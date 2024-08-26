Верховный суд не считает транзитные номера фейковыми

Верховный суд не признал транзитные номера фейковыми
ВС РФ: транзитные номера нельзя сравнивать с поддельными. В ходе рассмотрения дела столичного автомобилиста Верховный суд России встал на сторону водителя, которого гаишники лишили водительских прав за езду на машине с подложными номерами за просроченные транзитные регистрационные знаки. Об этом сообщает IZ.ru.
Как следует из материалов дела, сотрудники столичной ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Audi. Оказалось, что срок действия «жестянок» уже истёк, так что водителя машины привлекли к ответственности по части 4 статьи 12.2 КоАП — управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.
С этими выводами согласился мировой суд, который лишил автомобилиста прав на 9 месяцев. Апелляция и кассация поддержали решение, так что дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону нарушителя.
Судья пришёл к выводу, что, хотя срок действия временных регистрационных знаков истёк, они не являются поддельными. Выданы номера немецким органом власти в установленном порядке, в материалах дела информация, что они были изменены полностью или частично, также отсутствует.
Таким образом, совершённое водителем Audi нарушение не соответствует части 4 статьи 12.2 КоАП РФ. В итоге ВС РФ отменил решение нижестоящих инстанций и квалифицировал деяние как часть 1 статьи 12.1 КоАП — управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Штраф за это нарушение составляет от 500 до 800 рублей.
Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.