Эксперт объяснил, почему машина может «съедать» шины

Эксперт Погуляев перечислил причины неправильного износа шин. Самая очевидная причина — в неправильном давлении, но очень часто даже более серьёзные проблемы автомоблисты списывают на данную причину. Напомним, что при избыточном числе атмосфер будет изнашиваться центральная часть протектора, а при недостаточном — боковые.

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Не менее часто причиной «съеденных» покрышек оказывается неправильная регулировка углов установки колёс (процедуру настройки углов принято называть «сход-развалом», хотя правильнее — «регулировка углов развала и схождения»).

Разбитая подвеска, агрессивный стиль вождения и даже неправильный подбор модели «резины» могут спровоцировать преждевременный износ протектора, поведал порталу RG.RU владелец автосервисов Fit Service Николай Погуляев.

Насколько долговечны подвески Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo: у кого среди перечисленных «бюджетников» крепче шасси? Этот вопрос редакция Quto задала владельцу автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимиру Беспалову.