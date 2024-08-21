Замена лобового стекла по каско. В какие сроки проводится ремонт автомобиля?

Полис каско компенсирует ущерб по многим обстоятельствам, ставшим причиной повреждения авто. В этом материале выясним, возможна ли замена лобового стекла по каско и какие сроки ремонта автомобиля предусмотрены по закону.

© АвтоКод

Возможна ли замена лобового стекла по каско

Да, возможна. В стоимость каско включена замена лобового стекла машины. Причем страховка покрывает не только повреждения, полученные в ДТП, но и другие механические повреждения вроде удара камня, вылетевшего из-под колес другого транспорта.

Автовладелец может сам выбрать способ компенсации ущерба:

заменить/отремонтировать лобовое стекло в СТО страховщика;получить денежную выплату и поменять стекло своими силами.

Обстоятельства, при которых наступает страховой случай по полису каско, перечислены в договоре. Там же прописаны условия, которые должен выполнить собственник ТС для получения компенсации.

Некоторые компании прописывают в договоре, что стекло подлежит замене не чаще одного раза в год, а повторные случаи не относятся к страховым.

Замена лобового стекла по каско: страховые случаи

Ущерб за повреждение лобового стекла по полису каско компенсируют, если на нем появился:

Скол. Это небольшое по площади повреждение, которое в большинстве случаев подлежит ремонту. Однако бывают такие сколы, которые невозможно отремонтировать. В таких случаях страховщик принимает решение о замене лобового стекла.Царапина. Если царапины мешают обзору и контролю дорожной ситуации, страховая меняет лобовое стекло.Трещина. Это повреждение, полученное в результате механического воздействия. Стекло в таких случаях меняют на новое.Бой. Разбитое стекло всегда подлежит замене, а возможность ремонта не рассматривается.

Если на стекле появились потертости от работы дворников или чистки от наледи, в компенсации или замене стекла откажут. Подобные повреждения не ремонтируются.

Решение о замене или ремонте лобового стекла принимает эксперт страховой фирмы.

Как по каско поменять лобовое стекло

Чтобы поменять лобовое стекло по полису каско, нужно предупредить страховщика о повреждениях. Сделать это нужно сразу, как только наступит страховой случай.

Уведомить компанию можно по телефону. В разговоре со специалистом нужно сообщить свои личные данные, данные автомобиля и реквизиты страхового соглашения.

Если произошло ДТП, водителю необходимо выполнить следующие действия:

Пригласить на происшествие автоинспекцию для составления протокола, который необходим страховой фирме. До приезда ГАИ перемещать машину нельзя.Сделать видеозапись или фотографии обстоятельств аварии: повреждения авто, расположение машин на дороге по отношению друг к другу и дорожной инфраструктуре, тормозной путь и т. д.Взять показания и личные данные у очевидцев происшествия, если таковые есть.Узнать, есть ли на ближайших к дороге объектах камера видеонаблюдения. Видеозапись поможет восстановить обстоятельства ДТП.Сообщить страховщику о том, что стекло получило повреждения. Иногда страховой фирме достаточно фотоснимков владельца, а иногда на происшествие отправляют эксперта, который решает, являются ли повреждения стекла страховым обстоятельством.

О дальнейших действиях водителю сообщит оператор страховщика по телефону.

Документы для замены лобового стекла по КАСКО

Чтобы поменять лобовое стекло по полису добровольного автострахования, водителю нужно предъявить следующие документы:

страховое соглашение;уведомление о ДТП и протокол;водительские права;полис каско;регистрационное свидетельство (СТС) и паспорт авто (ПТС);реквизиты счета в банке (для перевода денежных средств).

Также автовладелец должен подать заявление на получение компенсации.

В документе должна быть следующая информация:

описание повреждений;дата получения повреждений;сведения об автомобиле;данные собственника и второго участниках аварии;реквизиты каско.

У каждой страховой компании своя форма заявления. Ее можно найти и скачать на сайте страховщика.

Сроки ремонта автомобиля по каско по закону

Как было сказано выше, ущерб по полису каско возмещается в форме ремонта или денежной выплаты. Чаще всего страховщики производят ремонт на техстанциях, с которыми у них подписано соглашение. Владельцу возвращают уже отремонтированную машину.

Пакет документов на замену лобового подается в течение пяти суток. Страховая рассмотрит заявление в течение нескольких дней и проведет ремонт.

Точный срок ремонта по каско закон не оговаривает – собственникам ТС нужно ориентироваться на договорные условия. Если выплату задержали на 2-5 недель, автовладелец может написать в страховую досудебную претензию.

Когда откажут в замене лобового стекла по каско

Страховщик имеет право отказать в компенсации ущерба по полису каско. Основания для отказа перечислены в ст. 963 ГК РФ.

Так, в возмещении откажут, если водитель:

грубо нарушил правила;нарушил сроки подачи документов или предоставил не все документы;произвел ремонт самостоятельно, без участия специалистов страховой компании, и нельзя определить степень и факт повреждения стекла;находился в состоянии алкогольного опьянения;умышленно разбил стекло;дефект появился до подписания договора каско;повредил авто не на дороге;повредил стекло во время ремонта или техобслуживания, не согласованного со страховщиком;допустил ошибки или представил недостоверную/искаженную информацию в заявлении.

Также в компенсации откажут, если лобовое повредилось вследствие военных действий, народных забастовок и волнений, ядерного взрыва (ст. 964 ГК РФ).

Чтобы не столкнуться с отказом, нужно внимательно изучать соглашение в момент подписания и следовать его условиям после заключения. Если владельца не устраивают условия, он может их изменить еще до подписания соглашения, но стоимость каско уже будет выше, чем при стандартном договоре.

Как действовать в случае отказа в замене лобового стекла по каско

Все зависит от того, как отказала страховая в выплате или ремонте лобового стекла.

Если отказ незаконный, необходимо:

дождаться документального отказа с изложением причин;составить претензию;обратиться в суд (если страховая не ответит на претензию).

Если отказ обоснованный и фирма не нарушила закон или договорные обязательства, придется ремонтировать стекло своими силами.

Замена лобового стекла по каско с франшизой

Франшиза по каско бывает двух видов:

Условная. По ней компенсация производится, если сумма урона превышает размер франшизы. То есть если франшиза по договору – 20 тыс. рублей, а замена стекла стоит 19 тыс. рублей, компенсации не будет. Если стекло стоит 50 тыс. рублей, фирма отремонтирует машину.Безусловная. Сумма, которую вычитают из выплаты по полису каско. Если франшиза – 50 тыс. рублей, а авто получило ущерб на 110 тыс. рублей, 50 тысяч заплатит страховщик, 60 тысяч – собственник автомобиля.

С франшизой каско дешевле в среднем на 20%, но и условия получения компенсации более жесткие.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли по страховке поменять лобовое стекло автомобиля?

Да, если повреждения мешают обзору и снижают безопасность авто.

Какое лобовое стекло после ДТП вставляет страховая компания – оригинал или нет?

Страховая фирма должна обсудить возможные варианты с владельцем. Стекло должно быть идентично по цене и характеристикам поврежденному. Если нет возможности заменить стекло заводским, можно поставить аналог.

Также страховщик может выплатить владельцу денежную компенсацию в размере цены оригинального стекла. Автовладелец сам купит и заменит стекло.

Можно ли получить за поврежденное лобовое стекло по ОСАГО?

Страхование ОСАГО предусматривает возмещение ущерба потерпевшему в ДТП. То есть пострадавшая сторона может возместить убытки, если в ДТП разбилось лобовое стекло, фара, зеркало заднего вида и т. д. Компенсация предусмотрена и за повреждения от камня, вылетевшего из-под колес другой машины, если есть ответчик. Страховщик может заменить деталь или выплатить компенсацию для самостоятельной замены. Если у вас нет полиса, купить ОСАГО онлайн с выгодой до 5 500 рублей можно через «Автокод».