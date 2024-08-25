Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые легковые автомобили с дизельным двигателем в первые семь месяцев 2024 года в России. Как рассказали аналитики "Российской газете", самыми востребованными в этот период стали китайские, немецкие и японские модели. Средняя цена новых дизельных авто год к году уменьшилась и составила 4 399 000 рублей.

По данным платформы, самыми популярными марками в период с января по июль 2024 года оказались Great Wall, BMW и Toyota. Они же вошли в топ брендов по количеству объявлений о продаже.

Среди моделей наибольшим спросом пользуются Great Wall Poer с долей 5,76%, BMW X5 с 4,21%, Toyota Land Cruiser Prado с 3,45%, Toyota Land Cruiser с 2,97% и BMW X6 с 2,90%.

Топ моделей по доле в предложении включает Great Wall Poer с 6,64%, BMW X5 c 5,28%, BMW X6 с 2,80%, Toyota Land Cruiser с 2,27% и Toyota Land Cruiser Prado с 2,01%. Лидером и по динамике спроса, и по динамике предложения стал автомобиль Great Wall Poer: год к году спрос на него вырос на 58%, а количество объявлений о продаже увеличилось практически в два раза.

"Автомобили с дизельным двигателем остаются популярными в России - они имеют ряд своих преимуществ и отлично подходят, например, для преодоления больших расстояний, так как обладают ровной тягой и на малых, и на больших оборотах", - прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в "Авито".