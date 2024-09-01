Китайцы составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками

Филиал американского агентства J.D. Power поделился актуальной статистикой наиболее сбалансированных машин. Рейтинг APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout study) создан на основе опросов хозяев новых автомобилей по десяти пунктам. Выборка включает в себя легковушки, купленные с июня 2023 года по март 2024 года. Электрифицированные модели в список не включены.

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Респондентам предлагали оценить экстерьер, интерьер, удобство посадки и высадки из автомобиля, производительность, впечатления от вождения, безопасность, мультимедиасистему, комфорт во время езды и экономию топлива. В сегменте компактных седанов лучшим второй год подряд стал Geely Emgrand: он опередил Roewe i5. В классе среднеразмерных седанов победил Volkswagen Lamando L, а вторым стал Geely Preface.

Среди компактных кроссоверов на первой строчке GAC GS3, а на втором месте Changan CS35 Plus. В среднеразмерном сегменте SUV первенстовали Chery Tiggo 8 и Chery Tiggo 7 Plus. В классе полноразмерных кроссоверов неожиданно выбился в лидеры GAC GS8: он опередил Volkswagen Talagon. Наконец, в категории минивэнов на второй строчке обосновался GAC M8: он уступил только Buick GL8 — многолетнему бестселлеру.

Популярный в РФ премиальный китайский бренд выпустил доступный кроссовер

Конечно, китайские автомобили доминировали не везде: в люксовом и премиальном сегментах правят балл импортные модели. В рейтинге марок провалились Lynk & Co, Hongqi и Tank: они показали результаты ниже среднего. Самыми сбалансированными китайскими брендами эксперты посчитали Chery и Geely.