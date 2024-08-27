Москвичам дали совет по вызову такси 2 сентября

Жители Москвы в День знаний наиболее часто вызывают такси в период с 6:30 до 8:00, поэтому заказывать машину 2 сентября лучше на 10-15 минут раньше или позже этого времени — тогда не придется долго ждать. Такой совет дали в пресс-службе сервиса «Яндекс Go», сообщает агентство «Москва».

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Там рассказали, что тарифы сервиса с 1 сентября не поменяются. Однако финальная цена вызова такси зависит от множества факторов, в том числе от количества свободных машин и спроса. К 9:00 спрос на такси обычно снижается — машины начнут заказывать те, кто собирается на работу. Поэтому выехать с детьми на прогулку или в гости после школы выгоднее позже, уточнили в компании.

«В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, и спрос, скорее всего, не будет отличаться от других выходных дней. Лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, вероятно, чтобы вернуться домой и подготовиться к новой неделе», — отметили в «Яндекс Go».

Ранее пользователи сети вспомнили стоимость поездки на такси в СССР. Они рассказали, что до 1980-х годов стоимость такси составляла 10 копеек за километр и рубль за час ожидания. Единый тариф действовал 37 лет после окончания Великой Отечественной войны. Затем цену поездки повысили до 20 копеек за километр.