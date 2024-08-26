Автоэксперт дал важные советы по подготовке машины к продаже

Все работы по предпродажной подготовке автомобиля лучше зафиксировать документально. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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По его словам, для более выгодной продажи автомобиля у него должен быть опрятный вид внутри.

"В салоне необходимо тщательно убраться. А если в нем курили, необходимо избавиться от запаха табака – он всегда понижает стоимость авто", – отметил эксперт.

Также специалист не советует разрешать потенциальному покупателю садиться за руль машины.

"А вдруг во время такой пробной поездки произойдет авария? Или человек просто окажется мошенником? Если покупатель хочет проверить подержанную машину, надо не кататься на ней, а ехать на станцию технического обслуживания", – объяснил Хайцеэр.

Для определения, за сколько можно продать свою машину, автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 посоветовал посмотреть объявления о похожих автомобилях на различных сервисах. При этом, решая, улучшать ли состояние транспорта в попытке выручить за него побольше, нужно тщательно посчитать все расходы на эти работы.

Моржаретто также напомнил, что, если продавать машину через объявление, владельцу придется тратить время на то, чтобы отвечать на звонки и организовывать показ самому. От этого можно себя избавить, если поручить сделку дилерскому центру, который занимается реализацией автомобилей с пробегом. Однако в таком случае часть вырученных денег придется отдать этой организации, заключил эксперт.

Ранее стало известно, какие автомобили пользуются у россиян наибольшим спросом на вторичном рынке. По данным экспертов, в числе лидеров в разных ценовых категориях – модели Lada Granta, Toyota Camry и BMW 3 Series.