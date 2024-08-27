Названы десять лучших автомобилей с двигателями V10

Новый гибрид Lamborghini Temerario мощнее, набирает больше оборотов и ускоряется быстрее, чем Huracan, на смену которому он пришел. Но это грустный дебют, потому что Temerario с двигателем V8 не хватает одной особенности, которая присутствовала в каждом новом малыше Lambo с момента запуска Gallardo в 2003 году: двигателя V10.

Смерть Huracan означает, что больше невозможно купить новый дорожный автомобиль от любого автопроизводителя с двигателем V10. Но некоторое время они, казалось, были везде и устанавливались на все, от пикапов и внедорожников до универсалов и суперкаров. Поэтому, чтобы отдать дань уважения тем автомобилям, которым восьми цилиндров было просто недостаточно, вот краткий обзор 10 лучших автомобилей с V10.

Dodge/SRT Viper (1992-2017)

Оригинальный Viper R/T10 не только возродил репутацию Dodge как производителя мощных автомобилей, но и положил начало тридцатилетнему увлечению автомобильной промышленности двигателями V10.

Chrysler уже работал над 8,0-литровым V10 для своих пикапов, пока шла разработка Viper, но инженеры Viper не хотели, чтобы их родстер ездил как Dodge Ram 2500. Поэтому команда Viper совместно с Lamborghini, тогда принадлежавшей Chrysler, построили собственную версию V10 с особыми компонентами и алюминиевым блоком.

8,0-литровый V10 Viper 1992 года развивал 400 л. с. — по сравнению с 300 л.с. у Magnum V10, дебютировавшего на пикапах в 1994 году — а к моменту окончания производства 8,4-литрового SRT Viper в 2017 году мощность возросла до 645 л.с.

Dodge Ram 2500/3500 V10 (1994-2003)

Мощность двигателя Magnum V10 в 300 л. с. и его низкий потолок оборотов, возможно, не впечатлили инженеров Viper, но его способность генерировать 610 Нм всего при 2400 об/мин делала его идеальным для больших пикапов Dodge Ram 2500 и 3500.

Этот двигатель был снят с производства в 2003 году, к тому времени популярность набирали двигатели Hemi и дизели Cummins. Но SRT-10 появился годом позже, впервые предложив покупателям пикапов 510 л. с. подлинной мощности двигателя Viper V10.

А Ford, который в 1996 году разработал собственный 6,8-литровый двигатель V10, вплоть до 2019 года устанавливал их в пикапы Super Duty. Представители Ford и Mopar до сих пор спорят, чей мотор получился лучше.

План Lamborghini по разгрому Ferrari 360 Modena включал предложение большего всего: больше мощности, больше привода и больше цилиндров. Поэтому вместо того, чтобы просто 400-сильного V8 у Ferrari, инженеры Lamborghini разработали 5,0-литровый V10 на основе 4,0-литрового V10, от которого отказались ещё в 1990-е годы.

Gallardo появился в 2003 году, выдавая серьезные на тот момент 493 л. с. и превосходя своего соперника Ferrari по крутящему моменту на 137 Нм. Hasta la vista, Энцо!

Audi R8 V10 (2009-2024)

Рестайлинговый Lamborghini Gallardo LP560 2008 года дебютировал с новым 5,2-литровым V10 мощностью 552 л. с. с непосредственным впрыском топлива, а также совершенно другим порядком работы цилиндров и расстоянием между цилиндрами, который был основан на новом V10 от Audi.

У Audi уже была своя версия Gallardo в виде среднемоторного R8 с двигателем V8, а в 2009 году R8 обзавёлся вариантом с двигателем V10 мощностью 518 л. с. Оба бренда в течение следующих 15 лет повышали выходную мощность, достигнув пика в 631 л. с. в преемнике Gallardo, Huracan.

BMW E60 M5 (и купе E63 M6) потребляют много топлива, но трудно не полюбить этот практично выглядящий седан, который звучит как автомобиль Формулы-1 и оказался более успешным, чем настоящий гоночный болид BMW с двигателем V10.

M5 до и после были более сбалансированными — S85 V10 давал вам 500 л.с. и 8250 об/мин, а огромный крутящий момент на 6100 об/мин означал, что от вождения вы получали огромное удовольствие.

Audi RS6 (2008-2010)

BMW M5 уже пару лет использовал V10, когда Audi решила добавить пару цилиндров для своих быстрых седанов и универсалов. Сначала появился S6 2007 года, который развивал 429 л.с. от своего 5,2-литрового V10 и выглядел настолько скучно, что можно было подумать, что он скрывает под капотом вдвое меньшую мощность. Затем появился чуть более крупный S8 с 444 л.с., что всё ещё было не таким впечатляющим результатом.

Но потом появился RS6. Его обновлённый V10 развивал внушительные 572 л.с. и 650 Нм, так сильно затмевая своего конкурента M5, что казалось, будто Мюнхен погрузился в темноту.

VW Touareg V10 TDI (2002-10)

Напоминая нам, что VW был намного веселее до скандала с дизельгейтом, оригинальный внедорожник Touareg середины 2000-х и люксовый седан Phaeton имели не один, а два безумно крутых варианта двигателя. Один из них — 444-сильный 6,0-литровый W12, а другой — 4,9-литровый турбированный дизель V10.

Его мощность составляла всего 309 л.с. или 345 л.с. в Touareg R50, но крутящий момент достигал чудовищных 850 Нм всего при 2000 об/мин, что было очень полезно для буксировки таких вещей, как лодки и Boeing 747, что VW и сделал в 2006 году в качестве пиар-хода.

Porsche Carrera GT (2004-06)

Carrera GT — сильный кандидат на звание самого громкого дорожного автомобиля всех времен, и, возможно, это не будет сюрпризом, когда вы узнаете, что его 5,0-литровый V10 берет свое начало в мертворожденном двигателе болида Формулы-1. Porsche разработала двигатель для команды Footwork F1 в начале 1990-х, а затем адаптировала его для гоночного болида для гонок в Ле-Мане, который также так и не появился.

Мощность этого V10 в 603 л.с. была ниже, чем 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 651 л.с. у его конкурента Ferrari Enzo, но только Porsche можно было получить с механической коробкой передач.

Lexus LFA (2010-12)

Вы понимаете, что вас ждет акустическое удовольствие, когда автопроизводитель говорит вам, что он объединился с музыкальным подразделением Yamaha, чтобы настроить выхлоп на своем новом 4,8-литровом V10. Или когда он утверждает, что ему пришлось установить цифровой тахометр, потому что двигатель раскручивается так быстро, что аналоговый прибор не успевает за ним.

Полностью карбоновый LFA имел мощность 552 л.с. или на 10 л.с. больше в комплектации Nurburgring, а V10 был так плотно прижат к моторному щиту, что, судя по управляемости, он был установлен за сиденьями, а не спереди. Преемника мир ждал более 10 лет, но скоро, судя по всему, он может появиться.