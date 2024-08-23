Рамный внедорожник 212 T01 выходит на рынок как дешевая альтернатива Jeep Wrangler

212 — это новый дочерний бренд китайской компании BAW, он будет выпускать внедорожники и пикапы с «углеводородными» и гибридными силовыми установками. Модельную линейку свежеиспечённого бренда открыл среднеразмерный рамный пятидверный внедорожник с индексом T01, сегодня в Китае начались его продажи.

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Из компании BAW (Beijing Automobile Works), основанной в 1958 году, вырос современный государственный китайский автоконцерн BAIC, но сегодня BAW и BAIC связывает только история. В 2001 году BAIC выделил BAW в отдельную компанию, в 2020-м продал её частному инвестиционному холдингу Qingdao Fulu Investment Holding Group, а тот в 2023 году продал BAW многопрофильной промышленной группе Shandong Weiqiao Pioneering Group. Сегодня BAW является малозаметным участником китайского рынка, за первые семь месяцев этого года он, по данным CAAM, продал менее десяти тысяч машин, притом что в модельном ряду есть пикапы, минивэны, городской электрокар и классический рамный внедорожник 212.

Классический BAW 212 (он же в прошлом Beijing BJ212), что выпускается с небольшими перерывами с 1965 года и пока не собирается в отставку, считается китайской легендой и родоначальником всех местных внедорожников, более ранние образцы (например, Changjiang 46) были клонами американского Jeep CJ. В свою очередь BAW 212 был сделан с оглядкой на советский ГАЗ-69, но в целом его можно считать оригинальной китайской разработкой. Внешне BAW 212 похож на УАЗ-469, однако УАЗ-469 встал на конвейер только в 1972 году, так что «китаец» в каком-то смысле предвосхитил дизайн нашего классического «уазика», ныне известного как Хантер.

Полностью новый BAW 212 был анонсирован ещё в 2021 году, но из-за смены собственников и организационных пертурбаций внутри компании его разработка забуксовала, в итоге премьера нового BAW 212 состоялась лишь в начале лета текущего года. На премьере выяснилось, что новый внедорожник не имеет ничего общего с несостоявшимся проектом образца 2021 года и называется он теперь не BAW 212, а просто 212, потому что индекс 212 решено выделить в отдельный бренд. Позже новому внедорожнику присвоили индекс T01: буква Т в нём означает Terrain (это слово можно перевести с английского на русский как «местность», «рельеф», «территория»), а 01 — это просто порядковый номер модели.

Внедорожник 212 T01 построен на новой рамной платформе WY, изначально заточенной как под чисто топливные, так и под гибридные силовые установки. 212 T01 имеет неразрезные мосты и пятирычажную подвеску спереди и сзади, передний стабилизатор поперечной устойчивости может быть размыкаемым, для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки. Полный привод — типа парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей (2,5) в раздаточной коробке. Силовой агрегат пока только один: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» с непосредственным впрыском топлива (252 л.с., 410 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Кузов 212 T01 имеет очевидное стилистическое сходство со своим историческим предком — есть даже фара-искатель на левом переднем крыле. Кузов и рама с завода имеют отверстия для креплений различного дополнительного оборудования, от веткоотбойников и лебёдок до лифтованной подвески и энергоёмких амортизаторов с внешними резервуарами.

Ключевые размеры 212 T01 в стандартной конфигурации следующие: габаритная длина — 4705 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1936 мм, колёсная база — 2860 мм, дорожный просвет — 235 мм, угол въезда — 40 градусов, угол съезда — 36 градусов, угол рампы — 23,6 градуса, глубина преодолеваемого брода — 850 мм. Снаряженная масса — 2150 кг, полная масса — 2640 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т. Ёмкость топливного бака — 80 л. Штатная размерность шин — 265/70 R 17 либо 265/65 R 18.

Салон 212 T01 нарочито брутален: на передней панели имеется мощный поручень со стороны переднего пассажира, на передние стойки кузова также прикручены поручни. Приборный экран — 10,25-дюймовый, мультимедийно-настроечный экран — 12,3 дюймовый. Режимы «раздатки» включаются кнопками на центральной консоли, рядом с ними разположены кнопки включения блокировок межколёсных дифференциалов, размыкания стабилизатора поперечной устойчивости и активации различных электронных ассистентов водителя. Ручной тормоз — электромеханический, его клавиша находится слева от селектора АКП. Объём багажника пока не раскрыт, третий ряд для него, судя по всему, не предусмотрен.

В Китае внедорожник 212 T01 на данный момент доступен в трёх комплектация, диапазон цен — от 139 900 до 172 900 юаней или от 1,67 млн до 2,07 млн рублей в переводе по текущему курсу. В России столько стоит УАЗ Патриот, тогда как 212 T01 по своему техническому уровню ближе к американскому Jeep Wrangler. Дальнейшее развитие модельного ряда 212 тоже будут проходить в русле Jeep Wrangler: в гамме нового бренда ожидаются короткий трёхдверный внедорожник и пикап — аналог Jeep Gladiator. Гибридные версии тоже, надо полагать, не за горами.