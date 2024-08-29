Автоюрист назвал признаки «опасного» объявления о продаже машины

Автоюрист Николай Лагун в беседе с NEWS.ru рассказал, как не нарваться в Сети на перекупщика при поиске машины.

Прежде всего, по его словам, следует обратить внимание на фотографии: у перекупщика снят только общий план, изображений мало и они среднего качества, сделаны на скорую руку.

«Пробег (фото одометра), как правило, не показан. Владельцы делают фото с наиболее привлекательных ракурсов, тщательно выбирая место съемки, — чтобы автомобиль «заиграл» и привлек потенциальных покупателей, перекупщики же подобному не придают значения, а лица, продающие криминальный или проблемный автомобиль, делают фото в гаражах, в промзоне», — пояснил эксперт.

По словам юриста, поводом насторожиться должны стать фото, сделанные в иное время года либо в другом государстве — это можно определить, к примеру, по вывескам или номерным знакам других машин. Оттолкнуть должны и изображения с водяными знаками других сайтов — это свидетельствует о том, что у продающей стороны нет фотографий, а возможно, и самого автомобиля.

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Далее следует обратить внимание на описание. Как отмечает Лагун, у «плохого» объявления отсутствуют подробности, известные только собственнику, зато есть расхожие штампы вроде «не бит, не крашен», «сел и поехал», «ТО вовремя».

«Дурным знаком является и отсутствие телефонного номера в объявлении. В качестве контакта предлагается обращаться с помощью личных сообщений на сайте или писать на адрес электронной почты — таким образом продавец присматривается к покупателю и отсеивает некоторых. Как правило, обычному автовладельцу, продающему своего «железного коня», подобное совсем не нужно. Реальный собственник может указать в объявлении VIN или же разместить фото ПТС или СТС. Продавцы иного рода тщательно скрывают все идентификаторы продаваемого транспортного средства, а на просьбу предоставить информацию либо отказывают, игнорируют, либо присылают «подменный» VIN, либо начинают манипулировать фразами типа «приезжайте и все узнаете, чего по телефону время тратить», — заключил специалист.

До этого автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что в качестве первого автомобиля лучше выбирать новую машину, а не подержанную. По его словам, подобная практика работала «лет 30 назад». Сегодня же лучше покупать сразу нормальный автомобиль и бережно к нему относиться, отметил эксперт.