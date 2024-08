Выбираем цельнометаллический фургон между Foton, Sollers и «ГАЗель»

Обычно эти автомобили решают задачи для бизнеса. Но при желании они могут стать домом для автопутешественников.

© За рулем

Несмотря на уход с российского рынка производителей популярных фургонов и микроавтобусов, выбор все равно остался. Он пока не такой богатый, но вполне достаточный: Foton Toano, Sollers Atlant или ГАЗель NN.

Скоро к ним добавятся фургоны Avior (бывшие Maximus). Разбираемся, чем хороши эти автомобили. Foton Toano Фургон имеет как грузовую версию, так и грузопассажирскую – со вторым рядом сидений. Объем грузового отсека может составлять 9,1, 10,4 или 12 м3. Соответственно, длина фургона – 5495 и 5990 мм (при этом длина грузового отсека составляет 3070 или 3580 мм), а полная масса – 3500 или 4200 кг (в первом случае грузоподъемность достигает 950 кг, а во втором – 1650 кг). Высоту грузового отсека тоже можно выбирать: она может составлять 1666 или 1950 мм, что отлично подходит не только для бизнеса, но и для отдыха – на базе фургона можно построить отличный автодом (взять, например, длиннобазную версию полной массой до 3,5 тонн).

Все перечисленные параметры могут сочетаться в разных версиях. Например, двускатная или односкатная ошиновка доступны для любого Toano, независимо от его длины. Грузопассажирским тоже может быть любой фургон, но тут нужно оговориться: длиннобазные грузопассажирские версии Toano есть в наличии на складах, а короткобазные и среднебазные делаются на заказ, но всего за двадцать рабочих дней.

Оснащается Foton Toano турбодизелем достаточно большого объема, чтобы можно было говорить о его выносливости: 2,8 литра и всего 150 л.с. обещают хороший ресурс агрегата. В паре с двигателем устанавливается 6-ступенчатая механическая коробка передач. Среди плюсов автомобиля – задние двери, распахивающиеся на угол до 270°, а также богатое оснащение. Например, кресло водителя имеет регулировки в шести направлениях и подогрев, также есть камера заднего вида и парктроники, мультифункциональный руль, круиз-контроль, кондиционер, электропривод зеркал и регулировки фар, ABS с системой распределения тормозных усилий, система курсовой устойчивости.

Автобус Foton Toano рассчитан на 16 пассажиров, включая водителя. Версия только одна – длиннобазная полной массой 4,2 тонны. В оснащение автобуса кроме прочего входят дополнительный кондиционер для задней части салона, выдвигаемая подножка с электроприводом, а также шторки и багажные полки в салоне. Стоимость Foton Toano начинается от 3 521 000 рублей. Sollers Atlant Фургон Sollers Atlant полегче, а его максимальная масса составляет 2500 или 3500 кг (грузоподъемность до 990 кг). При этом автомобиль может быть совсем небольшим – всего 4900 мм в длину. Но и почти 6-метровая версия у Атланта тоже есть. К слову, только она имеет двускатную ошиновку (в качестве опции), прочие версии ездят на односкатной. Длина же промежуточной версии составляет 5650 мм. В результате объем грузового отсека может составлять 7,5, 9,7 или 12,3 м3 при грузоподъемности до 1 тонны. Длина грузового отсека может составлять 2,4, 3,25 или 3,6 метра, а высота – 1630 или 1870 мм. Грузопассажирский фургон выпускается на базе любой версии. При этом двускатной ошиновки нет ни у одной из них. Оснащается Sollers Atlant двумя двигателями на выбор. Для короткобазной версии предусмотрен турбодизельный мотор 1.9 мощностью 136 л.с. Все прочие Атланты оснащаются 2,7-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с.

В паре с моторами работает 6-ступенчатая механика. В оснащение фургонов входят, например, распахивающиеся под углом до 270° задние двери, мультируль, круиз-контроль, аудиосистема с MP3, кондиционер, электрозеркала и стеклоподъемники с электроприводом, задние парктроники, кресло водителя с регулировкой в 6 направлениях, система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий. Автобус Atlant создан на длиннобазной версии и рассчитан на 16 пассажиров. Также на базе Атланта предлагаются грузовички длиной от 5,8 до 6,6 метров. Стоит Sollers Atlant от 3 259 000 рублей. ГАЗель NN Фургон с индексом NN, появившийся в 2021 году, – это обновленная версия ГАЗели Next (New Next – «новый следующий). Отличие NN заключается, грубо говоря, в дизайне передней части, более комфортном салоне, тормозах (они дисковые), более комфортном заднем мосте и коробке передач (она у NN не 5-, а 6-ступенчатая).

Полная масса автомобиля – от 3,5 до 4,6 тонн, а снаряженная – 2453-2582 кг. Следовательно, грузоподъемность ГАЗели NN, в зависимости от версии, равна 1047 или 2018 кг. При длине 5630 и 6230 мм объем грузового отсека составляет от 11,5 до 13,5 м3.

Грузопассажирская версия Комби рассчитана на шестерых пассажиров, не считая водителя, а ее грузоподъемность составляет одну тонну.

Длина же этой версии одна – 5630 мм. Все ГАЗели NN оснащаются турбодизельным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 150 л.с., который работает в паре, как уже упоминалось, с 6-ступенчатой коробкой передач. Привод, как и у конкурентов, – на задние колеса. Оснащение ГАЗели включает в себя подрессоренное сиденье водителя с подогревом, предпусковой подогреватель-отопитель двигателя, противотуманные светодиодные фары, электропривод боковых зеркал заднего вида, подогрев ветрового стекла, пассажирское сиденье для двух человек с подогревом, есть системы курсовой устойчивости и АБС с функцией распределения тормозных усилий, 9-дюймовый экран… А еще антипробуксовочная система, система дотормаживания и система помощи при движении автомобиля в горку. Но подушки безопасности водителя нет. За доплату предлагаются системы контроля слепых зон и безопасной парковки автомобиля, контроль давления в шинах и отдельное кресло «люкс» для переднего пассажира.

Автобус на основе длиннобазной версии ГАЗели NN полной массой 4,2-4,6 тонны может вмещать от 13 до 22 пассажиров. Также есть «голое» шасси NN для установки на него различных настроек. Стоит ГАЗель NN от 3 265 000 рублей. Выводы Массовые коммерческие автомобили создаются для решения одних и тех же задач, поэтому мало отличаются друг от друга, что несколько затрудняет (или, наоборот, упрощает) выбор, на который влияют чаще такие условия, как лизинг или стоимость обслуживания.

Поэтому стоит звонить дилерам всех трех марок и спрашивать, что они могут предложить под ваш запрос, и только после сравнения ответов принимать решение.