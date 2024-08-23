Двигатели из Китая не прошли проверку на пригодность: что с ними не так

Многие владельцы поддержанных корейских и японский автомобилей при замене двигателя предпочитают покупать китайский аналог. Однако с ними могут возникнуть проблемы.

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«Довольно много можно найти объявлений о продаже новый ДВС, произведенных в Китае. Один из ключевых моментов – цена, которая в два раза меньше, чем обойдется, чтобы перебрать старый мотор», – передает «Автовзгляд».

Как отметил технический специалист Максим Затимов, китайские двигатели продаются без гарантий. Также в них можно встретить агрегаты низкого качества. Это приводит к тому, что во время эксплуатации в них быстро прогорают поршни, ломаются поршневые кольца, проворачиваются вкладыши. Такие поломки могут наблюдаться даже при пробеге 20 тысяч километров. Напомним, ранее специалисты рассказали, на что необходимо обращать внимание во время покупки китайского автомобиля. Фото: ФедералПресс/ Елена Майорова