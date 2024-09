Большой тест-драйв кроссовера Lixiang L7

По итогам семи месяцев гибриды компании Li Auto стали самыми популярными среди «зеленых» автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. Кажется, покупателей не пугает ничто: ни исключительно дилерская гарантия, ни покрытое мраком будущее не накрутившего пока солидных пробегов «железа» и не испытанных тысячами циклов зарядов батарей, ни отсутствие русификации. Что же в тебе такого, «Ли-сянь»?

– Привет! Поможешь мне активировать новую машину?– Привет, конечно, чем могу!

Один мой успешный друг недавно получил в распоряжение купленный на компанию Lixiang L7. И когда прошел первый кураж от темно-зеленого металлика и оранжевого салона, решил разобраться со всеми функциями приобретения, что оказалось непросто. Мой кураж тоже быстро иссяк: оказалось, что я не помогу разобраться с «Ли» от слова «совсем». Инструкция по активации прилетела мне в мессенджер в формате двух PDF-файлов на 13 и 11 страниц, и первые же строки показали, насколько все запущено.

«Покупателю из России для доступа к приложению производителя автомобиля потребуется купить физическую SIM-карту на свое имя в Китае или создать виртуальный телефонный номер. Для второго случая потребуется зарегистрироваться в социальной сети WeChat. Прежде чем начать регистрацию, необходимо знать, что потребуется пользователь с активным профилем WeChat, который должен отсканировать QR-код, появившийся у вас на смартфоне при прохождении регистрации. Это может быть кто-то из ваших друзей или знакомых. В WeChat действуют серьезные политики безопасности и правила общения. Ознакомьтесь с ними прежде, чем использовать приложение. Нарушитель, а также пригласившее его лицо могут быть заблокированы без возможности восстановления учетной записи».

И это мы еще к машине не подошли! Хорошенькое начало для покупки автомобиля у крупного и в недавном прошлом официального дилера премиум-сегмента. С тех пор прошло несколько месяцев, и проблема с активацией благополучно решилась – правда, за «танцы с бубном» другу пришлось заплатить пару десятков тысяч рублей. Но что это на фоне цен? Предложения под заказ стартуют с 5,2-5,3 миллиона рублей, а экземпляры из наличия доходят до 8,6-9 миллионов, и цены продолжают расти.

Исхитрись-ка мне добыть

О компании Li Auto никто не слышал до конца 2018 года: тогда под названием One дебютировал последовательный гибрид в форм-факторе кроссовера, быстро набравший популярность в Китае. Спустя три года компания представила сразу три кроссовера под именами L7, L8 и L9, затем вышел электрический минивэн Mega, а минувшей весной – и младший кроссовер L6. Все эти модели ориентированы исключительно на внутренний рынок Китая, но параллельная вселенная открыла портал для экспорта в Россию. Из всей этой компании нашим покупателям приглянулись «семерка» и «девятка» – по итогам семи месяцев 2024 года на учет в России встали пятнадцать с лишним тысяч таких кроссоверов.

Тестовая «семерка», которую мы взяли у компании «Автодом», – из дорестайлинговой партии. Более новые машины выпуска второй половины 2024 года визуально можно отличить по переехавшему с заднего бампера на пятую дверь номерному знаку. Но концепция осталась прежней: Li7 – это полноприводный последовательный гибрид. В данном случае машину приводят в движение передний и задний электродвигатели суммарной мощностью 449 л.с., а установленный под капотом 1,5-литровый 157-сильный бензиновый турбомотор играет роль генератора и не связан с колесами.

По логике гибрид – не самая эффективная схема, поскольку машину приходится оснащать двумя типами двигателей, а это явно технически непросто и дорого. Однако у последовательной схемы есть и очевидные плюсы. Первый – меркантильный. Сейчас в России Lixiang 7 растаможивают как электромобиль, и это позволяет сэкономить на его конечной цене. А еще владелец будет платить небольшой транспортный налог.

Второй момент – практичность чисто эксплуатационного характера. Вы фактически ездите на электрокаре, но ситуация, при которой машина полностью разряжается и превращается в тыкву, исключена. При падении заряда тяговой батареи до минимума запускается ДВС, и вы продолжаете движение. Li Auto декларирует суммарный для «Ли» максимальный пробег в 1000 км (по циклу VLTC), а чисто на электричестве – 175 км. Жителю мегаполиса этого более чем достаточно, а если собрались рвануть в далекое путешествие, можно не терять время на зарядках.

Мягко стелет

В этой машине необычно все, начиная от «симметричного» дизайна передней и задней частей кузова в робокоп-стиле с горизонтальной светодиодной полосой (именуемой в народе «монобровью») до почти тотального отсутствия физических кнопок в интерьере и потрясающей графики (разрешение 3K) двух огромных тачскринов диагональю по 15,7 дюйма с мгновенным откликом на касание. В тестовой машине нет даже английского меню, и обилие иероглифов на цифровом поле перед глазами создает еще более футуристическую атмосферу. Но точно не упрощает взаимодействие с машиной, потому как все до единой настройки зашиты в меню.

Еще лет пятнадцать назад сюжет с водителем, наводящим на плоский монитор камеру невиданной формы телефона со встроенным переводчиком, мог бы повергнуть в культурный шок, а для нас сегодняшних все это вполне буднично. Спасибо хоть подробная дорожная информация транслируется на проекционный дисплей диагональю 13,3 дюйма, в том числе и анимационная картинка с попутными транспортными средствами и пешеходами, которую компьютер моделирует благодаря десятку видеокамер. Залить прошивку можно, есть и предложения по русификации. Правда, все это может слететь при очередном обновлении машины, и как минимум придется проходить процедуру обучения языку повторно.

С точки зрения комфорта Li готов поспорить с лидерами европейского премиума. Тут вам и натуральная кожа и замша, особенно приятны маленькие «пуховые» подушечки на подголовниках – так и хочется откинуть голову и прикорнуть. Дети моего друга не дадут соврать: пассажирам второго ряда трудно найти повод для жалоб. Девчонки-подростки в восторге от мягких сидений, спинки которых отклоняются на сорок градусов нажатием кнопки (ура, хоть пара кнопок все же нашлась!). У заднего правого пассажира под ногами еще и выдвижная подставка под ноги. Ну и, естественно, для всех кресел предложен не только обогрев, но и вентиляция с массажем.

Заснуть при спокойном движении в этой машине действительно проще простого. Беззвучный старт в ответ на касание правой педали, и «Ли» упруго и мягко набирает максимально разрешенную в городе скорость. Хочется быстрее? Press the pedal to the metal, и кроссовер вдавливает тебя в плюшевые кресла, унося навстречу первой сотне километров в час за сумасшедшие 5,3 секунды. Поколесив первый день по городу, я так ни разу и не услышал голос бензинового мотора, поскольку был выставлен электрический режим. Но алгоритм можно поменять, выбрав гибридный режим или вообще приоритет топлива. В последнем случае бензиновый мотор снабжает энергией и тяговую батарею, и электродвигатели. Таким образом можно зарядить батарею, например, на трассе во время длинного перегона, а по прибытии в город перемещаться исключительно на электротяге.

А что будет, если шарашить на электричестве на все деньги? По мере разрядки батареи динамика ухудшается: с наполовину разряженным аккумулятором L7 достигает скорости в 100 км/ч примерно за 8 секунд, когда заряд падает до 25%, разгон до сотни требует уже почти 10 секунд, а дальше в работу включается бензиновый генератор. В среднем же при вдумчивом подходе к выбору режимов движения можно уложиться в средний расход в 15-20 кВт и 7-8 литров бензина. Но все, естественно, индивидуально.

Если долго держать скорость в 130 км/ч, аккумулятор быстро теряет заряд, а расход бензина возрастет до 11 л. Другой пример – мой друг, в офисе которого установлена зарядная станция, а у дома есть бесплатный «столбик» от «Энергии Москвы». В результате на бензин за несколько месяцев владения потрачено от силы 4 тысячи рублей. Процесс зарядки батареи емкостью 42,8 кВт·ч с 20% до 90% занимает примерно час, так что при разумном подходе к распределению времени обладание «электричкой» может быть удобным и выгодным. Однако все течет, все изменяется, вот и представители «Энергии Москвы» на днях порадовали сообщением о том, что в скором времени аукцион невиданной щедрости может подойти к концу, и ток потечет по проводам уже не бесплатно.

За пару дней езды по разным дорогам я оценил и комфорт L7. У машины неплохой багажник, объем которого легко увеличить, откинув спинки посредством электропривода, а если сложить среднюю секцию, сюда спокойно войдет и пара лыж. Еще у кроссовера адаптивная пневмоподвеска, позволяющая для удобства погрузки и посадки в машину уменьшить дорожный просвет опять-таки нажатием кнопки. На трассе электроника принудительно прижимает «Ли» к асфальту относительно стандартного положения ради устойчивости и аэродинамики. Вне асфальта L7 в состоянии подняться над грунтом, по нашим замерам, примерно на 210 мм.

Подвеска понравилась не только практичностью, но и плавностью хода, причем не в ущерб управляемости. Кроссовер мягко стелет даже по асфальтовым заплаткам и безболезненно проходит разнокалиберные неровности. При этом «семерка» уверенно стоит на прямой, не склонна к раскачке, а повороты проходит вполне себе собранно и прогнозируемо.

Отдав ключи от L7 дилеру, я прошел мимо парковки салона с шеренгой Tank 500. Казалось бы, огромный рамный внедорожник, суровый и условно неэкологичный, зато с отменной проходимостью и щедро оснащенный для наших условий подходит лучше гибридов и электромобилей. Однако спрос на Lixiang и Zeekr доказывает, что немало людей готовы переключиться на высокие технологии, хоть зеленая техника в пересчете с зеленых купюр часто стоит дороже вариантов с двигателями внутреннего сгорания.

Электрика вызывали?

Несмотря на отсутствие официальных поставок, гибриды Li Auto очень популярны в России, особенно с учетом цены, чисто китайского происхождения и совершенно неизвестного еще несколько лет назад бренда. На одном из крупнейших сайтов объявлений только по модели L7 почти 750 предложений.

Почти столько же предложений – по Zeekr 001, у которого три принципиальных отличия от L7. «Ноль ноль один» – не кроссовер, а обычный лифтбек; он чистый электромобиль, а не гибрид. Это детище концерна Geely (а, следовательно, и шведская Volvo приложила к нему руку), а не безвестного еще несколько лет назад стартапа. А роднит Zeekr и Lixiang тот факт, что оба поставляются в Россию по «серым» каналам и стали потрясающе востребованными.

В пределах 4,5-4,7 миллиона рублей есть варианты не только со статусом «под заказ», но и уже привезенные в Россию. Базовые заднеприводные версии мощностью 272 силы почти не встречаются. В основном представлены полноприводные 544-сильные Zeekr 001 с запасом хода 656 км. Рестайлинговые «электрички» доходят в цене до 9-9,7 миллиона рублей. Но это не предел. После обновления у 001 появилась версия FR с моторами суммарной отдачей 1265 л.с.: от нуля до сотни – за 2,02 с! За такие гиперкары просят от 12,5 до 17,7 миллиона.

А если хочется что-то не менее технологичное, но с гарантией и полноценной официальной поддержкой? Ближайший аналог – Voyah Free. Кроссовер от концерна Dongfeng продается в России в трех версиях. Чистый электромобиль развивает 490 сил, набирает сотню за 4,7 с и проезжает до 500 км. Цена – 5,5 миллионов рублей. Есть и два гибрида. Один – 490-сильный с запасом хода 800 км и динамикой 4,8 с – стоит 6 млн рублей. Второй мощнее (693 л.с.), проезжает меньше (674 км), разгоняется до 100 км/ч быстрее всех (4,5 с), а стоит 5 миллионов.

Lixiang L7, Zeekr 001 и Voyah Free по характеристикам, оснащению и уровню отделки вполне тянут на статус премиальных моделей. Аналоги от «большой немецкой тройки» за сопоставимые деньги будут чисто бензиновыми или дизельными, проще оснащенными и при этом заметно более дорогими.