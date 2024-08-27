Большой тест-драйв нового Jetta VS5

Множество людей в России до сих пор считает, что автомобиль должен быть немецким, часы – швейцарскими, костюм – итальянским, а парфюм – французским. И тут возникает вопрос: а можно ли считать немецким автомобиль, сделанный в Китае немецким концерном в сотрудничестве с китайским? Например, автомобиль марки Jetta? Давайте разбираться.

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Марка Jetta родилась совсем недавно, в 2019 году. Именно тогда руководству немецкого концерна пришла в голову идея превратить имя модели-бестселлера в самостоятельный бренд, под которым можно было бы продавать бюджетные версии популярных моделей. «Родителем номер 2» нового бренда стал концерн FAW, поскольку основная масса продающихся в КНР автомобилей Volkswagen производится на мощностях совместных предприятий, соучредителем которых является именно эта компания. Конкретно автомобили Jetta производят на заводе СП FAW-Volkswagen Automotive CO., LTD в городе Чэнду.

Делим социальные страты

Зачем это было нужно руководству VGC (Volkswagen Group China) и совместного предприятия FAW-Volkswagen, понятно: в Китае есть вполне актуальная тенденция создавать суббренды под каждую группу производителей – для замужних женщин, для незамужних, для студентов и так далее. С появлением марки Jetta все становится четко и прозрачно: автомобили Audi, непосредственно Volkswagen и Skoda (которые выпускает другое СП, с концерном SAIC) – для тех, кто побогаче, а бюджетные Jetta – для тех, кто победнее. Изначально линейку марки составили три модели: седан Jetta VA3 и два кроссовера – VS5 и VS7.

В России марка Jetta появилась полтора года назад, естественно, в порядке параллельного импорта. Но затем российская компания-импортер «ФАВ-Восточная Европа» предприняла попытку сделать марку полностью официальной, со всеми причитающимися атрибутами – дилерскими центрами, официальным сайтом и гарантией производителя. Об этой попытке тут же громко сообщила российская пресса, и на это последовала незамедлительная реакция, причем с немецкой стороны – весьма жесткая («концерн строго придерживается санкционной политики, не поставлял и не доставляет никаких автомобилей в Россию»).

Реакция FAW была более сдержанной и нейтральной, в том духе, что концерн не собирается выступать против решений своих немецких партнеров. Так что, несмотря на заявки дилеров на статус официальных, ввоз автомобилей Jetta в страну остается параллельным со всеми вытекающими из этого последствиями. Но нас интересует другое: в какой мере эти автомобили способны заменить ушедшие с российского рынка Volkswagen и Skoda?

Тут полного единства мнений нет. В Сети одни рвут на груди тельники и яростно уверяют, что ​​это обычный китайский FAW, куда вставили двигатель VW, причем тоже китайский, а потому запчастей, как и гарантии, нет и не будет, так что покупать китайский бюджетный автомобиль могут только неудачники. Другие уверяют, что Jetta – это качество и проверенные решения, китайская сборка, но абсолютно немецкие, фольксвагеновские гены.

Скажи мне, кто твоя родня

Что же касается конкретно компактного кроссовера Jetta VS5, то кто-то считает, что это слегка модифицированный Volkswagen Taos (который в Китае называется Tharu), кто-то пишет, что модель сделали из Skoda Karoq, а кто-то называет в качестве прототипа SEAT Ateca. На самом деле все они одновременно правы и не правы. Давайте взглянем на сравнительную таблицу габаритов этих четырех моделей. Легко можно убедиться, что в случае Jetta VS5 стопроцентного совпадения параметров нет ни с одним из претендентов на роль прототипа. И тут важно понимать, что все эти автомобили построены на модульной платформе MQB A1, которая предоставляет конструкторам возможность поиграть с колесной базой. Поэтому она варьируется в пределах 5-8 мм в ту или иную сторону, хотя ширина кузова остаётся неизменной. А длина вообще не так уж важна: она зависит даже от формы навесных элементов.

Во внешности полного сходства у VS5 нет ни с одной родственной моделью Volkswagen. Можно заметить только некие общие черты. Например, общую пластику боковин с резкой подштамповкой, соединяющей наружные углы фар головного света и задних фонарей, и второй подштамповкой, соединяющей нижние края передних и задних колесных марок. Есть общие внешние элементы, например, дверные ручки, а SEAT Ateca и Jetta VS5 роднит форма задних стоек. Естественно, все четыре модели имеют сходные общие пропорции, но форма фар головного света и задних фонарей у каждой из моделей своя, не говоря уж об оформлении облицовки радиатора.

В случае VS5 дизайнеры явно учли вкусы китайского потребителя: решетку с градиентным расположением отдельных элементов можно увидеть у многих автомобилей из Поднебесной, а общие очертания в виде вытянутого шестиугольника и вовсе долгое время были мировым трендом. Но в любом случае то, что Jetta VS5 является детищем Volkswagen, видно с первого взгляда. Может быть, вы не найдете во внешности кроссовера каких-то дизайнерских откровений, но и ни одной черты, вызывающей неприятие, вы тоже не увидите. Очень ладный и гармоничный получился автомобиль.

Верность традициям

А что внутри? Любой человек, который хоть раз сидел в автомобилях Volkswagen, особенно относящихся к бюджетной категории, легко увидит в интерьере Jetta VS5 массу знакомых деталей и ощутит дух немецкого концерна. Тут и мультируль с изрядным количеством кнопок и яйцевидным сечением обода, характерный селектор автоматической коробки передач, круглый переключатель режимов внешнего света, лаконичные, не перегруженные функциями подрулевые переключатели с двумя степенями свободы без всяких вращающихся колечек. Все эти детали можно найти не только в ввозимых к нам в «параллельном» порядке Bora или Tayron, но и в «чистых европейцах» из прежних времен – в Tiguan и его версиях Sportline, в Touareg и даже в Polo

Калужской сборки. Конечно, все эти элементы мозаики в каждой модели собираются по-своему, и интерьер бюджетного Polo в целом выглядит совсем не так, как статусного Passat B8, но общие стилевые решения и стандартные элементы с легкостью находятся везде. Некоторые из этих элементов объективно удобны и нравятся всем без исключения, у некоторых найдутся свои критики. Например, мне не очень нравится такое сечение обода руля. Не то чтобы оно вызывало резкое неприятие, но я однозначно предпочел бы более пухлый «бублик» с сечением в виде круга или правильного овала. Но, как бы там ни было, стопроцентная узнаваемость налицо.

В режиме экономии

В целом в салоне Jetta VS5 отчетливо чувствуется режим жесткой экономии. Только небольшая часть передней панели обтянута мягким материалом, все остальные внутренние панели – это жесткий, гулкий, как барабан, и даже слегка мыльный на ощупь недорогой софт-лук. Сиденья обтянуты искусственной кожей (все-таки основной рынок для всех моделей Jetta – это Китай, а там другое решение вряд ли нашло бы понимание), но электроприводом снабжено только сиденье водителя, а регулировки поясничного подпора просто нет.

Но сами по себе сиденья по-немецки плотные и вполне удобные. Все двери снабжены электрическими стеклоподъемниками, но задний диван не имеет откидного подлокотника, а в распоряжении задних пассажиров есть только возможность управлять дефлекторами вентиляционных каналов и один слот USB. Кроме того, Jetta получила от полноприводных родственников такой рудимент, как достаточно высокий трансмиссионный тоннель, так что среднему пассажиру на втором ряду будет не слишком удобно.

Багажник достаточно большой, 482 литра по VDA, но все внутренние панели жесткие, нет ни крючков для фиксации груза, ни 12-вольтовой розетки. Естественно, нет и сервопривода пятой двери. Объем багажника можно увеличить как минимум вдвое, сложив спинки заднего дивана, но грузовой площадки с ровным полом вы при этом при не получите. Сложенные спинки образуют с фальшполом багажника, под которым прячется «докатка», ступеньку высотой сантиметров в 8-10, а возможность выставить фальшпол на новый уровень не предусмотрена.

Только для китайцев

Но вернемся на рабочее место водителя. К эргономике у меня практически нет претензий, разве что левой ногой я регулярно упирался во что-то жесткое. Но удобное взаимное расположение руля, педалей и сиденья удалось подобрать практически сразу.

Что порадовало: все важные функции имеют физические органы управления. Даже один из трех вариантов стиля электронной комбинации приборов можно выбрать путем последовательного нажатия отдельной кнопки на мультируле. Есть вариант с цифровой индикацией скорости и ленточным тахометром, есть – с круговым спидометром и дублированием показаний в цифровом выражении в центре и есть с круговым тахометром и с цифровой индикацией скорости в центре циферблата.

Последний вариант мне кажется наиболее информативным. А вот головное устройство в очередной раз преподнесло неприятный сюрприз.

Когда-то тачскрин с диагональю в восемь дюймов в компактном кроссовере казался каким-то чудом. На сегодняшний день такой дисплей попросту не участвует в «гонке диагоналей», но все-таки хочется увидеть на этом экране навигационную карту. Вроде бы и средство для этого предусмотрено – специфический пакет J-Link, который, по идее, умеет подключать и айфоны, и телефоны на Андроиде как по проводу, так и «по воздуху».

Сознавайтесь, у кого из вас на телефоне уже стоит приложение J-Link? Естественно, ни у кого. Ладно, устанавливаем и пробуем «подружить» головное устройство и телефон. В результате – индейская народная изба, то есть «фигвам». После подключения USB-кабеля вопрос на английском (других вариантов языка, кроме английского и китайского, ГУ не предусматривает) «Вы хотите подключить J-Link по проводу?» сменяется сообщением «Соединение не состоялось», а на телефоне появляется сообщение о том, что «ваше устройство не входит в список совместимых», и предложение связаться со службой поддержки. Жмешь на иконку – и попадаешь на сайт китайского провайдера Beidou. Сайт исключительно на китайском языке, возможности переключения на английский я не нашел. В общем, остается плюнуть на такой удобный, слегка повернутый к водителю восьмидюймовый экран, стереть слюну тряпочкой (чтобы не мешала управлять радио или музыкой по Bluetooth) и ездить, как таксист – с телефоном на кронштейне.

Ёж – птица гордая

На ходу сразу понимаешь, что Jetta – плоть от плоти и кровь от крови автомобиль компании Volkswagen. Честно говоря, я не являюсь большим поклонником этих машин: слишком уж рафинированными и отточено-нейтральными кажутся мне их дорожные манеры, но им нельзя не отдать должное. Переднеприводная Jetta VS5 ведет себя на дороге именно так, как должен вести себя переднеприводный автомобиль с правильной настройкой подвески и рулевого управления.

Подвеска упругая, плотная, крепко сбитая, но грань, после которой плотность превращается в жесткость, все-таки не пересечена. В быстрых поворотах кроссовер практически не кренится, а если переборщить со скоростью, начинает аккуратно скользить наружу поворота. Выбранные траектории автомобиль соблюдает с прецизионной точностью. И в этом нет ничего удивительного: несмотря на всю бюджетность, Jetta VS5 позаимствовала у кого-то из полноприводной родни независимую многорычажную заднюю подвеску.

Под капотом VS5 – отлично знакомая нам «турбочетверка» EA211 1,4 TSI мощностью 150 лошадиных сил. Мне довелось встретить мнение, что никакой это не немецкий, а сугубо китайский двигатель, на который налепили шильдик VW. Это, конечно, полная чушь – то, что еще недавно 1,6-литровую атмосферную версию этого мотора производили в Калуге, не делало его российским. Собственно, открываем капот и видим надписи VW не только на крышке корпуса интеркулера, но на большинстве проводов и патрубков. Двигатель этот имеет ременный привод механизма ГРМ, так что за состоянием ремня нужно следить, а на рубеже пробега в 120 000 км ремень потребует плановой замены. Зато этот мотор, в отличие от многих других немецких двигателей, не замечен в таком грехе, как масложор.

В паре с EA211 работает не преселективный робот DSG (как можно было бы ожидать), а самый что ни есть гидромеханический шестиступенчатый автомат Aisin AQ250, и очень многие в России воспринимают это как однозначный плюс. Собственно, так оно во многом и есть: автомат демпфирует несколько нервный характер турбомотора и обеспечивает гладкую и бесшовную передачу крутящего момента в большинстве ездовых ситуаций. Но… Как всегда без «но» не обойтись.

Я ожидал, что динамика автомобиля со 150-сильным двигателем в паре с 6-ступенчатой гидромеханикой будет описываться формулой «на сколько нажал, на столько и поехал». По крайней мере, именно так себя ведет мой Freelander 2, силовой агрегат которого имеет практически такие же параметры. Вот только у него под капотом турбодизель, который выдает пиковый момент в 420 Нм уже при 1750 об/мин. А в случае ЕА211 и максимальный момент ниже (он равен 250 Нм), и выходит на него мотор только при 3000 об/мин, а до этого двигатель ведет себя достаточно вяло.

В итоге стартовать с места можно весьма энергично, и если дернуть селектор на себя и перейти из режим Drive в Sport, то и с обгонами особых проблем нет. Но если ты едешь равномерно в городском потоке и тебе хочется чуть-чуть ускориться, нужно обязательно продавить педаль более чем на половину ее хода. Иначе просто ничего не происходит. То есть машина все-таки начнет разгоняться, но очень медленно и не сразу. В общем, Jetta VS5 – она как ёж, который, как известно, птица гордая – пока не пнешь, не полетит.

Музыка громче, громче играй!

А вот для поездок «на дальняк» VS5 подходит очень неплохо. Этот автомобиль не отличается прожорливостью, особенно если грамотно пользоваться активным круиз-контролем (который, кстати, работает более чем адекватно). С ним вполне можно уложиться в 6,2-6,5 литров на сотню. Единственное замечание: при нажатии на кнопочки «+» или «-» заданная скорость повышается или понижается сразу на 10 км/ч. Но вот шумоизоляция огорчает: на трассе в салоне слышно и двигатель, причем не только при кик-дауне, но и при установившемся равномерном движении на высших передачах, и дорожный шум, в том числе и на низкой скорости.

В этом тоже чувствуется стремление производителя к экономии, так что если не заниматься самостоятельной установкой дополнительной шумоизоляции, то остается только один метод борьбы с неприятным шумом – включить музыку погромче. Ну а в городе несколько разочаровало качество системы кругового видеообзора. Не то чтобы оно было из рук вон, но последние модели китайских марок, даже бюджетные, приучили нас совсем к другим стандартам цветопередачи, яркости и разрешения.

Поговорим о перспективах

Что же можно сказать о перспективах на российском рынке марки Jetta в целом и кроссовера VS5 в частности? Очевидно, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на перспективу официально вывести марку на наш рынок и организовать полноценную дистрибьюцию. Может быть, руководство СП FAW-Volkswagen было бы и не против, но вот ссориться с немецкими партнерами и нарываться на вторичные санкции им совершенно не с руки.

Но и отказываться от ввоза этих автомобилей никто не будет, значит, ситуация останется такой, как есть – автомобили Jetta будут поступать в Россию в порядке параллельного импорта, и у этого положения есть свои последствия. Самое основное – ситуация с гарантией. Теоретически покупатель VS5 получает гарантию на 2 года или 100 000 км, но это дилерская гарантия со своими ограничениями, ведь за каждый гарантийный ремонт кто-то должен заплатить. Производитель этим заниматься не будет, а на дилеров эта обязанность ложится дополнительной финансовой нагрузкой, которая неизбежно ведет к повышению розничных цен, причем повышать и понижать их дилеры будут по своему усмотрению.

Действительно, в ценах на Jetta VS5 наблюдается определенный разнобой: так, среднюю комплектацию Glory могут предлагать за 3 203 000 рублей, а превосходящие ее по оснащению Brilliant Glory и Glory Plus – за 3 150 000 – 3 152 000. В целом, каталожные (без учета скидок) цены на этот кроссовер укладываются в диапазон 2 688 000 – 3 203 000 рублей, но беда в том, что полноприводный рестайлинговый Haval Jolion в топовой комплектации Tech+ можно купить за 2 771 000 – 3 199 000 рублей, не уступающий по ходовым характеристикам и лучше оснащенный переднеприводный Geely Coolray в комплектации Flagship – по цене 2 705 000, Belgee X50 – тот и вовсе обойдется максимум в 2,5 миллиона, ну а за 3,1 миллиона запросто можно купить более крупный и практичный Chery Tiggo 7 Pro Max, причем в топовой комплектации Ultra AWD.

За те же деньги, что потребуются для покупки Jetta VS5, можно приобрести 188-сильный Changan UNI-T, 190-сильные Jetour X70 Plus или Dashing, полноприводный 200-сильный Geely Atlas New (правда, не в самой полной комплектации), и это далеко не полный список. И тут главными аргументами, которые могут склонить конкретного покупателя к приобретению Jetta, вне всякого сомнения, будут его немецкий генотип и классический автомат, ведь практически все китайские альтернативы оснащены либо роботизированными коробками, либо вариаторами.