Показаны распашные двери электрокара Атом

Показаны распашные двери российского электрокара Атом.

© Motor.ru

Одними из главных особенностей российского электрокара Атом, старт продаж которого запланирован на 2025 год, является отсутствие центральной стойки и уникальные распашные двери, разработанные с нуля. Стартап на презентации в Москве рассказал об особенностях их конструкции и продемонстрировал на рендерах, как они будут работать. Вживую особенности механизма дверей должны показать в конце текущего или начале следующего года.

Идея создания автомобиля без центральной стойки и с распашными дверями закладывалась в Атоме изначально: такая конструкция демонстрировалась ещё на самом первом макете, который представили в мае прошлого года. С тех пор изменился дизайн электрокара, его интерьер и некоторые другие особенности, но эти две вещи остались неизменными. Однако это потребовало разработки собственных решений, потому что готовых вариантов для подобных машин на рынке просто не существует.

© Атом

Главными проблемами для автомобилей без центральной стойки являются вопросы прочности кузова и его надёжности при боковом ударе. Частично это решается тем, что Атом — электрокар. Расположенная в полу литий-ионная батарея интегрирована в силовую структуру кузова и защищена от повреждений специальными массивными балками из алюминиевого сплава.

Это повышает прочность конструкции, но является скорее «бонусом» к основным решениям. Ими стали усилители жёсткости в конструкции кузова и дверей, выполненные из стали горячей штамповки — всего 40 элементов.

© Атом

© Атом

© Атом

По сути, центральная стойка интегрирована в сами двери и дополняется усиленными передними и задними стойками. При этом створки замыкаются при закрытии «друг на друга», замки дверей расположены на порогах, а автодоводчики помогут плотно их запирать.

В Атоме обещают высокий показатель жёсткости кузова на кручение — 30 000 Нм/град, что на 5000 Нм/град больше, чем, например, у BMW i3 и примерно равно Tesla Model S. Такая конструкция должна обеспечить должный уровень безопасности пассажиров даже при боковом ударе за счёт равномерного распределения кинетической энергии по всей конструкции. А основной удар примут на себя как раз те самые алюминиевые пороги перед батареей.

© Атом

Инженеры рассчитывают, что Атом по китайской методике краш-тестов С-NCAP сможет заработать как минимум четыре звезды из пяти возможных. При этом требования к безопасности автомобилей в КНР сейчас практически полностью соответствуют европейскому аналогу EuroNCAP.

Главная идея распашных дверей — удобство посадки в автомобиль и высадки из него, для чего водителю и пассажирам не нужно будет совершать лишних действий. В идеале в машину нужно попасть «в одно касание»: для этого в Атоме придумали четыре сценария, которые автоматически активируются в зависимости от способа взаимодействия.

© Атом

© Атом

© Атом

Самый очевидный и привычный способ — ручной. То есть дверь можно открыть с помощью выдвижной ручки, по аналогии с теми, которые сейчас встречаются на многих китайских автомобилях. Следующий — полностью автоматический, который активируется нажатием кнопки на двери, а третий вариант сочетает в себе первые два.

Последний станет самым впечатляющим для окружающих: двери можно открыть вообще не прикасаясь к ним. Это можно будет сделать удалённо через мобильное приложение.

Для разблокировки центрального замка достаточно будет подойти к электрокару с заранее синхронизированным смартфоном по Bluetooth: Атом опознает владельца и автоматически откроет двери.

© Атом

© Атом

© Атом

© Атом

Все четыре створки оснащены электроприводами, доводчиками, а датчики, камеры и сенсоры систем помощи водителю распознают различные опасности — актуаторы механизмов не позволят их открыть, если неподалёку проезжает автомобиль или велосипедист. На полную ширину двери также не распахнутся, если в непосредственной близости установлен столбик или припаркована другая машина.

Передняя дверь оснащена выдвижной механической ручкой и кнопкой, а у задней есть только кнопка. При этом задние створки нельзя будет открыть без участия передних. Однако они не станут распахиваться полностью, а лишь слегка приоткроются, обеспечив необходимый доступ для срабатывания механизма задних. Сами задние двери будут открываться всего за четыре секунды.

© Атом

© Атом

© Атом

При разработке механизма дверей в Атоме провели более 10 ревизий, влияющих на кинематику открытия двери, более 15 кинематических расчётов задней петли и систем запирания, более 20 компоновочных решений системы запирания дверей, а также 150 математических расчётов, которые подтверждают работоспособности и долговечность всех используемых компонентов. В общей сложности конструкция механизмов дверей рассчитана на более чем 100 тысяч циклов срабатывания.

Изнутри двери открываются при помощи встроенной в дверные ручки кнопки. После её нажатия, электропривод также автоматически откроет дверь или же предупредит звуковым и световым сигналом, что сейчас выходить из машины небезопасно.

© Атом

Естественно, предусмотрен и аварийный режим, который позволяет открыть любую из дверей механически в случае обесточивания Атома, поломки или аварии.

Пока такие двери существуют только в виде макетов. Они побывали на заводе «Москвич», где будут собирать Атомы: было проверено, как все необходимые элементы конструкции, механизмы, датчики и даже динамики аудиосистемы устанавливаются и помещаются внутрь. Вживую распашные двери обещают показать в конце текущего или начале следующего года.

© Атом

Первые предсерийные электромобили Атом будут собраны в конце 2024 года, а старт продаж намечен на 2025 год.