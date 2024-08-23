Нетрезвый водитель будет лишен прав на любой транспорт

Попавшийся за управление в нетрезвом виде водитель, если у него есть права любой категории, избежать их лишения не сможет. Чем бы он ни управлял в момент нарушения. И имел ли он вообще право управлять транспортом, за рулем которого находился. Вот такое решение вынес Второй кассационный суд.

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Дело для суда оказалось не слишком сложным. Водитель управлял квадроциклом в нетрезвом виде. Это установлено и инспекторами ГИБДД, которые его задержали, и медэкспертизой, и судом. Но вот беда, управлял он техникой, которой управлять не имел права. У него есть права категории "В" - легковые автомобили. Задержали же его за управление квадроциклом. А для управления этим транспортным средством нужно иметь тракторные права категории "А1".

Он попытался обжаловать решение суда о лишении прав именно на этом основании. Если бегло изучать Кодекс об административных правонарушениях, то там есть две позиции.

Первая - наказание за управление в нетрезвом виде в виде лишения прав, которыми он обладает, и штрафа 30 тысяч рублей.

Вождение в нетрезвом виде карается лишением прав. Вообще. Каким бы видом транспорта водитель ни управлял в момент совершения нарушения

Вторая - наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей того, у кого прав нет. Штраф 15 тысяч, конечно, дешевле 30. Да и лишения права управления вроде как нет. Но...

Как пояснил юрист Лев Воропаев, еще с 2010 года была введена практика, когда за любое управление транспортом в нетрезвом виде водитель лишался прав управления любым транспортом. Будь-то трактор, автомобиль, мотоцикл, даже электросамокат.

И тут не стоит удивляться. Действительно такое дело даже рассматривалось в Верховном суде. И после этого ВС было принято решение, что тот, кто управляет электросамокатом мощностью более 250 ватт, - управляет мопедом, а значит, должен иметь права любой категории.

И если уж он им управляет - то должен быть трезвым. А если он нетрезв - то и должен нести ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

При этом не важно, чем он управлял. Любое вождение транспортного средства в нетрезвом виде карается лишением прав. Причем лишением прав на управление любой техникой, будь-то мотоцикл, снегоход, легковой автомобиль, автобус, трактор или броневик. .

Именно по этой причине кассационный суд и поддержал решение нижестоящих судов о лишении права управления, а также назначении штрафа в 30 тысяч рублей.

А за повторно нарушение, на каком бы транспорте такой водитель ни попался, ему грозит уже уголовная ответственность, а также конфискация средства передвижения - каким бы оно ни было.

И еще раз повторим, что это не первая такая история. Тот случай, который упоминался ранее, с водителем электросамоката тоже показателен. Пользователи прокатных самокатов далеко не всегда знают, что передвигаться на них в нетрезвом виде запрещено. Арендодатели не могут проверить на трезвость своих клиентов. Остаются только сотрудники Госавтоинспекции, которые случайно в ходе рейда выявят такого пользователя на самокате. А потом еще проверят его на трезвость, оформят протокол, выяснят, что у него есть права на управление другими транспортными средствами, и этих прав лишат.

Все это очень долгая процедура. А рецепт, как ее избежать, один: каким бы транспортным средством водитель ни управлял, он должен быть трезвым. В противном случае пешком ему придется ходить минимум полтора года. Причем без права пользования даже арендными самокатами.

Впрочем, велосипеды ему будут доступны.