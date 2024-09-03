Выбираем между новой Vesta SW Cross и иномаркой

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы авто с пробегом до 100 000 км.

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Выбирая городской кроссовер с пробегом 100 тысяч км, уместно держать в уме, что за эти же деньги продают новую Весту SW Cross. Для начала определимся с понятием «среднеразмерный» применительно к кроссоверам. Никакой внутренней классификации у них нет, всё весьма условно. Toyota RAV4 первого поколения при длине 4,1 м была компактным кроссовером.

По инерции компактной ее иногда величают и сегодня, хотя от поколения к поколению она подрастала, достигнув уже 4,6 м. Заметно вырос и Kia Sportage – с 4,3 до 4,66 м. На смену «выросшим» моделям приходили новые и селились в нише «компактных». Например, Toyota C‑HR, Kia Seltos, Volkswagen T‑Roc – все меньше 4,4 м.

Примерно по 4,4 м, вероятно, и проходит нынче граница между компактными и среднеразмерными. Почти кроссовер Раз так, Ладу Весту в версии SW Cross при длине 4424 мм и клиренсе 203 мм вполне можно считать среднеразмерным кроссовером. Да, у нее не бывает полного привода, но это не криминал: на рынке немало чистокровных кроссоверов, которые выпускали в версии 4×2. А ближайшие соперники Весты SW Cross по размерам и ценникам – Москвич 3 и Haval Jolion, версии 4×4 у них тоже нет. Рекомендованная заводом цена SW Cross летом этого года была 1 865 900 рублей.

Если покупатель с таким бюджетом принципиально не хочет ни Весту, ни что-то китайское, прямая дорога ему на вторичный рынок. Потому интересно понять, практична ли покупка японского, европейского или корейского кроссовера по цене новой Весты. И можно ли среди них за 1,9 млн рублей найти что-то значительно лучшее, чем Веста SW Cross с иголочки. Цены и качества Ключевой фактор при таком выборе – стоимость содержания и простота обслуживания.

Думается, в этих аспектах Лада превосходит все подержанные иномарки, равные ей по рыночной цене. Расходники – не дефицит, и починить любую Ладу можно везде. На начало года у марки одних только официальных сервисных центров было 568. Фирменных магазинов запчастей (Lecar Store, в прошлом «Лада Деталь») – 1550 в 280 городах. Ну и основные запчасти для Весты попросту дешевле иномарочных. Тезис «Веста – ломучая» отнесем к неподтвержденным интернет-мифам. Анализ отзывов владельцев гласит, что у среднестатистической Весты до 50–70 тысяч км не ломается ничего.

И весь этот срок она пребывает под защитой заводской гарантии (средний годовой пробег легковушки в России – около 18 тысяч км). У иномарок период, когда «ничего не ломается», длится в среднем дольше. Но рассчитывать, что и после 100–150 тысяч км пробега совсем никаких неисправностей не возникнет, несколько наивно. Можно спорить о коррозионной стойкости кузова. Лады определенно гниют в среднем быстрее, чем «японцы», «немцы» и «корейцы». Но речь-то об иномарках в возрасте 5–10 лет: найдешь ли у них кузов в девственном состоянии?

СООБРАЖЕНИЯ НА ТЕМУ 1. Самые дорогие «детали» автомобиля – кузов, двигатель и трансмиссия. При выборе логично в первую очередь выяснять и учитывать именно их состояние. 2. «Рестайл» предпочтительнее «дорестайла». Не только потому, что освежили внешность – за первые два-три года выпуска модели завод зачастую излечивает различные выявленные болячки. 3. Из гаммы двигателей и коробок передач, что есть у модели, практичнее выбирать самые массовые. Они лучше освоены в ремонте, к ним проще найти запчасти, шире выбор контрактных агрегатов. 4.

Общее свойство вариаторов и роботизированных коробок – непредсказуемый ресурс их ключевых элементов. Одни агрегаты выходят из строя до 100 тысяч км, другие успешно доживают до 200 тысяч. Минус и плюс Далее выбор сводится к сравнению основных потребительских качеств. Веста уступает исконным кроссоверам по ширине кузова, что дает более узкий салон. Объем багажника при этом совершенно адекватный – 480 л, больше, чем у Фольксвагена Tiguan первого поколения или «третьего» RAV4.

У Весты есть автоматическая трансмиссия – вариатор, как и у признанного лидера класса Тойоты RAV4. Терпеливая, много прощающая подвеска и хорошая управляемость. Сколько проигрывает Веста иномаркам по уровню комфорта – зависит и от конкретных комплектаций, и от индивидуальных предпочтений владельца. Переплачивать за избыточные опции многим не нравится. А полезные вещи, вплоть до круиз-контроля и камеры заднего вида, у современной Весты в наличии. Одно из слабых мест – механическая коробка передач. Шумная, и ресурс не чемпионский. Но, как и другие недостатки, отчасти компенсируется простотой и стоимостью ремонта. Явное преимущество нового автомобиля над подержанным – его состояние абсолютно прозрачно, в том числе в юридическом аспекте.

У машин с пробегом 100–150 тысяч км наверняка есть те или иные дефекты – как явные, так и скрытые. Износ подвески, двигателя, трансмиссии, рулевой, выпускной, тормозной и прочих систем по внешнему виду оценить сложно. Не всегда помогает и тест-драйв. Скручен ли пробег – установить часто невозможно. А потому на вторичке довольно высока вероятность купить выглядящее свежо, но в реальности изрядно заезженное. Лучшие кроссоверы – размером с Весту SW Cross или чуть больше – по цене новой Весты мы собрали в этой публикации, оценив основные технические риски по каждой модели.