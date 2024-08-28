Россиянам объяснили правило о подменных машинах на время гарантийного ремонта

Юрист рассказал, на что нужно обратить внимание в договоре при покупке машины. В России согласно закону о защите прав потребителей действует правило, когда на время ремонта товара длительного пользования по гарантии, исполнитель ремонта обязан безвозмездно предоставить замену ремонтируемому товару на всё время ремонта. Распространяется ли эта мера на автомобили, объяснил адвокат, управляющий партнер Московского адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

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По словам специалиста, машины включены в правительственный перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется это правило. При лояльности компании-дилера на время гарантийного ремонта транспортного средства автовладельцу могут предложить подменный автомобиль во временное пользование при наличии такой возможности.

«Как правило, все зависит от конкретного салона. Например, крупные компании, торгующие автомобилями премиум-класса, предусматривают возможность предоставления подменного автомобиля», — говорит юрист.

Небольшие компании, как правило, такую услугу не оказывают.

Страховые компании к этой опции не имеют никакого отношения. Требовать с них подменный автомобиль на время ремонта машины по гарантии смысла нет. Чем может помочь страховая в таком случае, это компенсацией затрат на подменную машину, если этот пункт прописан в договоре.

Из всего перечисленного следует, что предоставление подменного автомобиля на время гарантийного ремонта машины не является обязанностью дилера и страховой компании.