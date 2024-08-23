Названы плюсы и минусы использования смартфонов в качестве автомобильных ключей

Можно ли пользоваться телефоном в качестве ключа от автомобиля. Смартфон, который всегда находится на расстоянии не дальше вытянутой руки, — универсальный гаджет. С его помощью мы делаем буквально практически вс: работаем, общаемся, оплачиваем счета, совершаем покупки, даже отдыхаем. Наличие смартфона — уже давно не роскошь, а неотъемлемая часть жизни. В последние годы автопроизводители всё больше внимания уделяют тому, чтобы сделать использование автомобиля как можно более удобным. А поскольку мобильный телефон — одно из самых популярных современных удобств, есть смысл попытаться совместить эти две вещи. Некоторые производители смартфонов даже создают автомобили, демонстрируя, насколько близки эти две отрасли.

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Что такое цифровой ключ

В наши дни использование смартфонов в автомобилях выходит далеко за рамки Apple CarPlay и Android Auto. Теперь это не просто воспроизведение любимых мелодий и навигация. Возможность завести машину или настроить температуру кондиционера ещё до того, как владелец окажется в салоне, звучит как отличная идея. И уже многие автомобили получили соответствующие функции. Однако у этого, казалось бы, доброго и удобного новшества есть несколько существенных недостатков.

Различные автопроизводители внедрили идею использования смартфона в качестве ключа. Водитель может запирать, отпирать и заводить свой автомобиль с помощью смартфона. Телефон, с помощью программного обеспечения или приложения производителя, выступает в роли главного ключа автомобиля. Среди других доступных функций — управление окнами, дверью багажника и даже фарами. Подобную функцию уже предлагают Ford, Audi, Cadillac, BMW, Chevrolet, GMC, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Volvo и другие.

Плюсы

Поскольку телефон всегда при себе, использование его для функций, подобных ключу, избавляет от необходимости носить с собой второй предмет: брелок. Это делает его более удобным, поскольку нужно не потерять только один предмет.

Также удобна возможность заранее разблокировать, завести, прогреть или охладить автомобиль. Это экономит время и улучшает качество жизни, как сейчас модно говорить. Только представьте: просыпаетесь зимним утром, пару раз кликаете по экрану смартфона, и автомобиль уже прогревается во дворе, разогревая мотор и салон, пока водитель пьёт свой утренний кофе. Или наоборот: возможность заранее включить климат-контроль на минимальные значения в летний зной, чтобы не ждать, пока система охладит воздух достаточно, чтобы внутри машины было комфортно.

Дистанционный запуск двигателя — вещь не новая, он появился на рынке ещё в 1980-х годах. Однако именно за последнее десятилетие он стал чрезвычайно распространённым среди большинства автомобилей. Обычно пульт дистанционного запуска встроен в брелок автомобиля, но его радиус действия может быть ограничен. Встроив его прямо в смартфон, можно завести машину практически из любого места.

Кроме того, приложения напоминают, когда пора отвезти автомобиль на очередное техническое обслуживание. Во времена, когда в России ещё было представлено множество автомобильных марок, некоторые версии приложений даже позволяли записываться на сервис к дилеру. Кроме того, владельцу доступна информация о состоянии автомобиля: срок службы масла, уровень топлива и даже состояние тормозов.

Кроме того, с таким приложением легко совместно пользоваться автомобилем. И для этого не нужно передавать брелок другому водителю.

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Минусы

К сожалению, как и у любых инноваций и удобств, есть и минусы, которые необходимо учитывать. Одна из главных проблем — смартфон по какой-то причине может не быть рядом. Например, он мог разрядиться в неподходящий момент, его можно потерять или украсть, забыть где-то. Связь может не ловить в том месте, где припаркован автомобиль. Вариантов масса. Помимо самого пугающего факта отсутствия телефона в кармане, появляется вторая проблема: нет не только гаджета, но и автомобиля, потому что без включённого приложения машину невозможно ни открыть, ни завести.

Вторая очевидная проблема — безопасность. Как бы ни старались современные сервисы, риск электронного взлома никто не отменял. Автопроизводители применяют все возможные меры по защите от взлома цифрового ключа. Но есть некоторые вещи, которые автомобилист может сделать самостоятельно, чтобы добавить ещё один уровень защиты: - сохранять бдительность и быть внимательным к своему окружению; - обновлять программное обеспечение и системы безопасности смартфона; - хранить в голове план Б, например, держать под рукой пауэрбанк на случай разряженного смартфона или устройство с доступом к приложению на случай потери первого; - быть бдительным к фишинговым атакам и не переходить по неизвестным ссылкам.