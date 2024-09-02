В России появился новый конкурент «Газели»

Лёгкий грузовик Ambertruck JL будут продавать за 2 890 000 рублей. Автомобиль, выпуском которых занимается калининградский завод «Автотор», является переименованным JMC Carrying. Главный плюс этой машины — в лицензионной моторе Isuzu объёмом 2,8 литра и мощностью 109 л.с. С ним сочетается 5-ступенчатая механическая коробка передач.

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Как отмечает производитель, для всей линейки моделей применяется целый комплекс мер, улучшающих коррозионную стойкосту машин. В частности, наружные металлические части кабины заклеиваются защитной плёнкой, нижняя часть кабины покрывается антигравием, а внутренние полости заливаются антикором.

Кроме того, под российской маркой Ambertruck вышел пикап Work, что оснащается 2,5-литровым турбодизеллем отдачей 128 сил. Эти автомобили также будут выпускаются на калининградском заводе «Автотор». Новоиспечённый бренд планирует продавать пикапы Work минимум за 2 599 000 рублей.

И продолжая тему комтранса. В России разрабатывают новый переднеприводный грузовик: такой формат машины будет удобен для доставки посылок внутри города.