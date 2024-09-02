Эксперт рассказал, какие автомобили выпускают сегодня в России

После массового исхода из России европейских, японских и корейских автопроизводителей рынок начал также массово заполняться привозными машинами. Но это не решает главной проблемы: насыщения его отечественным автотранспортом и загрузки автозаводов производством. Проблема была решена быстро: на рынке стали появляться одна за другой новые модели, а некоторые начали спешно разрабатываться. Но кто из них российского производства, а кто нет, надо разбираться.

© Российская Газета

Зачем вообще это нужно знать, кто из них чьего производства? От этого для обычного автовладельца зависит много важных вещей - ремонтопригодность машины, доступность запчастей. Да и цена такого автомобиля несколько ниже, чем свежепривезенного. И обслуживание должно быть более доступным.

Зачем иностранным автопроизводителям развивать производство их моделей на нашем рынке? Это просто увеличение спроса на продукцию. Ведь значительная доля продаж машин приходится на госсектор. А чтобы попасть в список моделей, которые могут быть приобретены через госзакупки, необходимо иметь довольно высокую локализацию производства в России. Так что так или иначе, но те марки, которые с рынка ушли, заменили другие. Пусть пока и не в тех объемах, что были раньше.

Так какие модели можно считать российскими? Конечно, все "Лады", "УАЗы" и прочие "ГАЗы". Но и тут не все так просто.

"Москвич"

Модели "Москвича" 3 и 3е внешне друг от друга не отличаются. Фото: РИА Новости

Один из первых, кто быстро переквалифицировался под новые реалии, - завод "Москвич". Там было основано производство новых моделей. Увы, пока не до конца своих собственных. Но хотя бы название подсказывает, что это родная марка. Речь идет о выпуске таких моделей, как "Москвич 3", "Москвич 3е", "Москвич 6". И уже есть планы на производство "Москвич 8". В основу всех этих моделей легли модели китайской компании Jac.

"Москвич 3" - кроссовер с 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. "Москвич 3е" - его электрическая версия. Электромотор выдает 193 л.с., запаса хода на одном заряде батареи хватит на 410 км. "Москвич 6" - седан, оснащен двигателем объемом 1,5 литра, но в зависимости от комплектации может развивать либо 136, либо 174 л.с. Кстати, седаны в России до сих пор пользуются повышенным спросом. Вот только мало кто их предлагает. "Москвич 8" будет семиместным кроссовером.

Рекомендованная производителем стоимость:

"Москвич 3" - от 1 690 000 рублей"Москвич 3е" - от 3 025 000 рублей"Москвич 6" - от 2 136 000 рублей

BAIC

BAIC X55 назван производителем "динамичным кроссовером".

В прошлом году еще одна компания пожаловала - "Автотор". И уже в марте с конвейера сошел компактный седан BAIC U5 Plus с двигателем 1,5 литра мощностью 105 л.с. Затем было запущено производство компактного кроссовера X35 с двигателем 1,5 литра и мощностью 112 л.с. для атмосферного мотора либо 136 для турбированного. Одновременно встал в производство рамный внедорожник BJ40 с двигателем 2 литра мощностью 218 л.с.

Потом начался выпуск кроссоверов X7 и X55. Х7 - среднеразмерный кросовер с двигателем 1,5 литра мощностью 180 л.с. Х55 назван динамичным кроссовером, турбированный двигатель которого выдает 188 л.с. Затем на конвейер стал U5 Pus CNG. Он отличается тем, что помимо бензиновой топливной системы оснащен еще системой питания на метане. Что позволяет увеличить пробег, а заодно удешевить стоимость километра. И, наконец, последним был выпущен семейный кроссовер X75 с полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. В скором времени ожидается полноразмерный внедорожник BJ60.

Рекомендованные цены:

U5 Plus - от 2 045 000 рублей

U5 Plus CNG - от 2 240 500 рублей

X35 - от 2 200 000 рублей

X55 - от 2 950 000 рублей

X75 - от 2 990 000 рублей

X7 - от 3 100 000 рублей

BJ40 - от 4 350 000 рублей

Xсite

Это X-Cite X-Cross 7. Похож на Chery Tiggo 7 Pro. Появляются некоторые неожиданные модели. Например, такой можно считать Xсite. В основу этой модели лег китайский Chery Tiggo 7 Pro.

Просто автогиганту достался за копейки завод, на котором производили Nissan. Надо же на нем что-нибудь производить? Тем более что он заточен для производства кроссоверов. О новой марке Xсite было много шуток. Особенно о шильдике со стилизованной буквой "Х". Однако модель Xсite X-Cross 7 у нас продается и стоит 2,25 млн рублей, что дешевле родного китайского аналога на 400 тыс. Планируется и запуск X-Cross 8. Несложно догадаться, что это будет Chery Tiggo 8 Pro с тем же знаком "Х".

Kaiyi

Kaiyi X7: внешний вид разработан командой дизайнеров Ferrari.

После того как с завода "Автотор" в Калининграде ушли BMW, KIA и Hyundai, предприятие нашло новых партнеров. Одним из них стал Kaiyi - это суббренд компании Chery. Первым с конвейера калининградского завода в январе прошлого года сошел седан E5 с турбодвигателем 1,5 литра мощностью 147 л.с. Затем вышел компактный кроссовер X3 с двигателем 1,5 литра мощностью 116 л.с. А также его более мощная версия X3 Pro мощностью 147 л.с.

Потом освоили выпуск флагмана X7 Kunlun. Это среднеразмерный кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью 249 л.с.

Рекомендованные цены:

E5 - от 2 115 000 рублейX3 - от 2 240 000 рублейX3 Pro - от 2 515 000 рублейX7 Kunlun - от 2 998 000 рублей

Solaris

HS - тот же Hyundai Solaris, но теперь просто Solaris.

Помните такую очень популярную в России модель Hyundai Solaris? Так вот, когда корейское предприятие в Санкт-Петербурге перешло в собственность российского хозяина, на нем на складах было найдено 70 тыс. машинокомплектов. Поэтому и запустили новую марку, под которой из найденных машинокомплектов производятся те же популярные у нас автомобили. Только называются они теперь по-другому: HS (бывший Hyundai Solaris), SC (Hyundai Creta), KRS (Kia Rio) и KRX (Kia Rio X).

Рекомендуемая стоимость:

HS - от 2 010 000 рублей

KRS - от 2 038 000 рублей

KRX - от 2 064 000 рублей

HC - от 2 500 000 рублей

Jetour

Jetour Dashing выделяется своим дизайном из всех моделей этой марки. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Это также суббренд Chery. На рынке продается несколько моделей этой новой марки, но на калининградском заводе собирается только Jetour Dashing. Легкий компактный кроссовер с довольно ярким дизайном оснащается двумя типами двигателей - 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 1,6 литра мощностью 190 л.с.

Планируется, что в следующем году локализация этого автомобиля будет выше. Появится и сварка, и окраска кузовов.

Рекомендованная стоимость - от 1 920 000 рублей.

Forthing

Forthing T5 Evo, после начала производства в России, сильно подешевел.

Это уже суббренд другой китайской компании - Dongfeng. Эта компания активно сотрудничает с нашими автопроизводителями. Но ее электромобили собирают на другом заводе. А на "Автоторе" производится только одна модель этой марки - Forthing T5 Evo. Это городской кроссовер, оснащенный двигателем 176 л.с. Зато это полноценный двигатель внутреннего сгорания.

Рекомендованная стоимость - 2 600 000 рублей.

Evolute

Гибрид Evolute i-Space позволяет проехать больше любого электрокара.

Этот отечественный бренд выпускается на заводе в Липецкой области методом крупноузловой сборки китайских машин Dongfeng. При этом - это все электромобили. Сейчас производятся модели i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space. О нем стоит рассказать особо.

Дело в том, что это не чистый электромобиль, а гибрид. Только двигатель внутреннего сгорания в нем используется в качестве генератора для зарядки тяговой батареи. Электродвигатель развивает мощность до 177 л.с. А пробег только на чистом заряде батареи, без подключения ДВС, составляет 87 км.

Рекомендованные цены:

i-Pro - от 1 770 000 рублей

i-Joy - от 2 490 000 рублей

i-Sky - от 2 990 000 рублей

i-Space - от 2 999 000 рублей

i-Jet - от 4 995 000 рублей

"Амберавто"

Электромобиль "Амберавто А5" пока еще не вышел а рынок.

Еще одна наша марка, и тоже электромобиль. Это тоже производство калининградского "Автотора". Основой его производства долгое время были BMW, Kia и Hyundai. После их ухода из России калининградцы переориентировались на китайские бренды, а заодно решили создать и свой собственный.

Название придумали, взяв главный символ региона - янтарь (amber - англ.), и получили "Амберавто". В качестве донора взята китайская модель JMEV Yi. Пробная партия электромобилей была собрана в декабре 2023-го, однако в широкую продажу А5 до сих пор не вышел.

Lada Aura пока еще не продается,но на ней уже прокатился президент России.

Эта марка в представлении не нуждается. Наибольшим спросом пользуется у покупателей Lada Granta. Граждане побогаче выбирают Vesta. По-прежнему у тех, кому надо преодолевать бездорожное пространство, остается в фаворе Niva Legend или Niva Travel. Но также не залеживаются и Lada Largus. А на подходе еще Iskra, которая может заменить "Гранту", и Aura - удлиненная версия "Весты". В общем, Aura - машина для чиновников.

Рекомендованные производителем цены:

Granta - от 700 000 рублей

Niva Legend - от 981 000 рублей

Vesta - от 1 240 000 рублей

Niva Travel - от 1 270 000 рублей

Largus - от 1 660 000 рублей

Haval

Haval Jolion стал самой популярной машиной в России среди новых иномарок.

Haval - это, пожалуй, самое старое производство китайских автомобилей в России. Они построили свой завод еще тогда, когда другие иностранные компании даже не думали покидать наш рынок. Уже тогда понимали его потенциал. Представлять продукцию этого завода даже не имеет смысла. Его кроссоверы и внедорожники занимают верхние строчки популярности среди покупателей. А кроссовер Haval Jolion возглавил список самых популярных иномарок.

Рекомендованные цены:

Jolion - от 2 000 000 рублей

F7 - от 2 400 000 рублей

F7x - от 2 450 000 рублей

Dargo - от 2 800 000 рублей

H9 - от 4 000 000 рублей

УАЗ "Патриот" хоть и не меняет дизайн, но постоянно совершенствуется.

Продукция этого завода также не нуждается в представлении. Уже много лет они придерживаются примерно одного и того же дизайна. А серия СГР, которую многие знают как "санитарку" или "буханку", не меняла внешний вид с момента выпуска с конвейера первого автомобиля. И эти машины позволяют проехать там, где не пройдет даже самый дорогой внедорожник. Недаром их выбирают все охотники.

Рекомендованные цены:

"Хантер" - от 1 210 000 рублей"

Патриот" - от 1 530 000 рублей

"Пикап" - от 1 555 000 рублей

СГР - 1 230 000 рублей

Кстати

Как видно из таблицы, география производства иностранных автомобилей в России довольно обширна. Пока в основном это лишь крупноузловая сборка. Но в планах - развитие новых производств, инвестиции и наполнение рынка запчастями.