Чем очистить ржавчину на автомобиле

На всех машинах рано или поздно появляются участки коррозии – ржавые пятнышки, которые со временем разрастаются и разрушают кузов автомобиля.

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Чем «отмыть» ржавчину на машине и можно ли предотвратить ее появление, рассмотрим в статье.

Почему на кузове появляется ржавчина

Лакокрасочное покрытие защищает поверхность автомобиля от агрессивных воздействий. Но сохранить его должным образом при постоянной езде почти невозможно – все равно появятся сколы или царапины, которые впоследствии вызовут ржавчину. Поэтому с такой проблемой сталкиваются практически все автомобилисты.

Ржавчина – это результат окисления металла, из которого состоит кузов. Реакция возникает, когда участок железа соприкасается с воздушной смесью, водой или загрязнениями. Образующийся оксид железа имеет рыже-коричневый или красный оттенок, характерный для коррозии, и со временем может разрастаться по всему кузову автомобиля.

Причины появления «рыжиков» могут быть следующие:

факторы извне: влага, грязь, соль и реагенты;дефекты ЛКП: сколы, трещины, царапины и прочее;сварочные работы – участки авто, которые были им подвержены, «слабеют» и становятся склонны к появлению ржавчины;ремонт кузова, выполненный без специальной обработки и по неправильной технологии.

Больше всего ржавчина характерна для старых автомобилей. Из-за возрастных особенностей и длительного износа их кузовное железо начинает терять свои свойства. Однако часто коррозию можно встретить и у «молодых» транспортных средств.

Какие участки авто ржавеют активнее всего

Обычно ржавчине поддаются части автомобиля, которые максимально приближены к агрессивной среде.

К ним относятся:

Пороги и днище автомобиля. Они находятся близко к дороге и принимают на себя большую часть ударов.Арочные элементы. От колес туда чаще всего попадают грязь, соль и другие дорожные реагенты.Капотная поверхность. Ее повреждают камни, песок и грязь, летящие из-под колес впереди движущихся авто.Элементы кузова, которые подвергались сварочным и ремонтным работам.

На проблемные места следует обратить особое внимание, если вы выбираете авто с пробегом. Владельцы и перекупы умело маскируют коррозийные участки, а иногда даже переваривают их. Тогда есть риск приобрести машину, которая потребует дорогостоящий кузовной ремонт.

Перед покупкой лучше проверить авто через сервис «Автокод» и узнать всю его историю: участвовал ли он в авариях, получал ли повреждения, какие сервисные работы проводились и многое другое. Такая информация поможет установить, в каком состоянии находится автомобиль.

Покажем на примере. Через агрегатор автомобильных объявлений «Автокод Поиск» нашли «Солярис» стоимостью 800 тыс. рублей. Сначала кажется, что цена оправдана – внешне машина выглядит ухоженной. Но давайте узнаем ее историю.

Запрашиваем отчет «Автокода» и вот что видим.

Машина уже побывала в двух авариях. В одном из ДТП был наезд на пешехода, во втором – столкновение.

Судя по отчету, в последней аварии «Хендай Солярис» получил повреждения передней части бампера.

Наличие удара говорит о повреждении ЛКП, а значит, кузов «Соляриса» уже подвержен коррозии. За такую сумму лучше поискать автомобиль, который не участвовал в авариях и имеет более сохранное железо.

Если наличие ДТП вас не смущает и вы готовы купить авто, перед подписанием договора купли-продажи проверьте через специальный сервис и продавца машины. Проверка собственника автомобиля покажет, действителен ли его паспорт, является ли он банкротом, числится ли в розыске и многое другое.

Чем опасна ржавчина машины

Первое, что сразу бросается в глаза, – коррозия портит облик машины.

Как это проявляется?

На кузовной поверхности появляются «рыжики», которые в запущенных случаях приводят к образованию дыр.ЛКП начинает пузыриться.Поврежденный участок кузова становится неровным.

Во-вторых, кузов авто становится слабым. В ходе окисления кузовное железо теряет свою первоначальную форму, что пагубно влияет на его основные характеристики.

Металл, поддавшийся ржавчине, становится слабым и гибким, его жесткость и упругость начинают пропадать. Если не бороться с коррозией, со временем она «проест» пораженный участок насквозь, и в кузове появятся дыры.

Такие изменения сделают движение на автомобиле небезопасным. При столкновении ржавая машина конструктивно не сможет правильно принять и распределить энергию удара. Это, в свою очередь, может травмировать пассажиров и водителя.

Чтобы не запускать проблему, необходимо следить за состоянием кузова и вовремя очищать его от ржавчины.

Как убрать ржавчину с кузова авто

Это можно сделать двумя способами.

Химическое удаление ржавчины

Эффективно при возникновении незначительных очагов коррозии.

Для этого на ржавый участок наносят состав, содержащий активные вещества. Они разрушают оксид железа, образующийся при коррозии, либо превращают его в иные химические соединения. После этого ржавчина исчезает.

Преобразователи ржавчины, которые помогают бороться с «рыжиками», могут быть на основе:

Кислот. Часто активным веществом является ортофосфорная кислота, которая при взаимодействии с оксидом железа превращает его в фосфат. Получившееся соединение имеет темный оттенок и выступает средством защиты от «ржавой» болезни и действует при обработке стальных элементов. Также в составе может быть смесь органических и неорганических кислот, которая содержит цинк, магний, танин и прочее. Они формируют на кузове защитное покрытие.Калия или натрия. Активным компонентом являются гидроксиды указанных веществ. Они также предотвращают появление ржавчины и борются с ее проявлениями. Эффективно действуют на алюминиевых поверхностях.

Химикаты могут выпускаться в виде спрея, пасты, раствора и других форм. Перед их использованием подробно изучите инструкцию, чтобы правильно провести обработку и достичь максимального эффекта.

Примерный алгоритм применения выглядит так:

Убирают «крошившуюся» ржавчину и обезжиривают участок ремонта.На поверхность кузова наносят вещество с помощью кисточки или диффузора. Оно начинает действовать спустя какое-то время – точный срок указывается производителем.Смывают состав, если этого требует инструкция. Для этого потребуется нейтрализатор кислоты, например, содовый раствор. Однако многие реагенты смывать не нужно – об этом будет также указано на самом продукте.Оценивают результат обработки. В случае оставшихся «рыжиков» деталь очищают еще раз.С помощью грунтовки, краски и лака завершают обработку. Если в составе средства есть вещества, которые образуют слой грунтовки, сразу без дополнительной подготовки переходят к покраске авто. Если таких веществ нет, перед покраской наносят грунтовку самостоятельно.

Важно! Проводите обработку кузова только в специальной одежде (перчатках, очках, респираторе) и в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать химического воздействия на организм.

Механическое удаление ржавчины

Метод более сложный и применяется, когда коррозия охватила уже большую область авто – например, пороги.

Механическая обработка предполагает «выпиливание» ржавого участка с поверхности кузова. Это делается либо специальным инструментом (угловой шлифмашиной или электродрелью с насадкой для шлифовки), либо вручную – наждачной бумагой, щеткой и др.

Далее происходит следующее:

Поврежденное место покрывают специальным веществом – кислотной грунтовкой. Она борется с оставшейся ржавчиной. Область «ремонта» обрабатывают фосфатирующим модификатором. Он защищает железо автомобиля от появления коррозии. Этот этап необходим перед покраской кузова.Наносят шпаклевку и покрывают отремонтированный участок лакокрасочным составом.Когда кузов высохнет, переходят к его полировке. Она нужна, чтобы скрыть следы ремонта и выровнять поверхность автомобиля.

При механической обработке металлическая пыль может повредить целое ЛКП машины, поэтому другие части кузова следует накрыть защитной пленкой, чтобы сохранить их целостность.

Также следите, чтобы кислород и влага не попадали на участок, который был подвержен механическому воздействию – лучше проводить такой вид работ в закрытом помещении.

Важно! Если опыта по удалению ржавчины у вас нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Неправильно проведенная механическая или химическая обработка может усугубить проблему и еще больше повредить железо автомобиля.

Чем очистить ржавчину с авто: топ лучших средств

Изучив отзывы автолюбителей, приведем примеры пяти лучших средств по борьбе с коррозией. Цены указаны на момент написания статьи.

5 место – Grand Caratt

Цена – 310 рублей

Активный компонент – фосфорная кислота

Образует фосфатную пленку, блокирующую появление ржавчины. Автолюбители отмечают, что качество бюджетного преобразователя соответствует цене. С тяжелыми «рыжиками» средство не справится, а вот мелкие дефекты с металла уберет эффективно.

4 место – Elcon P

Цена – 310 рублей

Активный компонент – ортофосфорная кислота

По словам производителя, средство легко справится с коррозией толщиной до 100 мкм. В ходе реакции образуется цинковое покрытие.

Водители отмечают, что состав хорошо очищает кузов, однако, по их словам, сначала ржавое место нужно дополнительно очистить «наждачкой».

3 место – Himba

Цена – 440 рублей

Активные компоненты – смесь органических и неорганических кислот, соли цинка

Продукт образует на кузове соединение из цинка и фосфата – оно и защищает машину от ржавчины. Автовладельцы пишут, что состав хорошо убирает коррозию и справляется даже с тридцатилетними «рыжиками».

2 место – LAVR

Цена – 375 рублей

Активные компоненты – смесь органических и неорганических кислот, ионы цинка

Средство образует цинковое покрытие на поверхности кузова, которое борется с проявлениями ржавчины. Водители отмечают, что состав сильный и наносить его нужно осторожно – при попадании на целую краску ее может попросту «разъесть».

1 место – «КППС» Super

Цена – 710 рублей

Активные компоненты – неорганические кислоты, соли цинка

Имеет пастообразную текстуру, минимальный расход и хорошо убирает даже въевшуюся ржавчину на металлических конструкциях. Водители положительно оценивают продукт, поскольку средство, по их словам, с первого раза удаляет ржавый налет.

Как защитить авто от коррозии

Чтобы предотвратить появление «рыжиков» соблюдайте несколько рекомендаций:

• регулярно мойте авто, чтобы избавиться от загрязнений и дорожной соли;

• протирайте кузов после мойки сухой тряпкой или полотенцем, чтобы избавиться от влаги;

• защитите арки автомобиля с помощью брызговиков и специальных накладок – они уберегут часть железа от грязи и пескоструя;

• проведите антикоррозийную обработку кузова – это можно сделать с помощью мовиля (воскового вещества) или оцинковки (когда поверхность авто покрывают слоем цинка);

• своевременно убирайте даже маленькие участки ржавчины: чем раньше вы начнете бороться с проблемой, тем легче будет ее решить;

• используйте дополнительные средства защиты кузова, например, полировку или жидкое стекло – они уберегут ЛКП от различных повреждений на какое-то время.