Стали известны марки отечественных авто, на которых ездят лидеры других стран.

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Некоторые иностранные политики используют для своих служебных поездок автомобили российского производства. Известно, что другие лидеры государств хотели бы иметь в своем гараже машину представительского класса, сделанную в России. Н

а уходящей неделе СМИ растиражировали новость о том, что глава регионального отделения крайне правой партии «Альтернатива для Германии» на федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёке 1 сентября приехал на голосование на автомобиле Lada Niva отечественного производителя АВТОВАЗ. У нас в стране эта машина продается под названием Lada Niva Legend.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын тоже использует во время своих поездок автомобиль из России, речь идет об Aurus Senat. Причем в коллекции главы КНДР уже есть два таких автомобиля представительского класса.

Первый Aurus Ким Чен Ын получил в качестве подарка в феврале 2024 года. Этому предшествовала «положительная оценка» автомобиля северо-корейским лидером во время его визита в Россию.

Второй Aurus Senat президент РФ Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну во время своего визита в Пхеньян в июне 2024 года. Средства массовой информации тогда распространили снимки, как российский лидер сам сел за руль и прокатил северокорейского коллегу на автомобиле отечественного автопрома. Модель первого подаренного Aurus была удлиненной, а автомобиль, подаренный летом – «на короткой базе» со слов представителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Король Бахрейна Хамад бен Исе Аль Халифа тоже ездит на российском автомобиле. Президент Владимир Путин в мае 2024 года подарил королю длинную версию седана Аurus. Первые лица других государств тоже захотели приобрести Aurus Senat.

В частности, посол республики Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил весной текущего года, что власти его страны рассматривают варианты приобретения нескольких Aurus для руководства правительства или других госорганов при условии привлекательных цен.

Желание стать обладателем Aurus Senat изъявлял также новый король Малайзии султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар. Посол в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов сообщил, что султан намерен приобрести российский автомобиль Aurus. По словам посла, на фоне процесса с восхождением короля на престол тема покупки отечественного авто отошла на второй план. Но в посольстве держат на контроле этот вопрос и ищут возможности поставить Aurus прямиком в гараж его величества, заверил Латыпов.