Названы самые популярные подержанные иномарки до 1 млн рублей

Сегмент автомобилей до одного миллиона рублей остается самым массовым на вторичном рынке России с долей свыше 60%. Эксперты "Авто.ру" назвали "Российской газете" десятку наиболее востребованных моделей.

На основе данных из объявлений, опубликованных на "Авто.ру" за 8 месяцев 2024 года, установлено, что наиболее распространенными марками стали автомобили из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%). Доля китайских марок в этом сегменте меньше трех процентов. В усредненном виде это будет седан с бензиновым двигателем, выпущенный 14 лет назад, а его пробег за это время перевалил за 190 тысяч километров.

Первую десятку составили модели, которые в разные годы становились бестселлерами российского рынка, а лидером по интересу покупателей стал Ford Focus второго поколения. Его средняя стоимость в текущем года составляет 503 тысячи рублей. Остальные места распределились следующим образом:

2. Renault Logan 2004 - 2015 (412,362 руб.),

3. Hyundai Solaris 2010 - 2014 (834,395 руб.),

4. Ford Focus 2011 - 2015 (891,237 руб.),

5. Chevrolet Lacetti 2004 - 2013 (513,424 руб.),

6. Daewoo Matiz 2000 - 2015 (233,650 руб.),

7. Volkswagen Polo 2009 - 2015 (800,120 руб.),

8. Kia Rio 2011 - 2015 (893,911 руб.),

9. Chevrolet Lanos 2002 - 2009 (216,062 руб.),

10. Opel Astra 2006 - 2014 (608,628 руб.).