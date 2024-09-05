Средняя цена нового автомобиля в России в августе достигла 3,65 млн рублей

Средняя цена нового автомобиля в России по итогам августа выросла на 2% по сравнению с июлем и достигла 3,65 млн рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Авто.ру Оценка". Самый внушительный рост цен зафиксировали в Новгородской области. За последний месяц лета новые авто в регионе подорожали на 33% к июлю, до 2,32 млн рублей. В Москве цены выросли незначительно, всего на 1%. При этом средняя стоимость новой машины в столице остается самой высокой по стране - 4,61 млн рублей. Для сравнения: средняя цена автомобиля с пробегом сегодня составляет порядка 2,08 млн рублей. Россияне в августе активно скупали новые легковушки. Продажи подскочили на 35% в годовом выражении, до 146,4 тыс. машин. Объемы выдачи автокредитов держатся на рекордных уровнях.