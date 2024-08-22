<p>В интервью Yahoo Finance генеральный директор <strong>Lucid </strong>Питер Ролинсон заявил, что Tesla, по его мнению, «отвлеклась», а Lucid теперь <strong>возглавляет </strong>гонку за передовыми технологиями в области электромобилей. Ролинсон утверждает, что Lucid «забрала корону» у Tesla благодаря своим <strong>инновациям</strong>. Например, седан Lucid Air стал первым электромобилем, получившим оценку EPA за более чем <strong>800 км</strong> на одном заряде, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-4998-tesla-otvleklas-a-lucid-zabrala-koronu" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru. </a></p><p>Несмотря на амбициозные заявления Ролинсона, Tesla продолжает оставаться <strong>лидером </strong>рынка благодаря более доступным ценам, широкому ассортименту моделей, разветвленной сети зарядных станций и передовому программному обеспечению. Lucid, несмотря на выдающиеся характеристики и большой запас хода своих автомобилей, сталкивается с <strong>трудностями </strong>роста и не может пока соперничать с Tesla по объему продаж и рыночной доле. Будущее покажет, смогут ли амбиции Lucid действительно привести к вытеснению Tesla с вершины рынка или же это останется лишь громкими заявлениями.</p>