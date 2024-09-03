"Росгосстрах" и ГК "Автодом": больше половины россиян изменили отношение к китайским авто в лучшую сторону

Покупка машины — это достаточно ответственное и масштабное событие, к которому каждый старается подойти с умом. Для трети (33%) опрошенных при выборе автомобиля ключевую роль играет надежность, для 24% — цена, а для 13% решающими факторами являются технологии и оснащение.

Все эти характеристики отмечают и владельцы китайских автомобилей, оценивая то, что им больше всего нравится в своих машинах. Так, 40% из них выделили технологии и оснащение китайских авто. В два раза меньше респондентов (21%) отметили, что самой привлекательной характеристикой для них стала цена. Еще 17% любят своего "китайца" за надежность.

Среди остальных опрошенных автомобилистов 17% владеют европейскими машинами, 15% — американскими, 14% — корейскими, 12% ездят на отечественных автомобилях, еще 7% — на японских. Примечательно, что четверть респондентов, которые сейчас ездят на машинах разного производства, собираются в скором времени приобрести китайское авто. Еще 12% не исключают такой возможности в будущем.

За последнее время у 54% опрошенных россиян отношение к китайским маркам изменилось в лучшую сторону. По мнению 41% респондентов, китайский автопром предлагает широкий выбор моделей, среди которых всегда можно найти достойный автомобиль. Почти четверть (24%) респондентов утверждают, что в ситуации, когда альтернатив стало заметно меньше, марки из КНР являются достойной заменой ушедшим с рынка моделям. Еще 16% отмечают, что китайский автопром предлагает машины с идеальным соотношением цена — качество.

Негативно к автомобилям из Поднебесной относятся лишь 18% респондентов: 11% считают, что им еще далеко до авто из Кореи, Японии или Европы, остальные утверждают, что "китайцы" чаще ломаются, ездить на них небезопасно, а содержать невыгодно.

Самой узнаваемой маркой китайских автомобилей у россиян оказалась Haval (21%). Более того, треть опрошенных рассматривали бы для покупки автомобиль именно этого производителя. В топ-3 самых известных китайских марок в России также вошли Chery (16%) и Geely (15%). Их бы предпочли 16% и 12% респондентов соответственно.

"В прошлом году количество договоров каско, заключенных "Росгосстрахом" с владельцами китайских автомобилей, выросло на 236% в сравнении с показателем 2022 года. В этом году в топ-5 марок, страхуемых нами по каско, 4 позиции занимают авто из КНР, предполагаем, что по итогам 2024 года модели АвтоВАЗа не удержат первую строчку в нашем портфеле добровольного автострахования, а количество защищенных полисом российских и китайских авто, как минимум сравняется, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — Естественно, по мере изменения портфеля растет и количество страховых случаев с "китайцами" — за 2022–2023 гг. оно увеличилось в 4 раза. При этом серьезно вырос и размер средней выплаты за ремонт машин из КНР, хотя она еще остается гораздо ниже средней выплаты по застрахованным в "Росгосстрахе" иномарками других стран-производителей".

"За первое полугодие 2024 года в России было продано 417,5 тыс. новых китайских авто, или 58% общего объема рынка. Причем в Москве доля китайских авто составила 69,9%, Санкт-Петербурге — 74,5%, в Калининградской области — 78,9%. Наибольший спрос наблюдается в регионах, ранее ориентированных на продукцию западных производителей. То есть речь идет не о конкуренции китайского и российского автопрома, а о занятии китайскими автоконцернами ниши, которую занимали ушедшие из России западные производители. Мы видим увеличение доли дилеров российских марок с января по июль 2024 года с 14,7% до 15,6%, а китайских марок с 60% до 66%. Рост спроса на китайские автомобили обусловлен несколькими факторами, включая доступность, хорошую адаптацию и надежность автомобилей. При этом официальные дилеры предлагают клиентам весь спектр услуг: от сервисного обслуживания до автострахования", — резюмировала Анна Уткина, директор Департамента коммуникаций ГК "Автодом".

¹ Репрезентативный опрос проведен в июле 2024 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ