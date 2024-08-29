4 надежных двигателя в отечественных автомобилях

Эксперт назвал российские автомобили с самыми надёжными моторами. первое место в рейтинге руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев в интервью изданию RG.ru поставил ВАЗ-21129 — 16-клапанный агрегат объёмом 1,6 л на 106 л.с. Он устанавливается в модели Lada Vesta, Largus и Xray. Эксперт отметил крепкий чугунный блок цилиндров, наличие гидрокомпенсаторов и конструкцию поршневой группы, которая не повредится при обрыве ГРМ. По словам АвтоВАЗа, ресурс двигателя составляет 250 тыс. км.

На второй строчке — 1,6-литровый двигатель H4M мощностью 113 л.с. Он создавался совместно с альянсом Renault-Nissan. Агрегат стоит под капотом некоторых версий Lada Vesta.

Третье место досталось агрегату ВАЗ-11182. 1,6-литровый мотор на 90 л.с. устанавливается под капот моделей Lada Granta и Largus. По заявлениям АвтоВАЗа, двигатель может прослужить около 200−220 тыс. км.

На четвёртой строчке оказался ВАЗ-21179-77 — 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. Он разработан для спортивных модификаций Lada и устанавливается на Vesta Sport.