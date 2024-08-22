Geely стал победителем рейтинга повторной покупки

Почти 95% владельцев автомобилей Geely хотят снова купить машину этого бренда. В онлайн-опросе на тему лояльности водителей к марке своего автомобиля, проведенном агентством в июле этого года, приняли участие более 1900 автовладельцев четырнадцати разных марок машин, официально представленных в настоящее время на российском рынке.

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Респондентов спрашивали, хотели бы они в качестве следующей покупки автомобиль той же марки, которая у них есть сейчас. В рейтинге брендов с наибольшим индексом повторной покупки победителем стал китайский Geely, индекс которого составил почти 95%.

В настоящий момент в России представлены семь моделей бренда в различных сегментах: компактный седан Emgrand, бизнес-седан Geely Preface, продажи которого начались несколько дней назад, кроссовер Coolray, спортивное кросс-купе Tugella, флагманский кроссовер Monjaro и вместительный семиместный кроссовер Okavango. Российская дилерская сеть компании насчитывает 190 центров в 95 городах страны.

На прошлой неделе Geely открыла продажи большого седана Preface, который может заменить россиянам привычную Toyota Camry. Рекомендованная цена модели начинается от 2 999 90 рублей, а с учетом специальных условий — от 2 699 990 рублей. В базовой версии Luxury присутствуют шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений экокожей, электропривод водительского кресла, виртуальные приборы и большой — диагональю 13,2 дюйма — тачскрин медиасистемы.