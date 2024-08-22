Вспоминаем двигатель, который смогли собрать только в Ferrari

Двигатель Ferrari, который никому не удалось повторить. Немногие автопроизводители смогли захватить сердце и душу стольких автомобилистов, как это удалось Ferrari. Многие люди вообще заинтересовались автомобилями благодаря эффектным моделям бренда. Кроме того, итальянский производитель создавал одни из лучших двигателей в истории. Например, агрегат Ferrari Flat-12. Мало кто знает об этом моторе, который сейчас остался лишь на страницах истории итальянского бренда. Это был единственный в своём роде агрегат с подобной конструкцией.

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Инновации Ferrari Flat-12

Ferrari — единственный автопроизводитель, выпустивший двигатель Flat-12. Он производился на протяжении долгих лет с 1963 по 1996 гг. Это плоский 12-цилиндровый двигатель с углом между рядами цилиндров 180 градусов.

Когда речь заходит об оппозитных двигателях, на ум приходят Subaru, в крайнем случае — Porsche. Но Ferrari в этом ассоциативном ряду нет. Итальянский производитель славится различными вариациями V12. А Flat-12 упускается из виду. Но благодаря своей уникальности, он тоже заслуживает признания.

История Flat-12 началась в середине 60-х гг., когда Ferrari разрабатывал новый двигатель для своего будущего болида Ferrari Formula 1. Руководил проектом человек по имени Мауро Форгьери, и ему удалось создать первый в мире двигатель Flat-12. Он получил обозначение Tipo 207 и имел рабочий объём 1,5 литра, мощность 227 л.с. и 12 000 об/мин.

Ferrari использовал два разных двигателя. Базовая модель была пригодна для трасс, где требовалась более медленная и проворная машина. А топовая использовалась на трассах, где мощность была решающим фактором.

За 33 года своего существования модель Ferrari Flat-12 использовалась как в гонках, так и в дорожных автомобилях. Всего было выпущено 11 модификаций агрегата, четыре из которых использовались в автоспорте. Двигатель прославляли за лёгкость конструкции и стремление к повышению оборотов. Однако ему не хватало крутящего момента, характерного для моделей других производителей суперкаров.

В 1996 году двигатель Ferrari Flat-12 был в последний раз использован в модели Ferrari F512 M, после чего был отправлен на покой.

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Особенности Flat-12

Вначале Ferrari искала способ в некотором смысле изобрести двигатель заново. Задача была не из лёгких, но Ferrari была полна решимости. Главное преимущество двигателя Flat-12 — его плоскость по сравнению с V-образной формой V8 или V12. Это означало, что его можно было установить ниже в любом автомобиле, что приводило к снижению центра тяжести.

Первая версия двигателя Flat-12, Tipo 207, имела семь коренных подшипников, и это на три больше, чем у большинства гоночных двигателей того времени. Это помогало укрепить нижнюю часть двигателя. Он мог похвастаться четырьмя распределительными валами и алюминиевым картером для снижения веса. Чугунные гильзы цилиндров были запрессованы в двигатель для облегчения теплоотвода.

Чтобы облегчить обслуживание в день гонки, генератор, топливный насос и насосы впрыска были размещены прямо на двигателе. На момент своего появления Flat-12 был самым мощным двигателем Формулы-1, но его диапазон крутящего момента был недостаточно широк, чтобы обеспечить хоть какое-то значимое преимущество над конкурентами.

С развитием двигателя он становился всё больше. Чтобы снизить вес, Ferrari использовал титан и магний. Первая версия была всего лишь 1,5-литровой. Вторая версия Tipo 232 уже получила объём 2,0 л. Третья, Tipo 001, была объёмом 3,0 л. В 80-х гг. версия двигателя Tipo 021 уже получила турбонаддув и V6. В те времена началась эра турбонаддува в «Формуле-1», и атмосферные двигатели уже не годились.

В последний год своего существования Ferrari Flat-12 превратился в 4,9-литровый 440-сильный двигатель для суперкара Ferrari F512 M. К этому времени двигатель в значительной степени управлялся электроникой, а карбюраторы и распределители давно были заменены непосредственным впрыском и блоками катушек.

Когда главного конструктора Мауро Форгьериего спросили о сходстве Flat-12 с двигателем Porsche Flat-six, он ответил, что Flat-12 имеет 12 цилиндров с головками, расположенными под углом 180 градусов. В двигателе Ferrari соответствующие шатуны каждого блока соединены на одном кривошипе, поэтому оба поршня движутся в одном направлении. А в двигателе Porsche с плоской шестёркой поршни движутся в противоположных направлениях.

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Отказ от единственного в мире типа двигателя Flat-12

К сожалению, автомобильный мир не очень-то жалует нестандартные идеи. Тем не менее модель Flat-12 прослужила 33 года, что намного больше, чем срок жизни большинства двигателей. Так долго живут только самые надёжные моторы.

Одной из главных причин отказа от уникального агрегата стал вопрос установки под капот. Модели, оснащённые этим двигателем, должны были быть очень широкими, чтобы вместить в себя широко расставленные детали мотора. Из-за этого такими автомобилями было трудно управлять на узких европейских улицах. А по мере того как объём двигателя flat-12 увеличивался, чтобы оставаться конкурентоспособным с другими суперкарами, эта проблема стояла всё острее.

Ещё одной причиной отказа стали федеральные нормы. В 1995 году были введены новые правительственные ограничения на выбросы вредных веществ, которые сделали двигатель Flat-12 практически незаконным для использования в дорожных автомобилях. Поэтому, вместо того чтобы полностью переделать мотор, Ferrari решил оставить его в прошлом.