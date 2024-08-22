Китайцы научили автомобиль парковаться боком

В течение довольно долгого времени производители автомобилей предлагали системы автопарковки, которые могут направлять транспортное средство на парковочное место без какого-либо вмешательства водителя. Однако китайская компания IM Motors, похоже, разрабатывает новую технологию, которая отличается от всего, что доступно сейчас.

© Carakoom

Недавно компания вышла в китайские социальные сети и поделилась коротким видеороликом закамуфлированного электрического прототипа на парковке. На видео женщина с букетом цветов выходит с пассажирского места, а после закрытия двери автомобиль плавно едет боком и прямо на парковочное место.

При более близком рассмотрении становится ясно, что система не настолько автоматизирована, как вы могли подумать. За рулем седана находится водитель, и вскоре после закрытия двери можно увидеть, как он поворачивает руль влево. Поскольку передние колеса уже были повернуты влево, кажется, что этот поворот рулевого колеса заставил задние колеса повернуть в сторону парковочного места, но в противоположном направлении от передних колес.

В сочетании с хитрыми электродвигателями, которые вращают передние колеса вперед, а задние — назад, это позволяет седану въезжать на парковочное место боком. Дни обычной параллельной парковки могут быть сочтены.

Подробности об автомобиле, представленном на видео, ограничены, но по форме и размеру он похож на электрический седан L6. Однако наличие камуфляжа на прототипах намекает на то, что это новая версия или, возможно, совершенно новая модель. Также нет ни слова о том, когда IM Motors планирует сделать эту систему серийной.