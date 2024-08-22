На что обращать внимание в объявлениях о продаже автомобиля

Поиск идеальной машины с нужными характеристиками на вторичном рынке - задача, которая требует много времени, сил и внимания. Еще труднее найти автомобиль, состояние которого полностью соответствует его описанию в объявлении. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто, назвали "Российской газете" шесть примет подозрительного объявления о продаже машины, которые должны насторожить покупателя.

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1. Авторство перекупщика

Не все автомобили, которые предлагают перекупщики, являются заведомо плохими вариантами. Однако риск переплатить за автомобиль или купить машину, требующую значительных вложений, выше, чем при покупке у частного продавца. Опознать объявления перекупщиков можно по следующим признакам:

• на номер продавца зарегистрированы несколько объявлений или в истории публикаций есть недавно закрытые сделки;

• в объявлении обозначено слишком короткое описание с перечислением технических характеристик и упомянуты общие фразы без конкретики;

• на фото бросается в глаза ненатурально блестящий кузов, не свойственный авто с большим пробегом;

• фотографии сделаны на фоне автосервиса или мойки ― популярных у перекупщиков локаций

2. Подозрительные снимки или отсутствие фотографий

Внешний вид автомобиля многое говорит и о его технических характеристиках, и о степени аккуратности предыдущего владельца: по снимкам нетрудно определить комплектацию машины, состояние салона или внешние неисправности. Именно поэтому фотографии должны быть содержательными. Покупателю стоит насторожиться, если:

• фото отсутствуют или в объявлении менее пяти-шести снимков;

• на изображениях однообразные ракурсы, нет фото салона и приборной панели, багажника, колес, подкапотного пространства и дверей авто;

• фотографии "замылены" или сделаны в темное время суток;

• фото сильно отретушированы: повышен контраст и присутствует цветокоррекция;

• на фотографии присутствуют следы грязи на автомобиле, мешающие рассмотреть кузов.

3. Заумные или эмоциональные сопроводительные заметки

Грамотный текст о продаже авто должен не только закрывать большинство вопросов покупателя, но и не вызывать новых. На платформах встречаются сомнительные объявления с орфографическими ошибками, эмоциональными фразами и попытками показать авто идеальным. А вот стандартным и информативным будет считаться текст, в котором помимо пробега, года выпуска, мощности и объема двигателя указаны:

• количество владельцев;

• комплектация автомобиля;

• состояние кузова (какие элементы были поцарапаны, помяты или окрашены);

• дата проведения последнего технического осмотра;

• какие детали авто были заменены недавно;

• информация о возможности торга.

4. Проблемы с логикой

Иногда на вторичном рынке попадаются продавцы, которые стараются приукрасить характеристики авто или умолчать о существующих неисправностях. К примеру, если автомобиль был выпущен в 2006 году, а его пробег в объявлении не превышает 70 тысяч километров, такое объявление должно вызвать вопросы - ведь средний годовой пробег авто в России составляет от 15 до 20 тыс. км. Авто, заявленное как не попадавшее даже в легкое ДТП, ведь на нем ездила "аккуратная девушка", в жизни может сильно отличаться от описания, особенно если на фото в объявлении заметна наклейка с очертаниями гоночной трассы.

5. Заниженная стоимость

Адекватная рыночная стоимость авто в объявлении - важный показатель честности продавца. Определить среднерыночную стоимость можно, настроив фильтры согласно характеристикам желаемого авто и увидев объявления, цены которых меньше всего отличаются друг от друга и находятся "посередине". Важно рассматривать похожие машины разных марок по всей России - так отбор будет объективнее.

6. Срок размещения более месяца

Ликвидный автомобиль, попадающий под критерий "цена-качество", чаще всего продается в течение нескольких дней. Если описание или фото машины кажутся идеальными, но объявлению уже больше месяца, это должно вызвать вопросы, почему же такое сокровище еще не нашло нового владельца. Возможно, покупатели, которые ранее интересовались авто, выявляли скрытые неполадки и дефекты при личном осмотре.

Но и здесь есть исключения: авто с необычными внешними модификациями и автомобили, обслуживание которых будет обходиться недешево. То, что такие машины долго ждут своего покупателя, указывает на узких круг автолюбителей, заинтересованных в автомобиле конкретной модели и комплектации.