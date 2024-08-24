Можно ли сэкономить при покупке нового автомобиля в кредит

Эксперты рассказали, можно ли купить новую машину и сэкономить, взяв потребительский кредит.

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Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов выразил мнение, что в текущих условиях автокредитование — не лучшее решение. В условиях текущих процентных ставок покупка машины становится роскошью. В этой ситуации специалист рекомендует искать производителей, предлагающих программы субсидирования.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в свою очередь отметил, что ужесточение кредитной политики лишило большинство россиян возможности приобрести машину в кредит.

Эксперты выразили надежду, что в будущем положение может изменить финансовая схема с существенными субсидиями, которые могли бы предоставить импортеры и производители, передает «АвтоВзгляд».

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