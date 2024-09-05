Автоэксперт рассказал, как мошенники маскируют "убитый" двигатель

На вторичном рынке нередко встречаются автомобили, у которых продавцы пытаются замаскировать серьезные проблемы двигателя. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев рассказал "Российской газете", какие основные методы используются для сокрытия неисправностей мотора.

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"Среди наиболее часто используемых уловок выделяется сокрытие пониженного давления в цилиндрах двигателя. Подобная неисправность может быть следствием нескольких факторов: потери эластичности поршневых колец, неэффективной работы клапанного механизма или повреждений на стенках цилиндров. Чтобы замаскировать эту проблему, некоторые продавцы прибегают к хитрости: они вводят небольшую порцию моторного масла в камеры сгорания через отверстия для свечей зажигания непосредственно перед проверкой компрессии. Этот трюк позволяет смазке временно заполнить микроповреждения и зазоры, искусственно повышая показатели давления до приемлемого уровня. Для бензиновых силовых агрегатов этот показатель обычно находится в диапазоне 10-14 кг/см2.

Чтобы выявить этот обман, потенциальным покупателям рекомендуется дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10-15 минут перед проведением измерений. Это позволит маслу стечь и покажет реальную картину состояния мотора.

Другой распространенный метод - сокрытие масляных подтеков. Перед продажей двигатель тщательно моют, удаляя все следы утечек. Однако чрезмерно чистый моторный отсек должен вызвать подозрения. Исправный двигатель обычно покрыт тонким слоем сухой дорожной пыли без масляных пятен .

Для выявления скрытых подтеков рекомендуется внимательно осмотреть заднюю часть двигателя, используя фонарик и зеркальце, так как продавцы часто ограничиваются мытьем только передней части. Особое внимание следует уделить области вокруг маслозаливной горловины - даже небольшие грязные отметины могут указывать на проблемы с системой вентиляции картера.

Маскировка проблем с выхлопной системой - еще один распространенный трюк. Сизый дым из выхлопной трубы указывает на попадание масла в камеру сгорания, что является признаком серьезного износа двигателя. Для сокрытия этой проблемы продавцы могут использовать специальные присадки, временно уменьшающие дымность выхлопа.

Для выявления этой хитрости опытные специалисты советуют выполнить простой, но эффективный тест. Начните с полного прогрева силового агрегата. Затем, удерживая педаль акселератора, доведите обороты коленвала до отметки в 3000 в минуту и сохраняйте это значение на протяжении 10 секунд. После этого резко увеличьте частоту вращения до 5000 оборотов и моментально отпустите педаль газа. Если мотор имеет скрытые неисправности, то в момент сброса газа из выхлопной трубы вырвется характерное сизоватое облако дыма, выдавая истинное состояние двигателя.

Кроме того, следует внимательно осмотреть выхлопную трубу. Наличие черного маслянистого налета или бархатистых отложений указывает на проблемы с маслосъемными колпачками или поршневыми кольцами.

Некоторые продавцы идут еще дальше, используя масло повышенной вязкости или даже масло для дизельных двигателей, чтобы временно уменьшить расход масла и шумность работы мотора. Это может маскировать серьезный износ деталей двигателя на короткое время.

Важно отметить, что использование специальных присадок ("антидым" или "успокоитель компенсаторов") может временно скрыть проблемы двигателя, но не решает их. Эти средства могут на несколько недель улучшить работу мотора, убрав лишние шумы и уменьшив дымность выхлопа", - отметил специалист.