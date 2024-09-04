Полис, камеры и штрафы: как новый закон скажется на перевозках в такси

В российское законодательство вступили в силу новые изменения, которые касаются как водителей, так и пешеходов. Самое обсуждаемое - это обязательное страхование пассажиров такси (ОСГОП). Сервисы такси и самозанятые граждане должны будут оформить специальный полис. Некоторые эксперты прогнозируют рост цен на поездки и сокращение водителей на линии из-за новых правил.

© ТК «Звезда»

Оформить страховой полис можно всего в несколько «кликов» и такая процедура по карману каждому. Стоимость новой услуги от 1500 до 5500 рублей в год.

«Я еще пока не успел, но оформлять буду, уже возможность оформления его появилась. Это удобно, так же как и ОСАГО, поэтому в принципе у водителей, кто хочет легально работать, соблюдать законы – не будет возникать никаких проблем», - выразил свое мнение водитель такси Николай Кодолов.

Пока практика показывает, что и водителей на линии хватает, и стоимость поездок не изменилась, хотя многие опасались роста цен после введения новых правил.

«На ценообразование влияет инфляция, бензин, который подорожал уже, запчасти и автомобили – вот что влияет на цену перевозок. Полис вообще никак не влияет никаким образом на ценообразование», - заявил председатель профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

Полис обязательного гражданского страхования – это документ, который гарантирует пассажирам компенсацию за ущерб жизни или здоровью. Выплаты в случае ДТП получат все пострадавшие. Максимальная сумма компенсации может достигать двух миллионов рублей, то есть в 4 раза больше, чем раньше.

На получения полиса обязательного гражданского страхования у водителей есть еще два месяца. Дополнительное время нужно и руководству таксопарков, которые сдают машины в аренду. Теперь в случае нарушения в Госавтоинспекции нельзя будет списать все на безответственность водителя, за отсутствие документов – ответит арендодатель.

«Если перевозчиком является юридическое лицо, значит таксопарк оформляет полис ОСГОП. В среднем, цена полиса 3400 по московской области на год - это не такая большая сумма, которая может как-то существенно повлиять на бизнес-процесс, так что все в рабочем порядке», - отметил руководитель таксопарка Сергей Фокин.

Таким полисом были защищены ранее пассажиры всех видов транспорта - автобусного, троллейбусного, трамвайного, железнодорожного, авиационного и речного. И только пассажиры такси не были застрахованы.

Перевозчикам с ноября будут выписывать штраф за отсутствие полиса - от 40 000 до 50 000 рублей для ИП или директора транспортной компании; от 250 000 до полумиллиона рублей для малых предприятий и от 500 000 до 1 000 000 рублей для крупных и средних компаний.

Также с сентября вступил в силу закон, который вводит единые требования к фото- и видеокамерам, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Теперь устанавливать камеры разрешат только в «очагах аварийности» - месте, где произошло 4 и более ДТП с материальным ущербом одного вида, а также в результате которых погибли или получили травмы.

«Камера не должна стоять там, где она просто собирает штрафы. Не секрет , что во многих регионах камеры используются не для того, чтобы снизить аварийность, а для того, чтобы просто увеличить поступления в бюджет конкретного региона», - добавил автоэксперт Егор Васильев.

Кроме того, расстояние между системами видеонаблюдения в населенных пунктах не должно быть меньше километра. Но региональные власти не спешат «демонтировать» камеры или переносить. Некоторые устройства просто переведут в режим «стороннего контроля» - за ситуацией на магистралях они следить будут, но фиксировать штрафы - нет.

Нововведения не распространяются на Московский регион. В целом же по регионам - количество камер, которые нужно перенастроить исчисляется десятками.