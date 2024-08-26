Выбираем представительский автомобиль F-класса в 2024 году

Замечательный фантаст Роберт Шекли не зря писал еще в 1960 году о «цивилизации статуса». Статус определяет в нашей жизни очень многое, в том числе и то, на каком автомобиле пристало ездить тому или иному человеку. Так как же выглядит статус в 2024 году?

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Еще пару десятков лет назад все было просто и понятно. Людям в высших эшелонах власти и обладателям сотен миллионов на валютных счетах полагалось ездить на автомобилях с трехлучевой звездой на капоте; те, кто поскромнее, выбирали топ-модели двух других немецких марок, Audi A8 и BMW 7-й серии. Постепенно спектр статусных автомобилей расширялся: эстеты вполне могли остановить свой выбор на Jaguar XJ, к услугам поклонников японского автопрома был Lexus ES, оригиналы вполне могли приобрести Maserati Quattroporte, спортсмены нередко смотрели в сторону Porsche Panamera.

Те, кто перестал бояться услышать в своей миллиардерской тусовке «я смотрю, ты выпендриваешься, отрываешься от коллектива», потихоньку начали обзаводиться Bentley и Rolls-Royce. Но тут случился 2022 год, и перемены не могли не коснуться сегмента представительских автомобилей.

Так что же предлагает нам сегодня рынок в сегменте F? Увы, в настоящее время солидные клиенты могут приобрести у официальных дилеров только две модели – одну из Китая и одну российского производства. Но параллельный импорт не дремлет, и выбор новых представительских автомобилей остается достаточно широким, хотя цены на них изображают стартующую с Байконура ракету со спутником. И еще один момент: в «ярмарке тщеславия» участвуют не только дорожные седаны, но и премиальные и люксовые внедорожники, но о них мы поговорим отдельно.

Перед тем, как перейти к описанию конкретных моделей, хотелось бы отметить несколько общих для всех черт. Прежде всего сегмент представительских автомобилей, за исключением лифтбека Porsche Panamera, представлен в основном седанами. Во-вторых, все представленные в сегменте модели имеют полный или задний привод. У всех моделей сегмента двигатель имеет продольное расположение, подвеска – независимая, и в подавляющем большинстве случаев – с пневмоэлементами.

Наконец, мощные и крупные автомобили нуждаются в соответствующей тормозной динамике, так что даже задний мост у них оснащен вентилируемыми тормозными дисками, а о тормозах барабанного типа не может идти и речи. Как всегда, мы будем принимать во внимание только базовые цены без возможных скидок и будем двигаться по ценовой шкале снизу вверх.

Hongqi H9 и H9 Plus: гости с площади Тяньаньмэнь

Модель H9 впервые была показана публике в 2020 году. Появление такого автомобиля стало результатом принципиального решения перейти от полного эксклюзива в виде лимузинов для правительства к выпуску автомобилей, которые смогут приобретать все состоятельные граждане КНР. Чуть позже, летом того же года, на выставке Auto China был показан и удлиненный вариант H9 Plus.

Дизайном седана занимался Дин Янфем, но последний штрих наносил уже Джайлс Тейлор, пришедший в 2018 году в концерн FAW, которому принадлежит марка Hongqi, из компании Rolls-Royce. Китайцы утверждают, что автомобиль построен на оригинальной платформе, но немецкие журналисты подозревают, что с технической точки зрения тут не обошлось без удлиненной версии Audi A6, которую СП FAW-Volkswagen производило с 2012 по 2018 год.

По габаритам (5137×1904×1493 мм) и величине колесной базы (3060 мм) модель H9 уступает всем прочим представленным в России седанам сегмента F. Меньшую длину кузова и более короткую базу имеет только Porsche Panamera, который, как я уже сказал, стоит несколько особняком. H9 – это единственная модель, оснащенная 4-цилиндровым мотором довольно скромной для представительского автомобиля мощности – всего 245 л.с., в паре с которым работает 7-ступенчатый робот. Зато сумма ежегодного транспортного налога составляет всего 18 375 рублей – не столь критично для человека или компании, потратившего на покупку автомобиля от 7 790 000 до 9 400 000 рублей.

Официальные дилеры Hongqi получают H9 в единственной комплектации Deluxe, но жаловаться на скромное оснащение не приходится – многозонный климат-контроль, подушки, шторки безопасности и вентиляция сидений с регулируемой длиной подушек на обоих ряду, кожа наппа и многое другое… Единственное, что напоминает о несколько «бюджетной» сущности H9 – это чисто пружинная подвеска.

Для тех, кто хочет большего, есть Hongqi H9 Plus. Эта версия уже имеет кузов длиной 5537 мм и подросшую на 200 мм колесную базу. Под капотом Hongqi H9 Plus стоит 283-сильный V6 в паре с семиступенчатым роботом, а подвеска получила пневмоэлементы. Вот только выросла и цена: для приобретения удлиненной версии потребуется от 13,5 до 15,5 миллионов.

Genesis G90: главное – надежность и удобство

Большой седан G90 стал первой моделью, с которой новорожденная корейская премиальная марка Genesis зашла на российский рынок в 2016 году. В 2021 году произошла смена поколений, так что и сегодня «параллельные» импортеры везут к нам Genesis G90 поколения RS4. Это достаточно крупный автомобиль с кузовом длиной 5275 и колесной базой 3180 мм, V-образной 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 380 л.с., которая работает в тандеме с 8-ступенчатой гидромеханикой. Салон может иметь 4 или 5 посадочных мест, привод может быть задним или полным (но к нам сегодня везут в основном полный), а независимая подвеска оснащена пневмоэлементами.

Помимо обычного седана, за который импортеры просят от 17 434 999 до 24 339 000 рублей, можно обратить внимание на удлиненную версию G90 L. Увеличенная до 5465 мм длина кузова и колесная база длиной 3370 намекают на простор на втором ряду, ну а V6 мощностью 415 л.с. обещает, что перемещать в пространстве важных персон на этом самом втором ряду можно будет достаточно быстро. Оснащение, материалы и отделки обеих версий полностью соответствуют премиальному статусу: кожа, электроприводы всего, чего только можно, многозонный климат-контроль, обогрев и вентиляция сидений, массаж, адаптивный круиз-контроль, большой набор электронных помощников.

Стоят удлиненные Genesis G90 L от 28,5 до 29,5 миллионов рублей. Налог за флагманские седаны Genesis придется платить побольше, чем за «китайцев» – как минимум 62 250 рублей в год.

BMW 7-series (G70): быстрые, безопасные и комфортабельные

Третью ступеньку нашей пирамиды статусов занимают BMW седьмой серии. В Россию сейчас везут полноприводные «семерки» с двумя типами двигателей. За автомобили с шильдиками 740d xDrive в зависимости от комплектации просят от 18 590 000 до 26 712 600 рублей. Рядный 6-цилиндровый трехлитровый турбодизель B58 мощностью 258 л.с. в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой способен разогнать до сотни немаленькую (габариты – 5391×1950×1544, колесная база – 3215 мм) машину всего за 5,8 секунды. Полный привод, пневмоподвеска и компетенции баварских конструкторов гарантируют быстрые, безопасные и комфортабельные поездки.

Вот только не все согласны с тем, что их представительский автомобиль может иметь дизельное сердце. Никаких проблем: импортеры завозят и весию 760i, у которой под капотом – 4,4-литровый V8 мощностью 544 л.с., и эта версия разгоняется до сотни за впечатляющие 4,2 секунды. Но, естественно, за все приходится платить. За способность солидного представительского автомобиля разгоняться в темпе спорткара придется заплатить 28-29 миллионов. Ну и отметим, что в нашей пирамиде рангов BMW 760i занимает более высокое место, чем некоторые прямые конкуренты других немецких производителей. А с ростом ранга растет и налог: владельцам 740d xDrive придется ежегодно отдавать государству 128 700 рублей, а 760i – 244 800 рублей.

Mercedes-Benz S-Класс (W223): на самые разные вкусы

Представительские седаны Mercedes давно стали культовыми. К началу второго десятилетия XXI века S-class несколько подрастерял свою сакральность, но по-прежнему оставался автомобилем мечты для состоятельной части населения. Компания всегда отличалась широтой линейки двигателей и комплектаций, и появившееся в 2020 году поколение W223 не стало исключением: с самого начала продаж седан был доступен в пяти модификациях с рядными трёхлитровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Вскоре к ним присоединилась и версия с бензиновым V8 мощностью 503 л.с.

Все бензиновые версии получили дополнение в виде 48-вольтовой «мягкой» гибридной установки. В принципе, модель существует как в полноприводной конфигурации, так и с приводом на задние колеса, но в настоящее время импортеры завозят только версии с шильдиком 4MATIC. Mercedes-Benz S 450 4MATIC уверенно занимает четвертую ступень нашей пирамиды рейтингов, ведь в зависимости от комплектации и внутреннего оснащения ее можно купить по цене от 18 988 400 до 24 573 400 рублей. Подвеска – пневматическая, силовой агрегат в составе рядной «шестерки» мощностью 367 л.с и 9-ступенчатой гидромеханики обеспечивает разгон до 100 км/час за 5,1 с. Дизельные версии S 350d, S 400d и S 450d также очень динамичны: до сотни они разгоняются за 6,2, 5,4 и 5,0 с соответственно.

Их моторы имеют мощность 249, 330 и 367 л.с., но это – дизельные лошадки с высоким моментом на относительно низких оборотах. Вот только стоят они заметно дороже: S 350d – от 21 500 000 до 26 788 000, S 400d – от 22 900 000 до 25 793 455 и S 450d – от 24 529 900 до 29 990 000 рублей.

Ну а если вы хотите совместить комфорт и престиж большого седана с темпераментом спорткара? У марки и тут есть что предложить. Перво-наперво – S 580 4MATIC с четырехлитровым бензиновым V8 мощностью 503 л.с. Этот монстр разгоняется до сотни за 4,4 секунды, а купить его можно по цене от 24 700 000 до 36 00 3000 рублей. Вам и этого мало? Детище AMG под названием AMG S 63 e имеет гибридную силовую установку мощностью 802 л.с., способную выдать 1430 Нм пикового крутящего момента и разогнать автомобиль до 100 км/час всего за 3,3 секунды. Но цена будет более чем серьезной – от 30 990 000 до 41 990 000 рублей.

Ну а теперь о грустном, то есть – о налогах. Самый маленький ежегодный налог придется платить владельцам дизельных автомобилей. Для S 350d он составит 56 025 рублей, для S 400d – уже 148 500, а для S 450d – 165 150 рублей. С такой же суммой придется ежегодно расставаться обладателям бензиновых S 450 4MATIC, но это мелочи по сравнению с горем владельцев S 580 4MATIC, для которых сумма налога составит 226 350 рублей, и владельцев Mercedes-AMG S63 E Performance, которые вынуждены будут раскошелиться на 360 900 рублей.

Audi A8 и S8: машина для перфекциониста

Представительские седаны марки Audi уступают по массовости и популярности конкурентам с трехлучевой звездой, и количество выставленных на продажу A8 и S8 исчисляется единицами. Собственно говоря, «параллельные импортеры» везут к нам либо удлиненные Audi A8 Long TFSI, либо спортивную версию модели с обозначением S8. A8 Long имеют кузов длиной 5320 и колесную базу 3128 мм. Установленный на них турбированный V6 развивает 340 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 5,7 с. Стоят такие автомобили 19 290 000 – 19 650 000 рублей.

Audi S8 несколько компактней (габариты – 5190×1946×1475, колесная база – 2998 мм), зато четырехлитровый 571-сильный V8 обеспечивает разгон до сотни за 3,8 секунды. Просят за такие машины от 19 600 000 до 22 690 000 рублей, но стоит упомянуть и налоги: за A8 Long придется ежегодно платить 153 000 рублей, а за S8 – 256 950 рублей. В общем, иметь автомобиль с такой динамикой заманчиво, тем более что настройки пневмоподвески флагманских Audi считаются просто безукоризненными, а вот платить за это ежегодно четверть миллиона налога – это больно даже для весьма состоятельных людей.

Porsche Panamera: игрушка, но практичная

Panamera – автомобиль по-своему уникальный и парадоксальный. Во-первых, это единственный фастбек (или спортбек по определению Porsche) в компании больших престижных автомобилей F-класса. Во-вторых, это вроде бы как модель марки Porsche, но с другой стороны – отдельный суббренд с собственной модельной линейкой, в которой предусмотрены три варианта типа кузова (стандартный, удлиненный Executive и спорт-универсал Sport Tourismo), а для каждого кузова – 6-8 вариантов силовой установки и разные схемы привода, всего – 21 версия. При этом в рамках гаммы практически для всех вариантов во всех трех кузовах существуют и гибридные версии: Panamera 4 и 4 E-Hybrid, 4S и 4S E-Hybrid, Turbo S и Turbo S E-Hybrid.

Panamera – это прежде всего эмоциональный спортивный автомобиль, а любой спорткар – это очень дорогая игрушка. Но в отличие от многих других спорткаров, Panamera – игрушка практичная, с солидным багажником, куда поместится не только комплект клюшек для гольфа, но и все, что нужно для выезда семьи на выходные, а сама семья вполне разместится в салоне. При этом автомобиль позволяет ощущать стопроцентную уверенность не только на идеальном асфальте автодрома, но и на региональной дорожке где-нибудь в Сибири или на Урале. А переведя пневмоподвеску в крайнее верхнее положение, можно прокрасться по бугристой грунтовке, ни разу не чиркнув о грунт бамперами или порогам.

Импортеры везут к нам исключительно полноприводные версии, и даже за самую дешевую из них, Panamera 4, нужно заплатить от 21 до 28 миллионов рублей. За эти деньги вы получите самый скромный по габаритам автомобиль этого класса: длина кузова – 5052, колесная база – 2950 мм. Силовой агрегат состоит из бензинового V6 мощностью 353 л.с. и 8-ступенчатого преселективного робота PDK, и эта пара разгоняет машину до сотни за 5 секунд. На рынке есть предложения и по другим версиям, например, 4S E-Hybrid (V6, 544 л.с, 3,7 секунды до 100 км/ч) или Turbo E-Hybrid (V8, 680 л.с., 3,2 секунды до сотни). Просят за них немало – 31,8 и 42,1 миллиона рублей соответственно. Для Panamera 4 ежегодный налог составит 158 850 рублей, для 4S E-Hybrid – 244 800 рублей, а для Turbo E-Hybrid – 306 000 рублей. Porsche Panamera занял шестую ступень пирамиды статуса, а мы поднимаемся на следующую.

Mercedes-Maybach Z 223: подбираясь к высшей лиге

В принципе, автомобили Maybach можно было бы рассматривать как некие версии Mercedes-Benz S-класса, тем более что по дизайну кузова эти автомобили практически не отличаются, но целый ряд технических отличий и рыночное позиционирование все-таки заставляют говорить об этой модели отдельно. Прежде всего Maybach отличается длиной колесной базы: она равна 3396 мм, что на 180 мм больше колесной базы удлиненных Mercedes S-Класс. Соответственно, больше и длина кузова, которая составляет 5469 мм, и по этому параметру автомобиль вплотную подобрался к «группе на сияющей вершине».

В качестве опции можно заказать активную гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, управляющую каждым колесом по отдельности и приподнимающую кузов на восемь сантиметров при угрозе бокового удара, полноуправляемое шасси, автопилот Drive Pilot третьего уровня. Автопилот, правда, будет работать только в плотном потоке на некоторых автомагистралях Германии, так что в наших условиях он особого смысла не имеет.

Все эти возможности предусмотрены и для обычного S-класса, и базовый V8 мощностью 503 л.с. в этом автомобиле использован точно такой же. Но вот шестилитровый V12 M279 E 60 AL мощностью 612 л.с. можно найти только под капотом Maybach, и этот монстр способен разогнать огромную машину до 100 км/ч за 4,5 секунды. Уже в стандартное оснащение входят задние кресла Executive с регулируемым наклоном спинки, обивкой из кожи наппа, подогреваемой подушкой на подголовнике и массажем икр.

За доплату можно получить пакет Seating Comfort с мультиконтурными креслами, несколькими программами массажа, подогревом шеи и плеч. Между задними креслами установлена сплошная консоль, в которой размещаются два подстаканника с регулировкой температуры, беспроводная зарядка, четыре USB-разъема, держатель для фирменного планшета и два складных столика. Вариант с V8 продают по цене от 28 999 000 до 40 999 000, а с v12 – от 36 400 000 до 45 126 000 рублей. На этом фоне даже не хочется говорить о транспортном налоге, который для варианта с V8 будет равен 226 350 рублям, а в случае шестилитровой версии составит 275 400 рублей.

Rolls-Royce Ghost: формула безмятежности

Почти на самую вершину нашего рейтинга смог заехать «король лимузинов и лимузин королей» – Rolls-Royce. Конкретно – Rolls-Royce Ghost. Почему импортеры выбрали именно его, а не тот же Phantom VIII, и почему они не везут к нам извечных конкурентов седанов Rolls-Royce – Bentley Flying Spur, мне неведомо. Может быть, потому, что специалисты компании представляют Ghost как самый технологически продвинутый Rolls-Royce из всех, когда -либо существовавших.

Среди множества внедренных образцов высоких технологий – подвеска Planar, включающая в себя демпфер с верхним поперечным рычагом над передней подвеской, и система Flagbearer, которая использует камеры для считывания информации о дорожном покрытии впереди и подготавливает подвеску к любым его изменениям. 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом выдает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента на все колёса, причем максимальный крутящий момент доступен уже с 1600 об/мин. Этого достаточно для того, чтобы Ghost разгонялся до 100 км/ч за 4,7 – 4,8 секунды.

Полный набор жизненных благ, включая сервоприводы дверей, – это вещь очевидная. Но кроме этого Ghost отличается своими представительскими ноу-хау. Например, наличием более 100 килограммов шумоизоляции, которая распределена по дверям, крыше, окнам с двойным остеклением, внутри шин и даже внутри самой конструкции кузова. Все это вместе образует то, что специалисты марки назвали «формулой безмятежности».

На сегодняшний день Ghost представлен на рынке в двух конфигурациях – стандартной с длиной кузова 5546 и колесной базой 3295 мм и версией Extended с увеличенными на 170 мм кузовом и колесной базой. Первая стоит от 57 390 000 до 66 000 000 рублей, а единственный в продаже на момент подготовке материала Ghost Extended продается за 59,9 миллиона рублей. Ну и нельзя не упомянуть транспортный налог с учетом налога на роскошь, который придется заплатить владельцам таких автомобилей, он составит 256 950 – 270 000 рублей в год. Впрочем, вряд ли такие мелочи будут интересовать потенциальных покупателей роскоши на колесах…

Aurus Senat: почти как у президента

Вот мы и добрались до вершины пирамиды… И какой же автомобиль занял место «царя горы»?Само собой, царский. Про марку Aurus знают все, даже те, кто вообще не интересуется автомобилями и не отличит BMW от SWM: с 2013 года, когда работа над проектом «Кортеж» только начиналась, тема отечественного автомобиля категории «люкс» то и дело возникала в самых разных средствах массовой информации, хотя общественность впервые увидела автомобиль в 2018 году во время церемонии инаугурации президента.

На сегодня действуют три дилерских центра, два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Там выставлены и седаны Aurus Senat, и внедорожники Komendant, и их реально можно купить, точнее, заказать. Заказ автомобилей такого рода – это увлекательный процесс выбора всего, от сорта кожи, которым будут обтянуты сиденья, до набора опций. Aurus Senat – это самый крупный из седанов F-класса, его габариты составляют 5630×2020×1685 мм, а колесная база – 3300 мм. Скажете, у Rolls-Royce Ghost Extended кузов длинней на 86 мм? Ну так и что, у Aurus Senat тоже есть удлиненная версия, которая длинней аж на 41 сантиметр.

Под капотом – мотор V8, который при объеме в 4,4 л выдает 598 л.с. мощности и 880 Нм крутящего момента. С помощью мягкой гибридной системы и 9-ступенчатой гидромеханики KATE R932 этот мотор обеспечивает разгон Aurus Senat до сотни за 6 секунд. Во всем остальном автомобиль выглядит вполне на уровне ближайших конкурентов, оснащенных 12-цилиндровыми моторами. Под стать им и цена: заказ обычных Aurus Senat обойдется клиенту от 47 505 000 до 50 035 000 рублей.

Бронированная по 10-му классу защиты версия обойдется ровно в 82 миллиона, и это — самая высокая стоимость автомобиля из нашего рейтинга. Но при этом сумма транспортного налога на любую версию Senat по меркам класса не заоблачная: всего 269 100 рублей. За Aurus не жалко. Ещё бы найти такого друга, который подарил бы эту машину. Ким Чен Ын, правда, нашёл, но не всем так везёт в жизни, как лидеру Северной Кореи.