Представлен новый Nissan Patrol: внедорожник сняли на фото

Компания Nissan представила новые Patrol и Armada - внедорожники различаются лишь нюансами в зависимости от рынков сбыта. Продажи стартуют в ноябре.

В основе нового "Патрола" поколения Y63 лежит Infiniti QX80, но модель Nissan получила оригинальные кузовные панели, задние боковые стёкла, стандартные невыдвижные ручки под естественный хват. Длина автомобиля по сравнению с предшественником выросла на 18 мм - до 5324 мм, а вот в ширину внедорожник прибавил целых 86 мм - до 2116 мм. Размер колёсной базы остался нетронутым - 3076 мм, хотя рама новая, с наполовину увеличенной продольной жесткостью и возросшей на четверть жесткостью на кручение.

Клиренс вырос с 231 до 244 мм, диаметр разрешенных колес - от 18 до 22 дюймов. К слову, теперь для "Патрола" доступна пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

Не было секретом, что Patrol Y63 распрощается с атмосферным V8 5.6 литра и будет предлагаться с V6 3.5 с двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском - как на премиальном "клоне" Infiniti QX80. Интригой была отдача: патроловский вариант мотора развивает 425 л.с. и 700 Нм, что на 31 л.с. меньше, чем у "Инфинити". Хорошая новость заключается в том, что у Nissan Patrol в будущем появится версия с мотором попроще - атмосферником V6 3.8 (316 л.с., 386 Нм). Коробка - 9-ступенчатый "автомат", привод - задний или подключаемый через муфту на передней оси полный с понижающей передачей.

Фото: Пресс-служба Nissan

У американской вариации Patrol, именуемой Armada, есть версия Pro-4X с полным приводом и пневмой по умолчанию. Также автомобиль отличается бампером для увеличения до 34 градусов угла въезда, наличием защиты днища из металла, внедорожных шин и блокировки заднего дифференциала.

Салон сохранил трёхрядную компоновку, доступны версии на 7 или 8 мест. В отличие от премиум-собрата QX80 отделка попроще, полностью сенсорная панель у основания центральной консоли заменена на по больше части аналоговую. В базовой версии диагональ дисплеев мультимедиа равна 12,3 дюйма, опционально можно заказать с экранами на 2 дюйма больше.

Фото: Пресс-служба Nissan

В базовой комплектации благодаря продвинутой архитектуре платформы (установлен ЭУР, тормоза - "по проводам") Patrol оснащён адаптивным круиз-контролем, за доплату внедорожник можно укомплектовать комплексами ProPilot Assist 1.1 с функцией удержания в полосе и ProPilot Assist 2.1, позволяющим на шоссе отпустить руль.

Цена на новый Nissan Patrol в ОАЭ - 65 тысяч долларов.