних кресел и два USB-порта. В общем, разместить напитки, снэки, журналы или Айпады, а также подзарядить гаджеты — не проблема.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Есть даже собственный блок климата. Правда, температуру с него отрегулировать нельзя — только интенсивность воздушных потоков. Отсюда же включается вентиляция и подогрев сидений, но выбор режимов одной единственной кнопкой не для всех понятен, а сидеть втроём на втором ряду не удобно из-за выступающего центрального тоннеля. К тому же, пассажир на центральном месте может задевать ногами клавиши климатической установки, случайно включая, например, обогрев.

Что касается практичности, то с этим у Exeed TXL тоже всё неплохо. 461-литрового багажника достаточно, чтобы в него без труда поместились два чемодана и пара рюкзаков под шторку. При этом остаётся место для пакетов с провизией, для которых предусмотрены два отдельных крючка, а из ниш на обшитых ворсом стенках для при забитом под завязку отсеке можно легко достать канистру с омывайкой и прочую мелочёвку. Ещё один бонус — 12-вольтовая розетка, а под полом рядом с запаской есть небольшой, но глубокий органайзер.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

В передней части салона тоже хватает мест для необходимых мелочей. Массивный отсек на центральном тоннеле скрывает подстаканники, которые при необходимости можно вынуть, ещё большое увеличив пространство для хранения, и отдельное «секретное» отделение, прикрываемое крышечкой. Вдобавок к этому на центральной консоли находятся два слота для смартфонов (один из них с беспроводной зарядкой), а на «втором этаже» — полочка, USB-порты, 12-вольтовая розетка и сменные картриджи для системы ароматизации воздуха.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Под центральным подлокотником — глубокий бокс с охлаждением, а на дверных картах, конечно же, располагаются подбутыльники и карманы для других вещей. Короче говоря, в дальнем путешествии удобно расположить гаджеты, снэки, напитки, салфетки, различные зарядные кабели, обёртки, мусор и всё остальное, что мгновенно скапливается и оказывается в беспорядке, проще простого.

У водителя всё необходимое под рукой: температуру климата можно быстро отрегулировать шайбой, рядом с которой находится переключатель режимов движения, а рециркуляцию включить механической клавишей.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Правда, несмотря на то, что климат-контроль двухзонный шайба изменения температуры одна, поэтому если вы с передним пассажиром расходитесь с своих предпочтениях, то общения с мультимедийным комплексом не избежать. Интерфейс системы устроен достаточно просто, но тонкие настройки в движении менять невозможно: множество плашек с непонятными сокращениями и мелким шрифтом, которые располагаются не самым логичным образом. Поэтому необходимые электронные помощники лучше включить (или наоборот) заранее.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Зато мультимедийный комплекс поддерживает беспроводные соединения Apple CarPlay и Android Auto. Но и тут есть неудобство: после перезапуска двигателя подключать смартфон к «яблочному» интерфейсу приходится заново, при этом иногда система вообще отказывается это делать. Пару раз доходило до того, что мультимедийка не видела ни одного доступного устройства, что можно было «вылечить» только перезапуском мотора.

© Вячеслав Крылов

Не стабильно работает и проекционный дисплей. В первом тесте мы заметили, что цифры на нём иногда могут зависать (опять-таки в этом случае поможет только перезапуск мотора), однако за всё наше путешествие такой проблемы не возникло. Но были другие. Например, в солнечный безоблачный день яркость проекционника периодически беспорядочно скакала сама по себе, а пару раз он перезагружался — картинка пропадала и через некоторое возникала вновь. Других неприятностей с электроникой не было, но даже такие эпизоды не добавляют приятных впечатлений от автомобиля.

Но в целом за рулём чувствуешь себя уверенно: топовой двухлитровый двигатель выдаёт 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (до рестайлинга в этой связке использовался «робот»).

© Вячеслав Крылов

При заявленных 8,7 секунды до «сотни» разгон с места не самое впечатляющее занятие, но на скоростных магистралях интереснее другое. Удивляет скорее огромный запас тяги, который доступен на высокой скорости: что со 120, что со 150 километров в час ускорение мгновенное и лёгкое, а любые, даже самые затяжные, обгоны превращаются в плёвое дело. К гидромеханике за всю поездку не возникло ни единого вопроса: переключения быстрые и своевременные, без толчков и вибраций.

© Вячеслав Крылов

При этом в салоне очень тихо: в том числе, за счёт акустического лобового и двойных передних боковых стёкол на высокой скорости пассажирам не мешают общаться ни шины, ни двигатель, ни шум ветра. Похвалить автомобиль хочется и за курсовую устойчивость — по прямой кроссовер шпарит уверенно, никак не напрягая водителя. Так и хочется ввернуть штамп про «паровоз и рельсы».

Стыки, ямы, кочки или сильные порывы ветра не сбивают Exeed с курса. Машина очень точна и устойчива, поэтому проехать за один присест полторы тысячи километров (а то и больше) на TXL вообще не проблема.

На неровной дороге Exeed почти не трясёт — подвеска большую часть неровностей отрабатывает достаточно мягко и округло. Нельзя назвать автомобиль идеально комфортным, особенно при проезде острых стыков полотна, но настроено шасси и правда очень хорошо. Многие дефекты асфальта просто пролетаешь, даже не замечая.

© Вячеслав Крылов

Единственное, к чему можно придраться, — это настройки руля, которому хочется добавить побольше «тяжести» и обратной связи. Не сильно избавляет от ощущения чрезмерной «расслабленности» машины даже спортивный режим: TXL точен и послушен, но горные серпантины и активные быстрые повороты — это точно его стихия.

Как и условное бездорожье. По небольшим косогорам и каменистым насыпям можно карабкаться достаточно уверенно, но нужно быть внимательнее к низко висящей передней пластиковой губе, которую легко повредить.

И, наконец, про экономичность. За 3500 километров, из которых около 90 процентов пройдено по трассе, средний расход топлива составил 9,3 литра на «сотню» со средней скоростью почти 90 километров в час. За всю поездку кроссовер «съел» 305 литров 95-го, на которые было потрачено 18,6 тысячи рублей. Результат топливной экономичности не рекордный, но вполне неплохой. Особенно учитывая скорость передвижения.

© Вячеслав Крылов

Как результат, Exeed TXL оказался очень даже неплох в путешествии. Удобный просторный салон, который комфортен для всех пассажиров, даже на втором ряду, достаточно вместительный багажник, отличная шумоизоляция, прекрасный запас мощности в любых режимах и сбалансированные настройки подвески.

Вот только за TXL с 1,6-литровым мотором мощностью 194 силы придётся отдать минимум 3 690 000 рублей, а кроссовер со 197-сильным двухлитровым агрегатом будет стоить от 3 950 000 рублей. А в топовой версии, где появляется аудиосистему с 23 динамиками, система автоматической парковки, ароматизация воздуха для климат-контроля, проекционный дисплей, функция массажа передних кресел, вентиляция сидений второго ряда и то самое переднее пассажирское сиденье с оттоманокй автомобиль обойдётся в 4 300 000 рублей.