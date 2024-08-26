Автоэксперт Шпикалов объяснил, нужно ли сейчас обкатывать новую машину

Директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов рассказал "Российской газете" о том, стоит ли сейчас обкатывать современные машины. Или все-таки это атавизм?

"У каждого производителя свои требования к режиму обкатки. Поэтому единственно правильный способ - это прочитать инструкцию по эксплуатации и следовать ей.

Большинство производителей в любом случае советуют избегать резких ускорений и торможений в первые тысячу километров, не перегружать двигатель и соблюдать регламент по обслуживанию автомобиля.

Если в целом говорить о современных автомобилях, то процедура обкатки сегодня не является обязательной по умолчанию для всех новых машин (повторюсь, это зависит от требований конкретного производителя)", - отметил специалист.

Ранее эксперты отмечали, что ключевую роль при правильной обкатке нового автомобиля играет замена масла. Поскольку при обкатке двигателя металлические элементы активно притираются, в смазывающем материале может накапливаться "пудра" из металла. Удалить эти твердые частицы имеет смысл путем замены лубриканта при пробеге порядка 2 000 - 3 000 км. Именно поэтому, кстати, многие дилеры предлагают ТО-0.