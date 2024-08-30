Названа главная ошибка россиян, инвестирующих в покупку машины

Машина дешевеет сразу на 20%, как только покупатель забирает ее из салона, предупредил автомобильный эксперт и видеоблогер Александр Булкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что приобретение нового автомобиля нельзя назвать инвестицией. Эксперт уточнил, что в 90% случаев человек чаще всего теряет.

Покупка новой машины — это не инвестиция, а, скорее, наоборот. В 90% случаев, покупая новый автомобиль, вы только потеряете, причем первая потеря стоимости происходит сразу же, как вы выезжаете из автосалона, автомобиль уже дешевеет на 20%, — пояснил Булкин.

По словам блогера, открытие таксопарка и сдачу автомобилей в аренду также нельзя назвать целесообразным вложением. Он предупредил, что в этой сфере большая конкуренция, а сами машины и запчасти дорого стоят. Эксперт напомнил, что подобный бизнес был выгодным в 2010-е годы.

Что касается сдачи спорткаров в аренду, то можно столкнуться с большими рисками, рассказал автоэксперт. Так, поделился Булкин, большинство клиентов — молодые и неопытные водители, которые легко могут попасть в аварию.

Перекупом стал каждый третий, и найти автомобиль от собственника сейчас сложно из-за конкуренции. Чтобы ловить машины ниже рынка, нужно мониторить всевозможные площадки 24/7, и то не факт, что вы будете первыми, — добавил автоблогер.

Эксперт по инвестициям Дмитрий Кокорев ранее рассказал, что от привычки хранить наличные деньги «в тумбочке» надо избавляться, так как она устарела. Он предупредил, что таким образом денежные средства обесцениваются.