Для чего нужна страховка «Зеленая карта» и как ее оформить

Автопутешествия становятся все более популярны среди наших соотечественников. Согласно последним данным ВЦИОМ, туристические поездки по стране предпочитает 32% россиян. И если в путешествиях по РФ от ДТП страхует ОСАГО, то за рубежом – «Зеленая карта» или Green Card. Рассказываем, как ее оформить, в каких странах она действует и сколько стоит.

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Что такое «Зеленая карта»?

«Зеленая карта» – это международная система страхования автогражданской ответственности. Ее цель – защитить интересы лиц, пострадавших в авариях с участием иностранных граждан. Также это сертификат, который подтверждает наличие страхования ответственности перед третьими лицами. То есть это аналог ОСАГО, только действующий за рубежом.

Оформление «Зеленой карты» в России имеет несколько ключевых моментов:

Купить «Зеленую карту» может любой человек, который будет пользоваться автомобилем: собственник, водитель, лицо, управляющее ТС по договору лизинга или аренды.В документ не нужно вписывать всех водителей, которые будут пользоваться машиной.Сделать «Зеленую карту» можно на 12 месяцев, но не менее чем на 15 дней.Документ оформляется за 1 месяц до запланированного пересечения границы.

Полис выдается только автомобилям, зарегистрированным в РФ.

Какие риски покрывает страховка «Зеленая карта»

Страховка «Зеленая карта» покрывает следующие риски в дорожно-транспортном происшествии:

ущерб имуществу других участников аварии;ущерб жизни или здоровью участников аварии;ущерб другому имуществу, например, дорожной инфраструктуре.

Если по вине жителя РФ случится ДТП за рубежом, его страховая компенсирует ущерб пострадавшей стороне. И наоборот, если по вине иностранного гражданина произойдет авария в России, страховая компания его государства возместит убытки потерпевшему.

Документ покрывает неограниченное количество аварий. Выплата производится в течение трех месяцев с момента происшествия. Убытки, понесенные застрахованным транспортным средством, «Зеленая карта» не возмещает.

Зачем нужна страховка «Зеленая карта»

«Зеленая карта» является обязательным документом для въезда и пребывания в ряде стран на своем автомобиле. Собственникам ТС не нужно покупать полис в той стране, куда они отправляются в поездку, а также возмещать ущерб в ДТП из собственных средств. Если водитель станет виновником ДТП за границей, его страховая компенсирует ущерб пострадавшей стороне.

Сумма выплат регулируется законом государства, где случается ДТП. Например, в Финляндии возмещают до 3,3 млн евро, а в Польше – до 300 тыс. евро.

Страны «Зеленой карты»

Соглашение о «Зеленой карте» вступило в силу в 1953 году. Согласно ему, полис действует во всех странах, входящих в альянс.

Ранее «Зеленая карта» действовала в 48 государствах:

все европейские страны;Россия;Азербайджан;Турция;Иран;Израиль;Марокко;Тунис.

С 8 июня 2023 года Россию отстранили от участия в программе. Российским автомобилистам запретили доступ к использованию «Зеленой карты» в Европе, Швейцарии, Великобритании. Сейчас оформить Green Card можно только для отправки в Беларусь, Молдову и Азербайджан. В остальных странах договор автогражданской ответственности заключается с местными страховыми компаниями.

Сколько стоит «Зеленая карта»

В РФ действует единая цена на все виды страховых полисов «Зеленая карта». Ее определяет Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Министерством финансов и Центробанком. Стоимость «Зеленой карты» меняется соответственно повышению или понижению курса доллара и евро.

При расчете цены полиса учитывается:

категория ТС;территория действия договора;срок страхования;прогнозируемый квартальный курс евро/рубль.

Стоимость устанавливается в рублях, оплата производится в российской валюте. Так, полис для въезда в Беларусь на минимальные 15 дней стоит около 1 100 рублей, на четыре недели – около 1 500 рублей. Водители грузовых машин заплатят за страховку 1900-2700 рублей. Рассчитать примерную стоимость полиса можно на онлайн-калькуляторе страховой компании.

Как получить «Зеленую карту»

Получить «Зеленую карту» можно так же, как и оформить ОСАГО, – обратиться в офис страховой компании с документами. Если будет оформляться «Зеленая карта» в Европу или другие страны, где действует запрет на страховки из РФ, полис можно купить в офисах, находящихся на границе рядом с таможенными пунктами.

Где оформляется «Зеленая карта» на автомобиль

Так как международный полис перестал работать для наших сограждан в Евросоюзе, многие российские страховщики прекратили его выдачу. Например, с весны 2022 года оформление «Зеленой карты» остановил «Росгосстрах», объяснив, что в ней нет смысла.

Сейчас сделать «Зеленую карту» можно в следующих компаниях:

«Ингросстрах»;«Согласие»;«Двадцать первый век»;«Зетта»;«РЕСО-Гарантия».

Список компаний, где можно купить «Зеленую карту», может меняться, поэтому перед оформлением лучше уточнить информацию.

Какие документы нужны для оформления страховки «Зеленая карта»

«Зеленая карта» на машину оформляется при подаче следующих документов:

гражданский паспорт;ПТС;СТС;технический паспорт или его аналог.

Страховка выдается в бумажном виде, так как с собой нужно иметь оригинал полиса. Летом 2020 года Совет Бюро разрешил выпускать документ не только на традиционном зеленом бланке, но и на черно-белом. Если автомобиль будет использоваться с прицепом, сертификат оформляется отдельно и на прицеп.

Что делать при ДТП за границей, если виноват гражданин РФ

Если по вине жителя РФ произойдет ДТП за границей, нужно выполнить следующие действия:

Немедленно остановиться, включить аварийные огни, поставить знак аварийной остановки (в городе – минимум за 15 м, вне города – минимум за 30 м). Не нужно перегонять ТС и трогать предметы, которые имеют отношение к ДТП.Вызвать сотрудников ДПС и иных экстренных служб при необходимости. Единый номер – 112.Если это возможно, взять ФИО и контакты для связи у свидетелей.

Сфотографировать место аварии, а также ТС, участвующие в ДТП.Вместе с пострадавшей стороной заполнить бланк извещения о ДТП (Accident statement) на латинице. Пострадавший-иностранец вправе писать на своем языке.Если бланка нет под рукой, нет возможности получить копию заполненной формы от другого водителя и если она не имеет отрывной самокопирующейся части, зафиксировать для себя данные о ТС остальных участников ДТП (сфотографируйте извещение или запишите данные): номерной знак и марку ТС.

Если участники инцидента собираются предъявить требования по возмещению ущерба, отдать им отрывную часть своей «Зеленой карты». Если отрывная копия отсутствует, нужно сообщить им номер своего полиса, а также адрес и контакты национального бюро Green Card в РФ. Данные располагаются на обороте полисной книжки. Также, если это возможно, предложить потерпевшим сделать фото российского полиса и запросить данные их страховки.Получить от дорожной полиции документ, подтверждающий факт аварии (его выдают не во всех странах).

В течение 15 рабочих дней нужно уведомить страховщика о ДТП (включая информацию о причиненном вреде и ФИО пострадавших) и передать копию заполненного извещения (Accident Statement) с подтверждением отправки.

Также о ДТП следует оповестить иностранное бюро «Зеленая карта» (контакты указаны на оборотной стороне международного полиса). Дальше вопрос решается между иностранным бюро и российской страховой компанией.

Что делать при ДТП за границей, если виноват водитель другого ТС?

Если авария произошла по вине водителя другого государства, урегулирование требований происходит согласно законодательству этой страны. Российским гражданам нужно оставить в сохранности бумаги, подтверждающие траты из-за ДТП: многие страны компенсируют эти расходы.

Как расторгнуть договор по страховке «Зеленая карта»

Если страхователь передумал ехать за рубеж, он может расторгнуть договор «Зеленая карта» до начала его действия. Страховая удержит 30% от стоимости полиса и вернет оставшуюся сумму.

Для этого нужно прийти в офис страховщика или отправить запрос по почте. Перед отправкой нужно уточнить, какие именно документы нужны для расторжения договора. У страховой компании будет 14 дней на рассмотрение заявления и возврат денег. Если договор уже действует, его также можно расторгнуть, но деньги не вернутся.