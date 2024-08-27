Аналитик объяснил исторический рекорд автокредитования в России

Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий прокомментировал ситуацию с резким ростом выданных в июле кредитов на покупку машин, что стало историческим рекордом.

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Если в апреле прирост составил 76 миллиардов, в мае — 99 миллиардов, в июне — 87 миллиардов, то в июле этот показатель вырос на 111 миллиардов рублей. Таким образом, на 1 августа 2024 года портфель автокредитов вырос до 2,284 триллиона рублей.

В отличие от автоэкспертов, которые объясняют значительный рост кредитов на покупку машин их удорожанием в ближайшее время, Осадчий считает, что россияне перешли с рынка ипотеки на автокредиты.

«В результате этого процесса рынок ипотеки охлаждается, а рынок автокредитов оказался перегретым. Годовой рост портфеля автокредитов составил на 1 августа 2024 года 59,5%, тогда как год назад, на 1 августа 2023 года, — всего 23,1%», — объяснил аналитик.

Накануне стало известно, что в июле россияне не скупились на новые машины. Автомобили отечественного автопрома покупателей интересовали меньше, чем иномарки. По данным аналитического агентства «Автостат», за июль было продано новых легковых машин на 404,6 миллиарда рублей. Это на 10% превышает июньские показатели, когда россиянами было потрачено 367,3 миллиарда рублей, и на 41% больше, чем в июле прошлого года.