Верховный суд не считает транзитные номера фейковыми

ВС РФ: транзитные номера нельзя сравнивать с поддельными. В ходе рассмотрения дела столичного автомобилиста Верховный суд России встал на сторону водителя, которого гаишники лишили водительских прав за езду на машине с подложными номерами за просроченные транзитные регистрационные знаки. Об этом сообщает IZ.ru.

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Как следует из материалов дела, сотрудники столичной ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Audi. Оказалось, что срок действия «жестянок» уже истёк, так что водителя машины привлекли к ответственности по части 4 статьи 12.2 КоАП — управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.

С этими выводами согласился мировой суд, который лишил автомобилиста прав на 9 месяцев. Апелляция и кассация поддержали решение, так что дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону нарушителя.

Судья пришёл к выводу, что, хотя срок действия временных регистрационных знаков истёк, они не являются поддельными. Выданы номера немецким органом власти в установленном порядке, в материалах дела информация, что они были изменены полностью или частично, также отсутствует.

Таким образом, совершённое водителем Audi нарушение не соответствует части 4 статьи 12.2 КоАП РФ. В итоге ВС РФ отменил решение нижестоящих инстанций и квалифицировал деяние как часть 1 статьи 12.1 КоАП — управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Штраф за это нарушение составляет от 500 до 800 рублей.

Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.