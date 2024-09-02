Автоэксперт объяснил, какой мотор лучше: турбированный или атмосферный

Атмосферный или турбированный мотор - это извечный спор автолюбителей. Руководитель автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман рассказал "Российской газете" определил их плюсы и минусы.

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"Атмосферный мотор работает за счёт воздуха из окружающей среды. Воздух поступает в топливную смесь, и она сгорает.

А турбированный двигатель имеет дополнительный нагнетатель воздуха - турбину и дополнительный радиатор охлаждения, который называется интеркулер. То есть турбина нагнетает дополнительный воздух в топливную смесь. Она сгорает быстрее, эффективнее, что увеличивает все мощностные характеристики мотора. В первую очередь крутящий момент.

Что же лучше? Вопрос скорее риторический. Я считаю, что все зависит от цели, которую вы ставите, выбирая автомобиль. То есть то, что вы хотите от него добиться.

Атмосферный мотор не имеет дополнительных нагрузок, а мотор с турбонаддувом - высокотемпературный, поэтому всегда перегружен. Нужно понимать, что за хорошие стартовые характеристики (ускорение, перестроение, обгон) приходится чем-то платить. Авто с турбонаддувом имеет совершенно другие периоды крутящего момента.

Если автовладелец буквально "живёт" на трассе, то машина с наддувом, конечно, будет ему интересна. Хотя и атмосферные моторы объёмом два и более литра также отлично подойдут для этих целей. Например, можно рассмотреть трехлитровые моторы.

По расходу топлива, что турбонаддув, что хороший атмосферник (3 литра и более) примерно одинаковые в плане финансовой нагрузки. По ускорению, если на трассе нужно обогнать какую-то фуру или несколько фур подряд, то есть быстро совершить какой-то манёвр, то это, конечно, даёт турбонаддув. Поэтому большинство дизельных моторов, которые имеют высокий крутящий момент, они именно с турбонаддувом. В среде автолюбителей даже считается, что большинство дизельных моторов "живут" на трассе. Дизельными моторами с наддувом оснащены практически все дальнобойщики, то есть грузовые машины, которые имеют серьёзные тяговые характеристики.

С точки зрения обслуживания, то есть какой мотор надёжнее, вопрос открытый. Надежность моторов всегда зависит от "водительской гигиены", то есть как и насколько правильно автовладелец соблюдает межсервисные интервалы, проводит замену технических жидкостей, наблюдает за уровнем технических жидкостей и их состоянием.

Если примерно раз в полгода заезжать в сервис на диагностику, то можно избежать проблем с любым мотором.

В случае турбонаддува, который температурно перегружен, рекомендую менять жидкости почаще. Ориентируйтесь на 5 тысяч км. Еще один нюанс - на современных турбированных моторах есть турботаймер. Раньше его устанавливали дополнительно. Он нужен, чтобы после интенсивной езды машина пару минут поработала на холостых, чтобы температура масла упала, консистенция поменялась, и чтобы масло не коксовалось на лопастях турбины.

Основная причина выхода турбины из строя - это неисправности центрального вала или лопастей. Лопасти могут ломаться из-за того, что закоксовались. А вал начинает "ходить". Самые серьезные случаи, когда корпус турбины разрушается, то есть появляются трещины из-за перегрева. То есть турбина любит самый тщательный уход. Но за это отвечает отличными характеристиками и дает массу эмоций", - отметил специалист.

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