Эксперт рассказал значение дорожного знака 1.5 «Пересечение с трамвайной линией»

Водителям иногда встречается дорожный знак 1.5 «Пересечение с трамвайной линией». Рассказываем, как он выглядит, что значит, какое наказание грозит за нарушение его предписаний.

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Как выглядит знак 1.5 «Пересечение с трамвайной линией»

Знак пересечения с трамвайными путями относится к предупреждающим дорожным знакам. Как и другие указатели данной категории, он представляет собой треугольник в красном канте. Внутри треугольника схематично изображен трамвай черного цвета.

Что означает знак трамвая в красном треугольнике

Данный дорожный знак трамвай в треугольнике предупреждает о приближении к пересечению с трамвайными путями вне перекрестка или перед перекрестком при ограниченной видимости трамвайных путей (менее 50 м).

Увидев знак пересечения с трамвайной линией, водителю следует проявить осторожность и приготовиться пропустить рельсовый транспорт. В случае столкновения с многотонной машиной легковое авто может получить значительный ущерб.

Трамвай имеет преимущество вне перекрестков, на которых рельсы пересекаются с автомобильной дорогой (за исключением выезда из депо). Если же дорога и трамвайные пути пересекаются на перекрестке, рельсовый транспорт должен двигаться по общим правилам.

Важно! Остановка трамвая может быть организована непосредственно на проезжей части. В таком случае водители обязаны пропускать пассажиров, которые садятся в маршрутный транспорт или выходят из него.

Где устанавливается знак «Трамвайные пути»

Дорожный знак 1.5 размещается:

в населенном пункте – за 50-100 м до пересечения;за пределами населенного пункта – за 150-300 м до перекрестка.

Знак трамвай в треугольнике могут установить и на другом расстоянии от пересечения путей и автодороги. В таком случае вместе с ним стоит знак 7.1.1 с указанием точного расстояния.

Как ездить водителям на пересечении трамвайных путей

Итак, мы выяснили, что означает дорожный знак трамвай в треугольнике и где встречается, теперь выясним ПДД знака «Трамвайные пути».

При наличии данного дорожного знака трамвай в треугольнике водитель обязан:

уступать трамваю, если перекресток равнозначный (п. 13.11 ПДД);уступать трамваю в других местах, где дорога пересекается с рельсами, кроме случая, когда трамвай выезжает из депо (п. 18.1 ПДД);поворачивать налево и разворачиваться с трамвайных путей, только если они находятся на уровне с дорогой, а знаки 5.15.1, 5.15.2 и разметка 1.18 не вводят другого порядка проезда (п. 8.5 ПДД);ездить по попутным путям трамваев, если они находятся слева на уровне с дорогой и другие полосы в данном направлении заняты (п. 9.6 ПДД);уступать дорогу людям, идущим от остановки к трамваю или выходящим из него (п. 14.6 ПДД).

За нарушение данных правил последует наказание по КоАП.

Штрафы за нарушение ПДД при пересечении с трамвайной линией

Нарушив требования в зоне действия дорожного знака трамвай в треугольнике, водитель получит следующие штрафы:

1000 рублей – если не пропустит трамвай с приоритетом движения (ч. 2 ст. 12.13 КоАП);1500-2500 рублей – если не пропустит пешеходов, идущих к трамваю на посадку или выходящих из него (ст. 12.18 КоАП).

При оплате в 20-дневный срок на штрафы действует скидка 50%. Напоминаем, что проверка и оплата штрафов ГИБДД возможна через сервис «Автокод». После погашения задолженности на е-мейл приходит квитанция, данные тут же передаются в ГАИ.

Часто задаваемые вопросы

Какой знак предупреждает о приближении к месту пересечения с трамвайной линией?

О месте, где рельсы трамвая пересекаются с автодорогой, сообщает знак 1.5 – треугольник в красном канте с изображением трамвая. Такой указатель можно встретить в черте города и за его пределами.

Что означает знак с трамваем?

Что значит трамвай в красном треугольнике? Этот знак сообщает, что впереди дорога пересечется с трамвайными путями. Водителю нужно будет пропустить трамвай и пешеходов, которые движутся от остановки на посадку или высаживаются из трамвая.

Что означает дорожный знак «Место остановки трамвая»?

О месте, где останавливается трамвай, сообщает знак 5.17 «Остановка трамвая». Он вводит предписания для мест, где останавливается маршрутный транспорт (п. 12.4 ПДД РФ, п. 14.6 ПДД РФ, п. 18.3 ПДД РФ).

Кто имеет преимущество при пересечении проезжей части с трамвайными путями вне перекрестка?

Согласно п. 18.1 ПДД, на участках дорог, где трамвайные пути пересекаются с автодорогой вне перекрестка, первенство проезда принадлежит трамваю, кроме случаев, когда он выезжает из депо.