Верховный суд указал, кто должен проверять водителя на состояние опьянения

Водителя, которого заподозрили в нетрезвом вождении, освободили от наказания на неожиданном основании. Врач, проводивший освидетельствование, не имел соответствующей квалификации.

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Такое решение - первое в истории Верховного суда. До сих пор суды обращали внимание только на соблюдение порядка направления на такое освидетельствование, а также на соблюдение правил его проведения.

Итак, история следующая. Некий водитель Топчиенко был остановлен в июле прошлого года инспектором на автодороге на границе с Казахстаном. Инспектор предположил, что водитель управлял машиной в нетрезвом состоянии, и предложил пройти освидетельствование. То есть дыхнуть в прибор.

Согласно материалам дела в выдохе содержалось 0,64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. А это значительно - в четыре раза - превышает установленную совокупную погрешность прибора. Такая погрешность даже прописана в Кодексе об административных правонарушениях - 0,16 мг/л.

Однако водитель с такими показаниями не согласился. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. На что он согласился.

Освидетельствование было проведено фельдшером в районной больнице села Кизильское. Согласно его заключению, у водителя выявлено алкогольное опьянение. Поэтому мировой суд на основании этого заключения лишил водителя прав на полтора года и назначил ему штраф 30 тысяч рублей.

Это решение подтвердили и апелляционный, и кассационный суды. Однако Верховный суд с их решениями не согласился. Он обратил внимание на то, что по запросу мирового суда была получена из больницы копия удостоверения, согласно которому фельдшер прошел курс повышения квалификации по вопросам "медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения" в некоем ООО. Однако это ООО не относится к перечню организаций, которые прямо указаны в приказе минздрава о порядке проведения такого освидетельствования. Кроме того, неизвестно, соответствует ли программа обучения этого ООО программе, установленной минздравом.

А поэтому Верховный суд установил, что освидетельствование водителя было проведено с нарушением установленного порядка его проведения. Эти обстоятельства по непонятной причине не были учтены судьями нижестоящих инстанций. Поэтому он отменил все вынесенные ранее решения судов, а дело прекратил за недоказанностью.

Надо сказать, что Верховный суд довольно часто отменяет решения по пьяным водителям именно по причине нарушения процедуры освидетельствования. Например, водитель дышал в прибор только один раз. Или его заставили дыхнуть три раза. Или, например, решили установить опьянение не по выдоху, а по моче. Но по той причине, что врач получил повышение квалификации в организации, минздравом не предусмотренной, это впервые.

Как пояснил юрист Лев Воропаев, это первое такое решение Верховного суда, но до этого подобное решение выносил Седьмой кассационный суд. Такие дела очень редки по той причине, что защитой водителей занимаются юристы или адвокаты общей практики, которые не специализируются на данных вопросах. Именно поэтому это лишь второе подобное дело, разваленное в суде.

С другой стороны, таких дел могло бы быть значительно больше. Ведь врачей-наркологов с соответствующим образованием и квалификацией на каждое село или даже район нет. Именно поэтому закон допускает освидетельствование фельдшерами. Но при получении квалификации. По словам Льва Воропаева, такую квалификацию надо получать в региональных наркодиспансерах, а не во всяких коммерческих или некоммерческих организациях. Так что нехватка подготовленных по всем правилам врачей и фельдшеров в региональных больницах может тяжело отразиться на решении судов по нетрезвым водителям. Тем более что Верховный суд вынес прецедентное решение.