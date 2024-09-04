Кроссовер Toyota Raize провалил тест на безопасность

Кроссовер Toyota Raize показал низкий бал в краш-тесте.

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Аналог европейской EuroNCAP в Латинской Америке – независимая организация LatinNCAP, проверила безопасность кроссовера Toyota Raize. Автомобиль поставляют в РФ по схеме параллельного импорта.

Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров и водителя в 41%, детей – в 72%, а пешеходов – в 59%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 58%. В сумме автомобилю была присвоена всего одна звезда безопасности из пяти возможных.

При этом отмечается, что низкую оценку получил автомобиль с двумя передними подушками безопасности. При всех видах столкновений Toyota Raize показал низкий уровень защиты водителя и пассажиров.

Для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки, область капота, а также передний бампер. В России дилеры продают Toyota Raize по цене от 2,3 млн рублей. Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.