Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал идею об ужесточении в России условий принятия мигрантов на работу в такси.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили обязать иностранных граждан сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения категории «В» для работы в такси. На сегодняшний день если у мигранта есть национальные водительские права, ему нужно сдать только теоретическую часть экзамена, чтобы получить возможность перевозить пассажиров. Инициаторы законопроекта считают, что этого недостаточно.

В настоящее время на рынке таксомоторных перевозок в России наблюдается серьезный дефицит рабочих рук, подчеркнул специалист. При этом, по его словам, введение обязательства сдавать практическую часть экзамена по вождению сократит количество работающих в стране таксистов-мигрантов.

Любые дополнительные административные меры со стороны государства в данной сфере, такие как необходимость сдавать практический экзамен, приведут только к одному последствию – росту тарифов на услуги такси для населения, и больше ни к чему. Когда на линию выходит достаточное количество водителей – тарифы держатся на определенном уровне, когда же людей не хватает – они растут. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

В случае реализации инициативы затруднения могут возникнуть не только у мигрантов из стран Средней Азии, но и у водителей из Белоруссии, добавил эксперт.

«Какие могут быть претензии к таксистам из Белоруссии – совершенно непонятно», – сказал он.

Практический экзамен на права для мигрантов не отразится и на безопасности поездок в такси, считает Шапарин.

«Во-первых, согласно данным МВД, такси в России сейчас является наименее аварийным видом транспорта – и по уровню социального риска, и по количеству ДТП, и по всему. Это более безопасный вид транспорта, чем общественный транспорт, и даже чем личный. Во-вторых, не думаю, что дополнительные расходы кого бы то ни было в пользу автошкол каким-либо образом приведут к росту уровня безопасности», – заявил эксперт.

Выпускники российских автошкол в большинстве случаев не могут сдать практическую часть экзамена по вождению с первого раза, подчеркнул Шапарин.

«Только треть из них сдает теоретическую часть экзамена с первого раза, а практику с первого раза сдают менее 10 процентов выпускников российских автошкол. При этом они не переучиваются, и, получается, с точки зрения авторов инициативы они являются абсолютно нормальными водителями. Но я не уверен, что это так», - заявил специалист, выступив против реализации инициативы.

Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предупредила о росте числа таксистов-нелегалов из-за новых правил.