Показаны распашные двери электрокара Атом

Показаны распашные двери российского электрокара Атом.
Одними из главных особенностей российского электрокара Атом, старт продаж которого запланирован на 2025 год, является отсутствие центральной стойки и уникальные распашные двери, разработанные с нуля. Стартап на презентации в Москве рассказал об особенностях их конструкции и продемонстрировал на рендерах, как они будут работать. Вживую особенности механизма дверей должны показать в конце текущего или начале следующего года.
Идея создания автомобиля без центральной стойки и с распашными дверями закладывалась в Атоме изначально: такая конструкция демонстрировалась ещё на самом первом макете, который представили в мае прошлого года. С тех пор изменился дизайн электрокара, его интерьер и некоторые другие особенности, но эти две вещи остались неизменными. Однако это потребовало разработки собственных решений, потому что готовых вариантов для подобных машин на рынке просто не существует.
Главными проблемами для автомобилей без центральной стойки являются вопросы прочности кузова и его надёжности при боковом ударе. Частично это решается тем, что Атом — электрокар. Расположенная в полу литий-ионная батарея интегрирована в силовую структуру кузова и защищена от повреждений специальными массивными балками из алюминиевого сплава.
Это повышает прочность конструкции, но является скорее «бонусом» к основным решениям. Ими стали усилители жёсткости в конструкции кузова и дверей, выполненные из стали горячей штамповки — всего 40 элементов.
По сути, центральная стойка интегрирована в сами двери и дополняется усиленными передними и задними стойками. При этом створки замыкаются при закрытии «друг на друга», замки дверей расположены на порогах, а автодоводчики помогут плотно их запирать.
В Атоме обещают высокий показатель жёсткости кузова на кручение — 30 000 Нм/град, что на 5000 Нм/град больше, чем, например, у BMW i3 и примерно равно Tesla Model S. Такая конструкция должна обеспечить должный уровень безопасности пассажиров даже при боковом ударе за счёт равномерного распределения кинетической энергии по всей конструкции. А основной удар примут на себя как раз те самые алюминиевые пороги перед батареей.
Инженеры рассчитывают, что Атом по китайской методике краш-тестов С-NCAP сможет заработать как минимум четыре звезды из пяти возможных. При этом требования к безопасности автомобилей в КНР сейчас практически полностью соответствуют европейскому аналогу EuroNCAP.
Главная идея распашных дверей — удобство посадки в автомобиль и высадки из него, для чего водителю и пассажирам не нужно будет совершать лишних действий. В идеале в машину нужно попасть «в одно касание»: для этого в Атоме придумали четыре сценария, которые автоматически активируются в зависимости от способа взаимодействия.
Самый очевидный и привычный способ — ручной. То есть дверь можно открыть с помощью выдвижной ручки, по аналогии с теми, которые сейчас встречаются на многих китайских автомобилях. Следующий — полностью автоматический, который активируется нажатием кнопки на двери, а третий вариант сочетает в себе первые два.
Последний станет самым впечатляющим для окружающих: двери можно открыть вообще не прикасаясь к ним. Это можно будет сделать удалённо через мобильное приложение.
Для разблокировки центрального замка достаточно будет подойти к электрокару с заранее синхронизированным смартфоном по Bluetooth: Атом опознает владельца и автоматически откроет двери.
Все четыре створки оснащены электроприводами, доводчиками, а датчики, камеры и сенсоры систем помощи водителю распознают различные опасности — актуаторы механизмов не позволят их открыть, если неподалёку проезжает автомобиль или велосипедист. На полную ширину двери также не распахнутся, если в непосредственной близости установлен столбик или припаркована другая машина.
Передняя дверь оснащена выдвижной механической ручкой и кнопкой, а у задней есть только кнопка. При этом задние створки нельзя будет открыть без участия передних. Однако они не станут распахиваться полностью, а лишь слегка приоткроются, обеспечив необходимый доступ для срабатывания механизма задних. Сами задние двери будут открываться всего за четыре секунды.
При разработке механизма дверей в Атоме провели более 10 ревизий, влияющих на кинематику открытия двери, более 15 кинематических расчётов задней петли и систем запирания, более 20 компоновочных решений системы запирания дверей, а также 150 математических расчётов, которые подтверждают работоспособности и долговечность всех используемых компонентов. В общей сложности конструкция механизмов дверей рассчитана на более чем 100 тысяч циклов срабатывания.
Изнутри двери открываются при помощи встроенной в дверные ручки кнопки. После её нажатия, электропривод также автоматически откроет дверь или же предупредит звуковым и световым сигналом, что сейчас выходить из машины небезопасно.
Естественно, предусмотрен и аварийный режим, который позволяет открыть любую из дверей механически в случае обесточивания Атома, поломки или аварии.
Пока такие двери существуют только в виде макетов. Они побывали на заводе «Москвич», где будут собирать Атомы: было проверено, как все необходимые элементы конструкции, механизмы, датчики и даже динамики аудиосистемы устанавливаются и помещаются внутрь. Вживую распашные двери обещают показать в конце текущего или начале следующего года.
Первые предсерийные электромобили Атом будут собраны в конце 2024 года, а старт продаж намечен на 2025 год.